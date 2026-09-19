Крум Зарков: Дават ли си партиите в НС сметка за зимата, която ни предстои и месеците, които ще я последват?

„Коя е почвата на фашизма и човеконенавистните идеи? Това се случва, когато обществата са раздирани от недоимък, неравенства, несправедливости и когато дойдат хора, които се възползват от това, като посочват на тези, които страдат, удобен враг – някой различен. Отначало различен на външен вид, после различен по мислене.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в местността Копривките, където се събраха социалисти от област Пловдив, за да отдадат почит на паметника на загиналите в антифашистката борба.

По думите му именно за такова разделение има предпоставки у нас и в Европа. „Дават ли си партиите в парламента сметка за зимата, която ни предстои, и месеците, които ще я последват? Адекватни ли са на случващото се около нас?“, попита социалистът. Според него имаме два пътя пред нас – българите да се изправим отново един срещу друг или да извисим политиката отново на нивото, на което трябва да е, с дебат, с мисъл, с дълбочина. Той бе категоричен, че в тези условия фашизмът и омразата не могат да виреят.

„В последните месеци сме свидетели отново на компроматни замеряния, сочене с пръст. Това не е адекватно на предизвикателствата, които ни предстоят като народ. Те ще дойдат отвън, върху нашите вътрешни проблеми. Прекалено дълго си затваряме очите, че в България твърде малко хора притежават твърде много богатство и твърде много хора живеят месец за месец без елементарна перспектива и сигурност. Прекалено дълго си затваряме очите и че от големите системи, където се генерират огромни публични средства, те изтичат към джобовете на няколко човека, които можем да назовем поименно. Времето ни изтича.“, каза Зарков. Той обясни, че тези системи, като свои основни характеристики, генерират неравенства и самите те трябва да бъдат променени. По думите му това е дебат, който е идеологически и не е за тази или онази личност, а за политически организации, които могат да нарекат себе си партии. Според него в България такива почти няма, като извън БСП всички останали са предимно лидерски проекти.

„Ще има ли нужда българското общество от силна социалистическа партия, когато ни застигнат кризите, които идват към България? Такава със сигурност ще има и ние сме длъжни, в името на тези преди нас и на тези, които идват след нас, да отговорим на нея. Това е усилие не за спасяването на една партия, а в името на един цял народ. Това е БСП – историческата, държавнотворческа партия на България.“, категоричен бе Крум Зарков.

Председателят на Областния съвет на БСП – Пловдив Атанас Телчаров заяви: „Основната задача пред нас е да изградим общество, в което няма унижение, няма бедност и безнадеждност. Общество, в което младите имат перспектива. Общество, в което възрастните имат сигурност и трудът е ценен и справедливо възнаграден. Нашите основни ценности ще останат солидарност, справедливост и човешко достойнство. България има нужда от нас и нашите победи тепърва предстоят.“.

В събитието взеха участие и представители на Българския антифашистки съюз, сред които и председателят му Евгений Белий.

След поднасянето на венци и цветя на емблематичния паметник, социалистите проведоха и заседание на Областния съвет на БСП – Пловдив. По време на него бе избран областният предизборен щаб на левицата и бяха набелязани мерки за максимална мобилизация на партията в настоящата кампания.

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