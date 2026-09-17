Льо Пен: Спираме парите за Украйна, Бардела става премиер, щом вляза в президентството

Франция се намира в тежка финансова ситуация, която не позволява на страната да продължи да отделя средства за финансиране на Украйна. Това обяви лидерът на парламентарната фракция на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен в ефира на френския телевизионен канал LCI. В същото изказване тя потвърди плановете си за управление, като заяви, че ако бъде избрана за държавен глава на изборите през 2027 г., ще назначи председателя на партията Жордан Бардела за премиер на Франция.
Икономически приоритети: Пенсии или милиарди за Киев?
Пред френските медии Льо Пен изрази остро несъгласие с настоящата финансова политика на Елисейския дворец. Тя подчерта социалния парадокс в управлението на страната:
„В настоящата икономическа обстановка не можем да продължаваме финансовата помощ за Украйна. Недопустимо е да се твърди, че няма нито едно евро за индексация на френските пенсии, а в същото време да се изпращат милиарди за Киев по линия на Европейския съюз“.
Според френския политик историческата роля на Париж на международната сцена в момента трябва да бъде насочена към създаването на дипломатически условия за преговори, които да доведат до траен мир. Позицията на Льо Пен бе подкрепена и от вицепрезидента на партията Луи Алио, който по-рано коментира пред медията BFM-TV, че Франция трябва „да завърти кранчето“ за военна и финансова помощ, тъй като френската здравна и образователна система са на прага на изтощението.
Политическият тандем Льо Пен – Бардела за 2027 г.
По отношение на вътрешната политика Марин Льо Пен категорично отхвърли слуховете за разрив в отношенията с нейнотопротеже Жордан Бардела. Тя го определи като сигурен бъдещ министър-председател, чиято основна задача след евентуална победа през 2027 г. ще бъде консолидирането и разширяването на мнозинството в Националното събрание.
Самият Бардела наскоро също потвърди пред Bloomberg, че Франция потъва в дефицити и дългове, поради което е безотговорно да се поемат дългосрочни финансови ангажименти към трети страни, без да има икономически гаранции за възвръщаемост
Към момента социологическите проучвания във Франция отреждат сериозна преднина на Марин Льо Пен за предстоящата президентска надпревара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
06:11 17.09.2026
2 Боруна Лом
06:13 17.09.2026
3 Боруна Лом
06:14 17.09.2026
4 Забелязал
Коментиран от #5
06:14 17.09.2026
5 За беля зла
До коментар #4 от "Забелязал":Ами лекувай се, щом имаш халюцинации.
06:17 17.09.2026
6 Трагедията ще е голяма
06:22 17.09.2026
7 Госあ
06:27 17.09.2026
8 Аууу
06:29 17.09.2026
9 Крайно
Коментиран от #13
06:33 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Баба Яга
06:47 17.09.2026
12 Еврокенефа се разпада
06:48 17.09.2026
13 Механик
До коментар #9 от "Крайно":Какво ще спечели Европа или какво си мисли, че ще спечели?
Европа, а и САЩ искат да спечелят ресусрите на Русия, (понеже запада е фалирал и без тези ресурси иде голем глад и бунтове). Да ама чичко Путин не иска да дава безплатно и се налага да опитаме д а му ги откраднем. Е за това иде реч и докато има не мого умни хора като украинците, за колективния запад е по-приемливо да наливат пари, а шашавите да се бият. САЩ обаче разбраха, че мечката няма да пусне медец и се дръпнаха (както винаги). Урсулите обаче са толкова НЕ-умни, че все още смятат че могат да спечелят.
06:49 17.09.2026
14 Да лишиш
07:00 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Оня
07:02 17.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Оня
До коментар #15 от "забелязал":Така е пич ,но и това не им помага! Отчаяни и смешни опити за манипулации!
07:04 17.09.2026
19 сега баба ли е дядо ли е а?
07:08 17.09.2026
20 ЗАГУБАТА НА ВОЙНАТА В ОКРАИНА
07:09 17.09.2026
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