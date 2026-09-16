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НАП започва ревизии на милионерите от заплати

НАП започва ревизии на милионерите от заплати

16 Септември, 2026 14:34 1 215 18

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  • милионери-
  • заплати

Данъчните подозират избягване на налог върху дивидентите

НАП започва ревизии на милионерите от заплати - 1
Снимка: БГНЕС
Mediapool Mediapool сайт

Националната агенция за приходите (НАП) започва мащабни проверки и ревизии, за да установи дали чрез изплащане на огромни заплати не се заобикаля плащането на данък върху дивидентите, съобщават от Mediapool. От приходната агенция посочват, че стотина българи са получавали месечно възнаграждение над 255 646 евро през 2025 година, което буди подозрения за счетоводни трикове.

Скрито разпределение на печалбата

От НАП обясняват пред медията, че е установен риск от скрито разпределение на печалбата при изплащане на огромни заплати на свързани с фирмите физически лица, като собственици и управители. „Чрез тези големи заплати, които се признават за разход на предприятието (т.е. намаляват реалната печалба) и при наличието на максимален праг на осигурителния доход, над който не се дължат осигурителни вноски, се получава данъчно предимство поради по-ниската ставка на данъка върху доходите на физическите лица (10%) спрямо 15% обща ставка при деклариране на реалната печалба и разпределяне на дивиденти“, информират от агенцията.

Според данъчните експерти това предимство достига почти 5% за големи суми. Планира се в периода 2027 и 2028 година да бъдат възложени контролни производства, които да проверят третирането на този риск.

Рекордни възнаграждения през изминалата година

Данните показват, че между 50 и 100 души месечно са получавали възнаграждения над 255 646 евро през 2025 година, като през декември броят им достига почти 300. Петимата българи с най-високи трудови доходи са инкасирали общо над 15,34 милиона евро за годината. Месечното възнаграждение на около 30 души дори е надхвърляло 409 034 евро.

От данъчната агенция отказват да разкрият най-високата индивидуална заплата за миналата година, макар че в предходни периоди тази информация беше публична. През 2022 година най-голямата декларирана заплата в страната беше 1,64 милиона евро месечно. Официалната статистика сега показва, че над 10 000 души получават между 10 226 и 25 565 евро на месец, а близо 1200 лица декларират между 51 129 и 255 646 евро месечен доход.

Ръст при средните доходи

В контраст с милионерските възнаграждения, около 63% от всички работещи в страната, или близо 1,6 милиона души, са получавали до 1023 евро на месец през 2025 година. От общо малко над 2,5 милиона души на трудов договор, близо 900 000 са били на минимална работна заплата от 551 евро или по-ниска сума, а други 700 000 души са взимали между 551 и 1023 евро.

Статистиката показва устойчив спад на най-нископлатените работници в годините. За сравнение, през 2019 година минималната заплата от 286 евро е получавана от над 930 000 души. Същевременно се отчита сериозен ръст при средните доходи. Хората с месечно възнаграждение между 1534 и 2556 евро са се увеличили с около 65% за две години, достигайки близо 340 000 души през октомври 2025 година. Лицата с доходи между 2556 и 5113 евро бележат ръст от 53% до над 136 000 души.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чекай коньо

    10 4 Отговор
    за зелена трева....

    14:36 16.09.2026

  • 2 ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕ РЕАЛНО

    14 10 Отговор
    ГИ ПЕЧЕЛЯТ ТЕЗИ ПАРИ НЕ Е НЕЗАКОННО.ЩОМ ЗАКОНЪТ ГО ПОЗВОЛЯВА ЗНАЧИ ВСИЧКО Е НАРЕД.НАП СЕ ЧУДЯТ КАКВА ТЪПОТИЯ ДА ИЗМИСЛЯТ И ПОВЕЧЕТО ИМ АКТОВЕ ПАДАТ В СЪДА.

    14:38 16.09.2026

  • 3 Васко Масълцето

    14 3 Отговор
    Моите милиони са от бизнес. Аз 200 бона давам на ламата като нищо

    14:40 16.09.2026

  • 4 поКУРко

    16 0 Отговор
    А Държавните Търтей КОГА?!?

    14:40 16.09.2026

  • 5 Бат Б. Б. от Б.

    8 2 Отговор
    заклевам се у чаветата ми, не съм язе, язе късирсм милярди

    14:41 16.09.2026

  • 6 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    за здраве и свещи да ги дадат!

    14:45 16.09.2026

  • 7 Беден милионер

    5 1 Отговор
    Пак намазахме почерпка по едно кафе в НАП.

    14:48 16.09.2026

  • 8 логично

    6 2 Отговор
    Всеки прогресивен данък ще бъде обект на стремеж за заобикаляне и способ за корумпиране на проверяващите.

    14:48 16.09.2026

  • 9 плоския данък

    4 1 Отговор
    Вместо 10% , 15%, или 0%, ако за всичко е един и същ % , то няма да има смисъл от жонглиране при счетоводството.

    14:52 16.09.2026

  • 10 От цялата работа...

    4 0 Отговор
    ...чувайУйо

    14:53 16.09.2026

  • 11 Браво

    6 0 Отговор
    Обаче ме съмнява че е вятър работа. Иначе са закъсняли с десетки години. Нищо няма да излезне, много са милионерите и хотелиерите от минимална заплата, даже и от въздуха направо.

    Коментиран от #13

    14:56 16.09.2026

  • 12 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Така или иначе няма да открият нарушения, та поне да изкарат списък с имената. Тиквата, Глигана и Рапона може и да ги дадат и под линия, тези недосегаеми бандити си ги знаем.😎 Другите, обаче, е добре да ги пишат, да идем да им честитим успешния бизнес.😎 Като на ботоксовата Костадинка, примерно.

    14:57 16.09.2026

  • 13 след проверка

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Браво":

    на само три години например 400 "наследствени" имоти закупени на цени на една закуска с "трудови" доходи на вътрешния прогресивен министър.

    15:06 16.09.2026

  • 14 Няколко

    3 1 Отговор
    или няколко десетки дори стотици!?!? А за обикновенните трудови хора по 640€...

    15:06 16.09.2026

  • 15 Да започнат

    3 1 Отговор
    от копринките

    15:08 16.09.2026

  • 16 А ревизия

    4 0 Отговор
    на милионери от комисионни, получавани за далавери?

    15:10 16.09.2026

  • 17 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    На края ще излезне някой с
    "експертиза" и ще ни обясни ,че няма нищо незаконно и всичко е вреда на нещата.Просто тези хора са "работили" по "съвестно" и за това са получили по-висока заплатка!

    15:15 16.09.2026

  • 18 Охоо

    0 0 Отговор
    Нека им е зле, а много хора търсят промоции по магазините за да могат да си платят сметките.Браво,аплодисменти.

    15:22 16.09.2026

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