Ал Бано попадна под тежки критики заради празничен концерт в Израел

Италианският певец Ал Бано Каризи се оказа в центъра на полемика след концерт в Тел Авив на фона на продължаващата война в ивицата Газа. 82-годишният изпълнител отговори на критиките, като заяви, че появата му в Израел не е била политическо послание, а жест на „човешка близост“, мир и състрадание.

Ал Бано излезе на сцената на Charles Bronfman Auditorium на 13 септември по повод Рош Хашана, еврейската Нова година. Близо двучасовият концерт беше разпродаден, а италианската звезда изпълни някои от най-популярните песни в кариерата си, сред които „Felicità“, „Libertà“ и „Nostalgia canaglia“.

Полемиката се разрасна, след като Ал Бано публикува снимки и видеоклипове от вечерта в социалните мрежи. Част от потребителите го обвиниха, че с решението си да пее в Израел заема страна в конфликта. Други насочиха критиките си конкретно към изпълнението на „Felicità“, поставяйки под въпрос уместността му в момент, когато войната в Газа продължава.

Италианският певец реагира с подробно изявление, в което защити убеждението си, че музиката трябва да остава средство за общуване между хората.

„Като горд италианец и гражданин на света вярвам, че музиката не познава граници. Тя говори универсален език, способен да обединява хора от всякаква националност, култура и вяра“, заяви Ал Бано.

Певецът подчерта, че разбира опасенията около концерта му, но отхвърли политическото тълкуване на появата си. „В един разделен свят музиката продължава да бъде мост“, посочи той, като определи присъствието си в Тел Авив като жест, вдъхновен от мир и състрадание.

Критиците припомниха и дългогодишните връзки на Ал Бано Каризи с руската публика и предишните му концерти в Русия. Така спорът около Тел Авив отново повдигна по-широкия въпрос доколко участията на международни артисти в държави, въвлечени във военни конфликти, могат да бъдат разглеждани отделно от политическия контекст.

Ал Бано е сред най-разпознаваемите италиански изпълнители извън страната. Международната му популярност нараства особено през 70-те и 80-те години благодарение на дуета с бившата му съпруга, американската певица Ромина Пауър. Двамата превръщат песни като „Felicità“, „Sharazan“ и „Ci sarà“ в европейски хитове и два пъти представляват Италия на „Евровизия“.