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Скандалът с полетите на Пеевски: Разследват заличени данни в МВР ОБЗОР

Скандалът с полетите на Пеевски: Разследват заличени данни в МВР ОБЗОР

5 Юли, 2026 20:09, обновена 5 Юли, 2026 20:15 1 554 31

  • десислава атанасова-
  • делян пеевски-
  • иван демерджиев-
  • полети

Силовото ведомство проверява защо съвместни дестинации на лидера на ДПС и съдийката Десислава Атанасова липсват в българските бази данни, докато фигурират в международните регистри.

Скандалът с полетите на Пеевски: Разследват заличени данни в МВР ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
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Разследването на мащабния казус с 227 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски навлезе в нова фаза, след като МВР започна щателна проверка за умишлено заличаване на данни и манипулиране на вътрешните регистри. Допълнителен тласък на скандала даде задочният сблъсък между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционната съдийка Десислава Атанасова. Тя категорично отрече изнесената от МВР информация, че е пътувала съвместно с Пеевски с частен самолет до Дубай.

Хронология на сблъсъка: Какво твърдят страните?

  • Позицията на МВР: Министър Иван Демерджиев обяви от парламентарната трибуна, че полетът до Дубай е осъществен на 5 април 2024 г. По-късно той поясни, че проверката на МВР показва "различни отбелязвания в различните регистри и заличавания на данни". Демерджиев предупреди Атанасова „да не рови твърде много по въпроса“, тъй като съществуват международни бази данни, където информацията е дублирана и не може да бъде манипулирана. По думите му има „много повече полети, които съвпадат по дати и участници“.
  • Отрицанието на Атанасова: Конституционната съдийка излезе с официална позиция, в която определи твърденията на вътрешния министър като неверни. Според нейните собствени данни, въпросното пътуване е било обикновен граждански полет до Истанбул, а не съвместен частен воаяж с лидера на ДПС.
  • Конституционният съд: Председателят на КС Павлина Панова потвърди, че институцията вече проучва изнесените данни за съвместните дестинации. Тя обаче уточни, че съдът няма преки законови механизми за дисциплинарна реакция при подобни казуси, тъй като за конституционните съдии липсва приет Етичен кодекс.

Политически реакции и разследване „на две страни“

Скандалът бързо прерасна в институционална война, включваща ГЕРБ, ДПС и Прокуратурата:

  • Контраофанзива от ДПС и ГЕРБ: Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов подаде сигнал до прокуратурата срещу Демерджиев. ГЕРБ и ДПС обвиниха ръководството на МВР в използването на фалшиви справки от ГДБОП. Те настояват да се разследва кой и на какво правно основание е наредил ровенето в международните масиви. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се дистанцира, заявявайки, че няма общо с Атанасова от деня на заклеването ѝ в КС.
  • Намесата на Прокуратурата: Софийската градска прокуратура (СГП) вече наблюдава три преписки по сигнали за евентуални длъжностни престъпления от служители в МВР и за набедяване на народния представител (Пеевски). От своя страна, Демерджиев изрази опасения, че прокуратурата се опитва да изземе материалите, за да прикрие истината чрез продължително бездействие.
  • Искания за оставка: Политически формации като „Възраждане“ и „Демократична България“ официално поискаха оставката на Десислава Атанасова като конституционен съдия.

Какво се проверява в момента?

Основният фокус на разследването на МВР и партньорските служби е насочен в две направления:

  • Произходът на парите: Проверява се как са заплащани въпросните 227 полета за период от 8 години, дали сумите отговарят на пазарните цени на частните чартъри и дали това е нарушение на международните санкции по глобалния закон „Магнитски“, под които Пеевски се намира.
  • "Къртиците" в МВР: Извършва се пълна ревизия на информационните системи на Гранична полиция и ГДБОП, за да се установи кои служители, кога и по чие разпореждане са трили или променяли данни в българските регистри, за да заличат следите от пътуванията.

Източници: БНТ, БТА, NOVA, Клуб Z и DW


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЗО

    22 0 Отговор
    Баба Алино 2?

    20:19 05.07.2026

  • 2 АЙ СТИГА БЕ

    35 1 Отговор
    Имал съм честта да присъствам на едно мероприятие лично с тази изявена неградска особа :)! И за миг не се съмнявам как е изградила "забележителната" си кариера. Едно време на това място гинеколозите му слагаха цип, че да е по-лесно за потребителите :)

    20:21 05.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Полет

    21 0 Отговор
    На овчата й мисъл ли ще се окаже, че е било само.
    Ама не се и съмняваме.

    20:24 05.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да не забравят да разследват

    19 0 Отговор
    "Къртиците" в МВР: Извършва се пълна ревизия на информационните база данни системи на банковите сметки тук и по света на всички общ поръчкари и чекмеджари

    20:25 05.07.2026

  • 9 ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ

    28 0 Отговор
    ЩОМ ИМА заличени данни в МВР ОБЗОР ДЕМЕРДЖИЕВ ДА УВОЛНИ ЦЕЛИЯТ ОТДЕЛ И БЕЗ ТОВА СЕ НАЛАГА СЪКРАЩЕНИЕ В МВР, ЕТО ГИ ТЕЗИ НА ТЕПСИЯ.

    САМО ТАКА ЩЕ СЕ СПРАТ ДА ПРАВЯТ ГЛУПОСТИ.

    Коментиран от #16

    20:25 05.07.2026

  • 10 Наглата

    24 0 Отговор
    една от метресите на мутрата, какво имаше в куфарите, кеша ли ?

    Коментиран от #29

    20:26 05.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 всеки втори палицай

    10 4 Отговор
    е бандит

    20:27 05.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Източна ромелия

    21 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ":

    Да ама данните за дадени входни визи в Дубай ОАЕ все още ги пазят

    20:37 05.07.2026

  • 17 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    Баба Алино битти / свърши/
    Да живеят Деса и Шопарко

    20:48 05.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Отвратен

    13 0 Отговор
    ИМАЛИ ОПГ /ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА / В МВР? ТОЗИ ВЪПРОС ВСЕ ПО ЧЕСТО Е ЗАДАВАН СЛЕД РЕДИЦА РАЗКРИТИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР!
    ВИЕ КАК МИСЛИТЕ?

    20:50 05.07.2026

  • 20 Край

    13 1 Отговор
    227 полета. Ми то Румбата няма толкова за цялата си кариера на пилот.

    20:53 05.07.2026

  • 21 Айляк

    12 1 Отговор
    Добре измислено от ПБ - удрят от горе надолу, защото Дуловската като конституционен съдия, се оказа слабото звено.
    Буци и Шиши се мислеха за недосегаеми, а покрай тях - и Дуловската.
    Да, ама не.
    Властите заковат ли Шиши, ще се доберат и до Буци.
    И тогава става интересно
    Тогава съм убеден, че едно от споразуменията на Шиши за по-леко наказание, задължително ще включва Буци Тулупина.
    И после ще има КТБ-та, булгартабаци, лафки и т.н...

    21:10 05.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 аз мисля,

    6 2 Отговор
    че целият този шум около тази любовна двойка е от завист. Двамата млади влюбени са си лика прилика като две капки мастика - той с един пръст чело, прилично дебел и неприлично богат, тя с пръст и половина чело, прилично натъкмена и неприлично проста и амбициозна. Те са точно един за друг, но Демерджиев завижда и се чуди как да провали любовта им.

    Коментиран от #28, #31

    21:24 05.07.2026

  • 27 бхаха

    0 0 Отговор
    "Глобалния закон Магнитски" дали е глобален колкото е глобален Закона на Ом?

    21:39 05.07.2026

  • 28 Понязнайващ

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "аз мисля,":

    Мноого точно казано

    21:39 05.07.2026

  • 29 Умен

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Наглата":

    Абе това не са куфари,това и е протмонето на жената.

    21:47 05.07.2026

  • 30 оооо, стига де,

    0 0 Отговор
    Какво наистина ни интересува личния живот на този или онзи.
    Тези истории - толкова шумни, може и да са важни по ред причини, но аз искам да живея като бял човек - скромно и достойно. Това ме интересува - доходите, здравеопазването, достъпни за семейството ми забавления.Такива новини чакам, защото около мен огромна част от хората живеят с жълти стотинки. Децата им страдат. Наблюдават съучениците си, някои от които са светлинни години напред, в сравнение с болшинството. Къде е средната класа? Как ще продължим? Цял живот по квартири ли ще се врем и ще се наливаме с фалшива ракия ?
    Има много страдалци в нашата измъчена държава, но никой, ама никой не се вглежда в тази нищета, не се и старае да подобри живота на обикновения човек, да подобри грижата за възрастните.
    А онези, които са откраднали обществени пари да бъдат осъдени и да върнат заграбеното. Нужно ли е да надничаме в спалните на хората, та да разберем престъпници ли са или не.

    21:50 05.07.2026

  • 31 Справедлив

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "аз мисля,":

    Забравяш,че той е и "Магнитичен" .

    21:50 05.07.2026