Скандалът с полетите на Пеевски: Разследват заличени данни в МВР ОБЗОР

Разследването на мащабния казус с 227 полета на лидера на ДПС Делян Пеевски навлезе в нова фаза, след като МВР започна щателна проверка за умишлено заличаване на данни и манипулиране на вътрешните регистри. Допълнителен тласък на скандала даде задочният сблъсък между вътрешния министър Иван Демерджиев и конституционната съдийка Десислава Атанасова. Тя категорично отрече изнесената от МВР информация, че е пътувала съвместно с Пеевски с частен самолет до Дубай.
Хронология на сблъсъка: Какво твърдят страните?
- Позицията на МВР: Министър Иван Демерджиев обяви от парламентарната трибуна, че полетът до Дубай е осъществен на 5 април 2024 г. По-късно той поясни, че проверката на МВР показва "различни отбелязвания в различните регистри и заличавания на данни". Демерджиев предупреди Атанасова „да не рови твърде много по въпроса“, тъй като съществуват международни бази данни, където информацията е дублирана и не може да бъде манипулирана. По думите му има „много повече полети, които съвпадат по дати и участници“.
- Отрицанието на Атанасова: Конституционната съдийка излезе с официална позиция, в която определи твърденията на вътрешния министър като неверни. Според нейните собствени данни, въпросното пътуване е било обикновен граждански полет до Истанбул, а не съвместен частен воаяж с лидера на ДПС.
- Конституционният съд: Председателят на КС Павлина Панова потвърди, че институцията вече проучва изнесените данни за съвместните дестинации. Тя обаче уточни, че съдът няма преки законови механизми за дисциплинарна реакция при подобни казуси, тъй като за конституционните съдии липсва приет Етичен кодекс.
Политически реакции и разследване „на две страни“
Скандалът бързо прерасна в институционална война, включваща ГЕРБ, ДПС и Прокуратурата:
- Контраофанзива от ДПС и ГЕРБ: Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов подаде сигнал до прокуратурата срещу Демерджиев. ГЕРБ и ДПС обвиниха ръководството на МВР в използването на фалшиви справки от ГДБОП. Те настояват да се разследва кой и на какво правно основание е наредил ровенето в международните масиви. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се дистанцира, заявявайки, че няма общо с Атанасова от деня на заклеването ѝ в КС.
- Намесата на Прокуратурата: Софийската градска прокуратура (СГП) вече наблюдава три преписки по сигнали за евентуални длъжностни престъпления от служители в МВР и за набедяване на народния представител (Пеевски). От своя страна, Демерджиев изрази опасения, че прокуратурата се опитва да изземе материалите, за да прикрие истината чрез продължително бездействие.
- Искания за оставка: Политически формации като „Възраждане“ и „Демократична България“ официално поискаха оставката на Десислава Атанасова като конституционен съдия.
Какво се проверява в момента?
Основният фокус на разследването на МВР и партньорските служби е насочен в две направления:
- Произходът на парите: Проверява се как са заплащани въпросните 227 полета за период от 8 години, дали сумите отговарят на пазарните цени на частните чартъри и дали това е нарушение на международните санкции по глобалния закон „Магнитски“, под които Пеевски се намира.
- "Къртиците" в МВР: Извършва се пълна ревизия на информационните системи на Гранична полиция и ГДБОП, за да се установи кои служители, кога и по чие разпореждане са трили или променяли данни в българските регистри, за да заличат следите от пътуванията.
Източници: БНТ, БТА, NOVA, Клуб Z и DW
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЗО
20:19 05.07.2026
2 АЙ СТИГА БЕ
20:21 05.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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6 Полет
Ама не се и съмняваме.
20:24 05.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 да не забравят да разследват
20:25 05.07.2026
9 ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ
САМО ТАКА ЩЕ СЕ СПРАТ ДА ПРАВЯТ ГЛУПОСТИ.
Коментиран от #16
20:25 05.07.2026
10 Наглата
Коментиран от #29
20:26 05.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 всеки втори палицай
20:27 05.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Източна ромелия
До коментар #9 от "ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ":Да ама данните за дадени входни визи в Дубай ОАЕ все още ги пазят
20:37 05.07.2026
17 Хасковски каунь
Да живеят Деса и Шопарко
20:48 05.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Отвратен
ВИЕ КАК МИСЛИТЕ?
20:50 05.07.2026
20 Край
20:53 05.07.2026
21 Айляк
Буци и Шиши се мислеха за недосегаеми, а покрай тях - и Дуловската.
Да, ама не.
Властите заковат ли Шиши, ще се доберат и до Буци.
И тогава става интересно
Тогава съм убеден, че едно от споразуменията на Шиши за по-леко наказание, задължително ще включва Буци Тулупина.
И после ще има КТБ-та, булгартабаци, лафки и т.н...
21:10 05.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 аз мисля,
Коментиран от #28, #31
21:24 05.07.2026
27 бхаха
21:39 05.07.2026
28 Понязнайващ
До коментар #26 от "аз мисля,":Мноого точно казано
21:39 05.07.2026
29 Умен
До коментар #10 от "Наглата":Абе това не са куфари,това и е протмонето на жената.
21:47 05.07.2026
30 оооо, стига де,
Тези истории - толкова шумни, може и да са важни по ред причини, но аз искам да живея като бял човек - скромно и достойно. Това ме интересува - доходите, здравеопазването, достъпни за семейството ми забавления.Такива новини чакам, защото около мен огромна част от хората живеят с жълти стотинки. Децата им страдат. Наблюдават съучениците си, някои от които са светлинни години напред, в сравнение с болшинството. Къде е средната класа? Как ще продължим? Цял живот по квартири ли ще се врем и ще се наливаме с фалшива ракия ?
Има много страдалци в нашата измъчена държава, но никой, ама никой не се вглежда в тази нищета, не се и старае да подобри живота на обикновения човек, да подобри грижата за възрастните.
А онези, които са откраднали обществени пари да бъдат осъдени и да върнат заграбеното. Нужно ли е да надничаме в спалните на хората, та да разберем престъпници ли са или не.
21:50 05.07.2026
31 Справедлив
До коментар #26 от "аз мисля,":Забравяш,че той е и "Магнитичен" .
21:50 05.07.2026