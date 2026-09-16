НАП започва ревизии на милионерите от заплати

Националната агенция за приходите (НАП) започва мащабни проверки и ревизии, за да установи дали чрез изплащане на огромни заплати не се заобикаля плащането на данък върху дивидентите, съобщават от Mediapool. От приходната агенция посочват, че стотина българи са получавали месечно възнаграждение над 255 646 евро през 2025 година, което буди подозрения за счетоводни трикове.

Скрито разпределение на печалбата

От НАП обясняват пред медията, че е установен риск от скрито разпределение на печалбата при изплащане на огромни заплати на свързани с фирмите физически лица, като собственици и управители. „Чрез тези големи заплати, които се признават за разход на предприятието (т.е. намаляват реалната печалба) и при наличието на максимален праг на осигурителния доход, над който не се дължат осигурителни вноски, се получава данъчно предимство поради по-ниската ставка на данъка върху доходите на физическите лица (10%) спрямо 15% обща ставка при деклариране на реалната печалба и разпределяне на дивиденти“, информират от агенцията.

Според данъчните експерти това предимство достига почти 5% за големи суми. Планира се в периода 2027 и 2028 година да бъдат възложени контролни производства, които да проверят третирането на този риск.

Рекордни възнаграждения през изминалата година

Данните показват, че между 50 и 100 души месечно са получавали възнаграждения над 255 646 евро през 2025 година, като през декември броят им достига почти 300. Петимата българи с най-високи трудови доходи са инкасирали общо над 15,34 милиона евро за годината. Месечното възнаграждение на около 30 души дори е надхвърляло 409 034 евро.

От данъчната агенция отказват да разкрият най-високата индивидуална заплата за миналата година, макар че в предходни периоди тази информация беше публична. През 2022 година най-голямата декларирана заплата в страната беше 1,64 милиона евро месечно. Официалната статистика сега показва, че над 10 000 души получават между 10 226 и 25 565 евро на месец, а близо 1200 лица декларират между 51 129 и 255 646 евро месечен доход.

Ръст при средните доходи

В контраст с милионерските възнаграждения, около 63% от всички работещи в страната, или близо 1,6 милиона души, са получавали до 1023 евро на месец през 2025 година. От общо малко над 2,5 милиона души на трудов договор, близо 900 000 са били на минимална работна заплата от 551 евро или по-ниска сума, а други 700 000 души са взимали между 551 и 1023 евро.

Статистиката показва устойчив спад на най-нископлатените работници в годините. За сравнение, през 2019 година минималната заплата от 286 евро е получавана от над 930 000 души. Същевременно се отчита сериозен ръст при средните доходи. Хората с месечно възнаграждение между 1534 и 2556 евро са се увеличили с около 65% за две години, достигайки близо 340 000 души през октомври 2025 година. Лицата с доходи между 2556 и 5113 евро бележат ръст от 53% до над 136 000 души.