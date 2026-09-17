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Льо Пен: Спираме парите за Украйна, Бардела става премиер, щом вляза в президентството

Льо Пен: Спираме парите за Украйна, Бардела става премиер, щом вляза в президентството

17 Септември, 2026 06:02, обновена 17 Септември, 2026 06:06 1 618 23

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Лидерът на „Национален сбор“ обяви тандема си с Жордан Бардела за президентските избори през 2027 г. и критикува разходите за Киев на фона на икономическата криза във Франция

Льо Пен: Спираме парите за Украйна, Бардела става премиер, щом вляза в президентството - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция се намира в тежка финансова ситуация, която не позволява на страната да продължи да отделя средства за финансиране на Украйна. Това обяви лидерът на парламентарната фракция на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен в ефира на френския телевизионен канал LCI. В същото изказване тя потвърди плановете си за управление, като заяви, че ако бъде избрана за държавен глава на изборите през 2027 г., ще назначи председателя на партията Жордан Бардела за премиер на Франция.

Икономически приоритети: Пенсии или милиарди за Киев?

Пред френските медии Льо Пен изрази остро несъгласие с настоящата финансова политика на Елисейския дворец. Тя подчерта социалния парадокс в управлението на страната:

„В настоящата икономическа обстановка не можем да продължаваме финансовата помощ за Украйна. Недопустимо е да се твърди, че няма нито едно евро за индексация на френските пенсии, а в същото време да се изпращат милиарди за Киев по линия на Европейския съюз“.

Според френския политик историческата роля на Париж на международната сцена в момента трябва да бъде насочена към създаването на дипломатически условия за преговори, които да доведат до траен мир. Позицията на Льо Пен бе подкрепена и от вицепрезидента на партията Луи Алио, който по-рано коментира пред медията BFM-TV, че Франция трябва „да завърти кранчето“ за военна и финансова помощ, тъй като френската здравна и образователна система са на прага на изтощението.

Политическият тандем Льо Пен – Бардела за 2027 г.

По отношение на вътрешната политика Марин Льо Пен категорично отхвърли слуховете за разрив в отношенията с нейнотопротеже Жордан Бардела. Тя го определи като сигурен бъдещ министър-председател, чиято основна задача след евентуална победа през 2027 г. ще бъде консолидирането и разширяването на мнозинството в Националното събрание.

Самият Бардела наскоро също потвърди пред Bloomberg, че Франция потъва в дефицити и дългове, поради което е безотговорно да се поемат дългосрочни финансови ангажименти към трети страни, без да има икономически гаранции за възвръщаемост

Към момента социологическите проучвания във Франция отреждат сериозна преднина на Марин Льо Пен за предстоящата президентска надпревара.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    34 41 Отговор
    Тя ще спре Урсула!

    06:11 17.09.2026

  • 2 Боруна Лом

    29 44 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е И НИЕ ДА ДПРЕМ ИЗДРЪЖКАТА НА УКРИТЕ И ДА БЪДАТ ИЗГОНЕНИ

    06:13 17.09.2026

  • 3 Боруна Лом

    24 42 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е И НИЕ ДА СПРЕМ ИЗДРЪЖКАТА НА УКРИТЕ И ДА БЪДАТ ИЗГОНЕНИ

    06:14 17.09.2026

  • 4 Забелязал

    36 25 Отговор
    Тежки халюцинации

    Коментиран от #5

    06:14 17.09.2026

  • 5 За беля зла

    22 39 Отговор

    До коментар #4 от "Забелязал":

    Ами лекувай се, щом имаш халюцинации.

    06:17 17.09.2026

  • 6 Трагедията ще е голяма

    26 28 Отговор
    Зеленото и Макрон ще свършат като Ромео и Жулиета.. Единият ще го отровят, а другият ще се самоубие от мъка..

    06:22 17.09.2026

  • 7 Госあ

    17 31 Отговор
    "тежка финансова ситуация, която не позволява на страната да продължи да отделя средства за финансиране на Украйна" Това каза и Радев и успоредно тръгна от много години насам да търси и привлича инвестиции в индустрия от цял свят. Включително и от най обещаващата и голяма възможност - Китай! От 2007 досега видехме запада колко и в какво инвестира!!! Нали така?!? Гласувахме за правилния човек. Със сигурност.

    06:27 17.09.2026

  • 8 Аууу

    30 15 Отговор
    Комуниска измишльотина

    06:29 17.09.2026

  • 9 Крайно

    21 33 Отговор
    Време е някой да зададе въпроса , какво ще спечели европа от това наливане на пари в този бездънна яма украйна или само губи. Защото на всички мече е ясно, че след войната украина ще стане Русия, а европа ще трябва да плаща репарации. Дончо още сега ги иска. В прав текст казва на Европа че е загубила. Но розовото пони Урсула не смята така и според нейните комисионни сигурна не е нака.

    Коментиран от #13

    06:33 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Баба Яга

    12 24 Отговор
    Защо да чакат догодина? Да кордисат на макарона импийчмънд още тая есен и вън, после в затвора за национално предателство и нанесени огромни щети на държавата.

    06:47 17.09.2026

  • 12 Еврокенефа се разпада

    13 21 Отговор
    бавно но сигурно. Мигранти, безработица, хомосексуализъм, наркотици, простиъуция. ЕС е морално свършил. Скоро идва и реалния разпад.

    06:48 17.09.2026

  • 13 Механик

    14 22 Отговор

    До коментар #9 от "Крайно":

    Какво ще спечели Европа или какво си мисли, че ще спечели?
    Европа, а и САЩ искат да спечелят ресусрите на Русия, (понеже запада е фалирал и без тези ресурси иде голем глад и бунтове). Да ама чичко Путин не иска да дава безплатно и се налага да опитаме д а му ги откраднем. Е за това иде реч и докато има не мого умни хора като украинците, за колективния запад е по-приемливо да наливат пари, а шашавите да се бият. САЩ обаче разбраха, че мечката няма да пусне медец и се дръпнаха (както винаги). Урсулите обаче са толкова НЕ-умни, че все още смятат че могат да спечелят.

    06:49 17.09.2026

  • 14 Да лишиш

    5 1 Отговор
    Французите от пари заради някаква измислена държава това само болния мозък на Макрон може да го измисли. Май, май ще трябва да задействат пак гилотината.

    07:00 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Оня

    2 1 Отговор
    Урсула къде ли ще се дене догодина!? Идват Льо Пен и Вайдел!?

    07:02 17.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "забелязал":

    Така е пич ,но и това не им помага! Отчаяни и смешни опити за манипулации!

    07:04 17.09.2026

  • 19 сега баба ли е дядо ли е а?

    1 1 Отговор
    Във Франция, на 29 юни, е " паднал от Прозореца на 12 етаж хирурга Франсуа Февр, кой-то обеща да раскрие истина за операцията за смяната на пола на Бриджит МАКРОН

    07:08 17.09.2026

  • 20 ЗАГУБАТА НА ВОЙНАТА В ОКРАИНА

    3 1 Отговор
    Ще доведе до разпад на ЕС на Урсула.

    07:09 17.09.2026

  • 21 ПРОПАГАНДАТА

    2 0 Отговор
    Публикува новините за окраина в 4.00 сутрин, та после да бъдат затрупани и никой да не прочете за трагедията на бандерите.

    07:10 17.09.2026

  • 22 Един

    0 0 Отговор
    Ама няма да влезе в президентството.

    07:16 17.09.2026

  • 23 БОРБАТА С УРСУЛИТЕ

    0 0 Отговор
    Ще е много дълга и трудна. Урсулите са се окопали точно както българската олигархия се е окопала и вместо Боко ни слага Румен. Ще ни сложат някоя друга Урсула.

    07:18 17.09.2026

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