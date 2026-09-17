Франция се намира в тежка финансова ситуация, която не позволява на страната да продължи да отделя средства за финансиране на Украйна. Това обяви лидерът на парламентарната фракция на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен в ефира на френския телевизионен канал LCI. В същото изказване тя потвърди плановете си за управление, като заяви, че ако бъде избрана за държавен глава на изборите през 2027 г., ще назначи председателя на партията Жордан Бардела за премиер на Франция.

Икономически приоритети: Пенсии или милиарди за Киев?

Пред френските медии Льо Пен изрази остро несъгласие с настоящата финансова политика на Елисейския дворец. Тя подчерта социалния парадокс в управлението на страната:

„В настоящата икономическа обстановка не можем да продължаваме финансовата помощ за Украйна. Недопустимо е да се твърди, че няма нито едно евро за индексация на френските пенсии, а в същото време да се изпращат милиарди за Киев по линия на Европейския съюз“.

Според френския политик историческата роля на Париж на международната сцена в момента трябва да бъде насочена към създаването на дипломатически условия за преговори, които да доведат до траен мир. Позицията на Льо Пен бе подкрепена и от вицепрезидента на партията Луи Алио, който по-рано коментира пред медията BFM-TV, че Франция трябва „да завърти кранчето“ за военна и финансова помощ, тъй като френската здравна и образователна система са на прага на изтощението.

Политическият тандем Льо Пен – Бардела за 2027 г.

По отношение на вътрешната политика Марин Льо Пен категорично отхвърли слуховете за разрив в отношенията с нейнотопротеже Жордан Бардела. Тя го определи като сигурен бъдещ министър-председател, чиято основна задача след евентуална победа през 2027 г. ще бъде консолидирането и разширяването на мнозинството в Националното събрание.

Самият Бардела наскоро също потвърди пред Bloomberg, че Франция потъва в дефицити и дългове, поради което е безотговорно да се поемат дългосрочни финансови ангажименти към трети страни, без да има икономически гаранции за възвръщаемост

Към момента социологическите проучвания във Франция отреждат сериозна преднина на Марин Льо Пен за предстоящата президентска надпревара.