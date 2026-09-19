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Eмил Радев: Илияна Йотова има качества на обединител на нацията

Eмил Радев: Илияна Йотова има качества на обединител на нацията

19 Септември, 2026 09:44 281 13

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  • качества-
  • обединител на нацията

„Първият човек, когото информирах, беше председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. Ние нямаме свой кандидат. Няма и десен кандидат. Андрей Гюров и Георги Кандев не са десни. Имаме състезание на леви кандидати", коментира още евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП участието си в ИК, който издигна Йотова за президент

Eмил Радев: Илияна Йотова има качества на обединител на нацията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз в сряда.

„Възможно е Канада да стане асоцииран член на ЕС. Колкото повече връзки имаме, толкова ще бъдем по силни ние и нашата икономика. За нас не е изненада, че Канада поддържа все по-близки връзки с държавите членки“.

Това каза в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и член на инициативния комитет за издигането на кандидатурата за президент на Илияна Йотова.

„10 държави членки не са ратифицирали споразумението СЕТА. България е една от тях“, отбеляза той.

„Канада има икономическо споразумение с ЕС. За 10 години видяхме, че опасенията не са състоятелни. Трябва да бъдат подписани други споразумения, много по-тесни, които да са в полза на двете страни. По никакъв начин не изостряме отношенията със САЩ. Виждаме, че в последно време има много несигурност. Доналд Тръмп третира Канада като 51-ви щат, но тя има самостоятелна политика“, каза Емил Радев.

Корупцията в България
„Олигархичният модел според правителството е победен. Аз не виждам, за съжаление, това да е станало. Дано правителството да действа така не само срещу политическите си опоненти, а и срещу всички, които извършват престъпна дейност на територията на нашата страна и в ЕС“, коментира евродепутатът.

„От това, което чух за Влади Горанов, е, че той е отдал под наем за 1000 евро на месец имот на фирма, за която не е доказано, че е извършвала престъпна дейност. Като юрист не приемам лепенето на етикети“, каза още той.

Емил Радев защити решението си да влезе в инициативния комитет на Илияна Йотова, която е подкрепена от БСП и „Прогресивна България“.

„В Европейския парламент моят път се пресече с този на Илияна Йотова. С нея страшно добре работихме по сваляне на дискриминационния мониторинг, който пречеше на влизането ни в Шенген. Поканата на Йотова към мен доказва, че тя иска хора от различни сфери, професии и политически сили. Това са качествата на един обединител на нацията, какъвто трябва да е президента. Не съжалявам, че влязох в инициативния комитет“, подчерта той.

„Първият човек, когото информирах, беше председателят на ГЕРБ Бойко Борисов. Ние нямаме свой кандидат. Няма и десен кандидат. Андрей Гюров и Георги Кандев не са десни. Имаме състезание на леви кандидати. Илияна Йотова е заставала под банера на ЕНП, загърбвала е политическите си тясно партийни интереси в интереси на България и мисля, че това е едно много добро качество за един президент“, категоричен е Емил Радев.

Евродепутатът обясни, че няма да напуска ГЕРБ.

„Аз съм член на ГЕРБ от 20 години. Това е моята партия. Направил съм политически ход и то със съгласието на ръководството на партията. ГЕРБ ще остане моята партия, докато се занимавам с политика“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    7 4 Отговор
    Качествата на Йотова са оценени навреме от Сорос и неговите емисари,поради което тя заема достойно място в сороските редици.

    09:55 19.09.2026

  • 2 Абе да бе

    13 0 Отговор
    А ти имаш качества на партиен номад.

    09:56 19.09.2026

  • 3 цаполи

    5 0 Отговор
    ГЕРБ говедоо, Йотова имала качества??? Ами ти в качеството си на какъв ни го казваш??? Вече в 3 евро парламент пърдиш с другите некадърници от разбойници ГЕРБ и какво сте постигнали??? Какви качества имате??? Никакви. Нищо. И биографии нямате дори. Нищо. Само дето сте милионери в евро само от заплати. Да връщаш парите бандит. Не си изкарал и 5 ст. Да връщаш парите и повече да не си показваш мръсната ГЕРБ дзурла.

    09:59 19.09.2026

  • 4 име

    0 2 Отговор
    Кефи ме как ГЕРБ сипаха на неможачите с отпаднала необходимост! Цацо тулепа им предложи обща кандидатура, обаче неможачите се направиха на важни и сега ще коментират балотожа в тв студията, вместо да участват на него.

    09:59 19.09.2026

  • 5 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ !

    6 0 Отговор
    МАХНЕТЕ ГИ ЗАВИНАГИ ТЕЗИ ПРЕДАТЕЛИ И МРЪСНИЦИ !!!

    09:59 19.09.2026

  • 6 баи ставри

    3 0 Отговор
    аман от калинки в българия прелитат от партия в партия само и само да са на власт както се пееше в една песновка на енл

    10:00 19.09.2026

  • 7 очевидец

    3 0 Отговор
    Неприязънта на прогресистите към хората със скъпи коли, лееща се от телевизора, ме кара да затворя няколко буркана зимнина да мога да съм ятак зимата, като тръгнат партизаните по Витоша

    10:00 19.09.2026

  • 8 Банкера от Банкя !!!

    3 0 Отговор
    С " лични" пратеници и "лични" дарове в кампанията на Йотова !

    "Шубето" е голям страх !!!

    Ами, ако Гюров стане Президент...кой ще го помилва?????

    10:01 19.09.2026

  • 9 Зъл пес

    2 0 Отговор
    А ти другарю си фурнаджийска лопата.А аз другарю не понасям. жената за която говорите.

    10:02 19.09.2026

  • 10 мда

    0 0 Отговор
    Има качества да мята крачоли по екскурзии , не се наяде и напи по приеми два мандата , дайте и трети.

    10:03 19.09.2026

  • 11 Бега бе😂

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤔

    10:03 19.09.2026

  • 12 ужас ужасен

    1 0 Отговор
    Радев не живее в България , но все пак е непростимо да не е запознат с разделителната политика на Йотова . А, може би му е изгодно тя да продължи да разединява българите ?Удобна ли е Йотова на уж десноцентристката партия ГЕРБ ? Категорично да . Всичко ще продължи по старому . Пеевски и Борисов ще се вихрят , а България ще затъва все повече, изолирана от всички .

    10:05 19.09.2026

  • 13 Ганчев

    0 0 Отговор
    В ИК на Йотовата само Тодор Живков липсваше.Това е за отбелязване.

    10:05 19.09.2026

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