Eмил Радев: Илияна Йотова има качества на обединител на нацията

Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз в сряда.

„Възможно е Канада да стане асоцииран член на ЕС. Колкото повече връзки имаме, толкова ще бъдем по силни ние и нашата икономика. За нас не е изненада, че Канада поддържа все по-близки връзки с държавите членки“.

Това каза в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и член на инициативния комитет за издигането на кандидатурата за президент на Илияна Йотова.

„10 държави членки не са ратифицирали споразумението СЕТА. България е една от тях“, отбеляза той.

„Канада има икономическо споразумение с ЕС. За 10 години видяхме, че опасенията не са състоятелни. Трябва да бъдат подписани други споразумения, много по-тесни, които да са в полза на двете страни. По никакъв начин не изостряме отношенията със САЩ. Виждаме, че в последно време има много несигурност. Доналд Тръмп третира Канада като 51-ви щат, но тя има самостоятелна политика“, каза Емил Радев.

Корупцията в България

„Олигархичният модел според правителството е победен. Аз не виждам, за съжаление, това да е станало. Дано правителството да действа така не само срещу политическите си опоненти, а и срещу всички, които извършват престъпна дейност на територията на нашата страна и в ЕС“, коментира евродепутатът.

„От това, което чух за Влади Горанов, е, че той е отдал под наем за 1000 евро на месец имот на фирма, за която не е доказано, че е извършвала престъпна дейност. Като юрист не приемам лепенето на етикети“, каза още той.

Емил Радев защити решението си да влезе в инициативния комитет на Илияна Йотова, която е подкрепена от БСП и „Прогресивна България“.

„В Европейския парламент моят път се пресече с този на Илияна Йотова. С нея страшно добре работихме по сваляне на дискриминационния мониторинг, който пречеше на влизането ни в Шенген. Поканата на Йотова към мен доказва, че тя иска хора от различни сфери, професии и политически сили. Това са качествата на един обединител на нацията, какъвто трябва да е президента. Не съжалявам, че влязох в инициативния комитет“, подчерта той.

„Първият човек, когото информирах, беше председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. Ние нямаме свой кандидат. Няма и десен кандидат. Андрей Гюров и Георги Кандев не са десни. Имаме състезание на леви кандидати. Илияна Йотова е заставала под банера на ЕНП, загърбвала е политическите си тясно партийни интереси в интереси на България и мисля, че това е едно много добро качество за един президент“, категоричен е Емил Радев.

Евродепутатът обясни, че няма да напуска ГЕРБ.

„Аз съм член на ГЕРБ от 20 години. Това е моята партия. Направил съм политически ход и то със съгласието на ръководството на партията. ГЕРБ ще остане моята партия, докато се занимавам с политика“.