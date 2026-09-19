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Крум Зарков: Дават ли си партиите в НС сметка за зимата, която ни предстои и месеците, които ще я последват?

Крум Зарков: Дават ли си партиите в НС сметка за зимата, която ни предстои и месеците, които ще я последват?

19 Септември, 2026 15:19 638 19

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  • партии-
  • парламент-
  • зима-
  • месеци

Прекалено дълго си затваряме очите, че в България твърде малко хора притежават твърде много богатство и твърде много хора живеят месец за месец без елементарна перспектива и сигурност., коментира още лидерът на БСП

Крум Зарков: Дават ли си партиите в НС сметка за зимата, която ни предстои и месеците, които ще я последват? - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Коя е почвата на фашизма и човеконенавистните идеи? Това се случва, когато обществата са раздирани от недоимък, неравенства, несправедливости и когато дойдат хора, които се възползват от това, като посочват на тези, които страдат, удобен враг – някой различен. Отначало различен на външен вид, после различен по мислене.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в местността Копривките, където се събраха социалисти от област Пловдив, за да отдадат почит на паметника на загиналите в антифашистката борба.
По думите му именно за такова разделение има предпоставки у нас и в Европа. „Дават ли си партиите в парламента сметка за зимата, която ни предстои, и месеците, които ще я последват? Адекватни ли са на случващото се около нас?“, попита социалистът. Според него имаме два пътя пред нас – българите да се изправим отново един срещу друг или да извисим политиката отново на нивото, на което трябва да е, с дебат, с мисъл, с дълбочина. Той бе категоричен, че в тези условия фашизмът и омразата не могат да виреят.
„В последните месеци сме свидетели отново на компроматни замеряния, сочене с пръст. Това не е адекватно на предизвикателствата, които ни предстоят като народ. Те ще дойдат отвън, върху нашите вътрешни проблеми. Прекалено дълго си затваряме очите, че в България твърде малко хора притежават твърде много богатство и твърде много хора живеят месец за месец без елементарна перспектива и сигурност. Прекалено дълго си затваряме очите и че от големите системи, където се генерират огромни публични средства, те изтичат към джобовете на няколко човека, които можем да назовем поименно. Времето ни изтича.“, каза Зарков. Той обясни, че тези системи, като свои основни характеристики, генерират неравенства и самите те трябва да бъдат променени. По думите му това е дебат, който е идеологически и не е за тази или онази личност, а за политически организации, които могат да нарекат себе си партии. Според него в България такива почти няма, като извън БСП всички останали са предимно лидерски проекти.
„Ще има ли нужда българското общество от силна социалистическа партия, когато ни застигнат кризите, които идват към България? Такава със сигурност ще има и ние сме длъжни, в името на тези преди нас и на тези, които идват след нас, да отговорим на нея. Това е усилие не за спасяването на една партия, а в името на един цял народ. Това е БСП – историческата, държавнотворческа партия на България.“, категоричен бе Крум Зарков.
Председателят на Областния съвет на БСП – Пловдив Атанас Телчаров заяви: „Основната задача пред нас е да изградим общество, в което няма унижение, няма бедност и безнадеждност. Общество, в което младите имат перспектива. Общество, в което възрастните имат сигурност и трудът е ценен и справедливо възнаграден. Нашите основни ценности ще останат солидарност, справедливост и човешко достойнство. България има нужда от нас и нашите победи тепърва предстоят.“.
В събитието взеха участие и представители на Българския антифашистки съюз, сред които и председателят му Евгений Белий.
След поднасянето на венци и цветя на емблематичния паметник, социалистите проведоха и заседание на Областния съвет на БСП – Пловдив. По време на него бе избран областният предизборен щаб на левицата и бяха набелязани мерки за максимална мобилизация на партията в настоящата кампания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВИС-2 🦁

    1 7 Отговор
    Ние, бивши служители на ВИС-2, искаме да увековечим името на нашия любим босс, Главния - Георги Илиев! 🔥🦁

    Аз съм за това, че в София улица или площад е кръстен на Васил и Георги Илиеви. Това би било справедливо.

    Коментиран от #2

    15:21 19.09.2026

  • 2 ВИС-2 🦁

    0 6 Отговор

    До коментар #1 от "ВИС-2 🦁":

    Аз съм за това, че в София улица или площад е кръстен на Васил и Георги Илиеви. Това би било справедливо.

    Коментиран от #3

    15:22 19.09.2026

  • 3 ВИС-2 🦁

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "ВИС-2 🦁":

    Това беше животът при Жоро Илиев! Пари, пиян на всеки два дни, самите жени се качваха в гащите...


    Ех хубав живот.

    Слава на великия Жоро Илиев!

    15:22 19.09.2026

  • 4 Обединение на мафията

    10 1 Отговор
    Вие мафиотите и олигарсите не си ли давахте сметка, когато крадяхте и вдигахте хотели и си купувайте апартаменти в Гърция и Малта и Дубай. Които експлоатирахме българските граждани и ги годихте като Тошко Йорданов да ходят по света. Не си ли давахте сметка, че ще предизвикате тежко време разделно. Че някой ще трябва да плати сметката за вашите действия, корумпираните от всякакъв цвят? Има решение, но сте се обединили и стискате заграбеното. Решението е мафията да падне и да им се конфискуват парите и имотите в полза на държавата и народа. Но на кой му стиска да го започне, когато съд, прокуратура, държавни институции е наводнено с децата на мафията? Които изпълняват поръчките.

    15:26 19.09.2026

  • 5 От стоене

    6 0 Отговор
    се е игърбутил ! Че и с червена дантела се докарал !

    15:28 19.09.2026

  • 6 !!!?

    1 0 Отговор
    Зарков, кой са фашистите !!!?

    15:30 19.09.2026

  • 7 Жеро

    2 1 Отговор
    Крумчо, Крумчо, колкото и да са зимните месеци, най-хубавото е че от месец април
    сме без Столетницата и без грижата за
    булката беглец! Бог да ви прости нагаждачите и лапачите в държавата!

    15:35 19.09.2026

  • 8 Никой

    4 2 Отговор
    Зеления чорапогащник не ви ли занули като партия . От къде изпълзявате като шумкари .

    15:39 19.09.2026

  • 9 Зарков да не беше

    4 1 Отговор
    подкрепял ойрото с другарчето ти Радев, той 8 години подкрепя ойрото, понеже не можел да инициира Референдум. Дори измъти въпросче през другарчетата му в НС "да отложим ли унищожаването на лЪвът" с няколко месеца?
    Само Йотова неолиберастката ви дружка липсва.
    Невероятно как измамихте над милион нечетящи хора неолиберастките ви програми,
    пълни с "устойчиви" новоговори.
    С действията си осъдиха хората на трайна мизерия с Ойрото, а се прави на загрижен
    пред възрастните хора, друг не може да му повярва.
    Грях е да мамиш възрастни хора, ГРЯХ.

    15:42 19.09.2026

  • 10 ЩО БЕ ЗАРКОВ!

    2 0 Отговор
    Когато твоята партия управляваше зимите на 1989и 1990 , 1996… какво по-лошо може да се случи от това, което беше бе приятелю??????

    15:43 19.09.2026

  • 11 Фен

    1 0 Отговор
    Урсула каза, че вече не зависим от руската енергия. Зимата може да станем независими и от американската. И ще настане такъв живот....

    15:49 19.09.2026

  • 12 Сийка

    2 0 Отговор
    Круме, а ти и другарите ти на Позитано 20 ли ще зимувате? Защото нямате абсолютно никакви права да бъдете там!

    15:51 19.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 78291

    2 0 Отговор
    Питай Радев той еднолично управлява ,какво намесваш всички партии

    Коментиран от #19

    15:54 19.09.2026

  • 15 мдаа

    1 0 Отговор
    Като ви предагаха парче от баницата и си затваряхте очите. За нас дебата, за вас порциите.

    15:55 19.09.2026

  • 16 Пропаднал комунистически Преход

    1 0 Отговор
    Прекалено дълго си затваряме очите, че в България твърде малко хора притежават твърде много богатство и твърде много хора живеят месец за месец без елементарна перспектива и сигурност., коментира още лидерът на БСП
    -;-
    Комутнистите станаха капиталистите и ив хареса да са доилните агрегати
    как само ни ограбват и то все законно и с добрите намерения
    Пропаднал комунистически Преход

    16:05 19.09.2026

  • 17 Мирните протести ще изпочупят каските

    0 0 Отговор
    каква сметка ще си дават партиите като те вече спечелиха парламентарната победа и сега 4 гозини ще си крадат законно

    Ама да видими как ще реагират милиционаретие като станат сблъсъците на протестиращите и никакви мирни протести няма да има
    Ще им таковаме майката пропаднала

    16:07 19.09.2026

  • 18 ЗАЩО

    1 0 Отговор
    Зарков се снимаш само с пенсионери? Толкова ли не можеш да намериш връстници на твоята възраст да подкрепят твоя манифест.Твоите другари милионери се скриха,къде са сега да обикалят телевизиите които предадоха твоите избиратели и ги вкарахте в " богата" Европа.

    16:08 19.09.2026

  • 19 Който плаща и си поръчва музиката

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "78291":

    14 78291
    10ОТГОВОР
    Питай Радев той еднолично управлява ,какво намесваш всички партии
    -;-
    Какво еднолично управлява Боташа , като изпълнява ангажиментите към спонсорите си

    Кой плати изборната победа на Боташа!
    Като видими че не се оправят с Ламата, Свинята и Мафията и ще стане ясно че това е поредната бузлуджанска шашма!

    16:09 19.09.2026

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