Новини
Свят »
Северна Корея »
Северна Корея обяви ядрения си статут за „необратим“

Северна Корея обяви ядрения си статут за „необратим“

19 Септември, 2026 15:21 696 24

  • северна корея-
  • маае-
  • ким чен-ун-
  • ядрена програма

Това се случи след като страната получи критики от МААЕ

Северна Корея обяви ядрения си статут за „необратим“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Северна Корея заяви, че статутът ѝ на ядрена държава е "необратим", след като Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) прие резолюция, критикуваща ядрената програма на Пхенян. Изявлението беше разпространено от севернокорейските държавни медии KCNA и цитирано от Reuters.

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, обвини МААЕ в „двойни стандарти“. Според нея агенцията пренебрегва действията на Съединените щати и Южна Корея, докато осъжда ядрената програма на Северна Корея, която Пхенян определя като част от собствената си отбрана.

В отделно съобщение севернокорейското външно министерство отхвърли резолюцията и подчерта, че страната няма намерение да се отказва от ядрения си арсенал. Пхенян твърди, че ядреното възпиране е основен елемент от националната му сигурност.

Напрежението около ядрената програма се засили и след нови данни за разширяване на комплекса в Йонбьон. По-рано този месец МААЕ съобщи за ново съоръжение за обогатяване на уран, което според агенцията може да разполага с до 28 каскади центрофуги. Разширяването на капацитета за производство на материал с потенциална употреба в ядрени оръжия беше определено от агенцията като сериозен повод за тревога.

Паралелно с политическото послание Ким Чен-ун извърши тридневна инспекция на големи заводи за боеприпаси. Според KCNA той е заявил, че модернизацията на всички компоненти на отбранителните способности води до „значителна промяна“ в структурата и средствата на въоръжените сили.

Reuters отбелязва, че според анализатори Северна Корея ускорява модернизацията на армията си с помощ от Русия след подписването на договора за взаимна отбрана между Москва и Пхенян през 2024 г. Военният опит, натрупан от севернокорейски войници, изпратени във войната в Украйна, също се разглежда като фактор за тази трансформация. Това е оценка на анализатори, а не официално потвърждение от Пхенян.

Ким Чен-ун се включи и в обучение на пропагандни кадри в Пхенян, където призова съвременната „идеологическа война“ да бъде по-иновативна, творческа и агресивна, вместо да разчита на стари подходи.

Южна Корея и САЩ междувременно продължават да настояват за пълна денуклеаризация на Корейския полуостров. Темата беше потвърдена и при последните разговори между южнокорейския външен министър Чо Хюн и американския държавен секретар Марко Рубио във Вашингтон. Двете страни запазват позицията си за денуклеаризация, въпреки че Пхенян категорично отхвърля подобна перспектива.

Сегашната позиция на Северна Корея показва, че разминаването между Пхенян и международната общност по ядрения въпрос остава фундаментално. Докато МААЕ и западните държави настояват за прекратяване на ядрените дейности, севернокорейското ръководство все по-категорично представя ядрения арсенал като постоянна част от стратегическата си идентичност.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чучхе

    5 5 Отговор
    Вържи попа да е мирно селото.

    15:23 19.09.2026

  • 2 Европеец

    16 1 Отговор
    Тия маат кога ще кажат нещо за еврейската ядрена програма...... Давай Ким да не си пука от кравари и джендъри..... А Дончо ша моли Си да ти влияе да се срещаш с него.....

    15:27 19.09.2026

  • 3 Разбира се

    10 1 Отговор
    да не са луди на стоят на гезме на дулата на американците там.
    Иран направи тази фатална грешка заради някакви фатви, обаче сега им дойде втория акъл. Иначе Ким увеличава обогатяването на уран, защото ще го продава на Иран за техните ядрени оръжия

    15:32 19.09.2026

  • 4 Русия заменя центрофугите

    7 1 Отговор
    От четвърто поколение на пето. Четвърто поколение са най-добри в света, но пето са още по-добри. РФ може да предостави центрофугите на своите приятели от Северна Корея.

    Коментиран от #19

    15:32 19.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ако

    10 1 Отговор
    Ким се беше успал и беше пропуснал да набави ядрени оръжия сега половината севернокорейци щяха да са под земята, а останалите превърнати в роби, прислужници в региона.

    Коментиран от #13, #23

    15:35 19.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    10 2 Отговор
    Имаш ли атомна бомба , никой няма мерак да ти отвлече президент, както стана във Венецуела. Едно време, кога имахме ядрени бойни глави за СС-23 , на бай Тошо не му пукаше от Турция , че квичи, по Възродителния процес. Истанбул щеше да изчезне за няколко минути при грешна стъпка на турците.

    Коментиран от #22

    15:36 19.09.2026

  • 10 Дори

    5 1 Отговор
    и Иран ще си вземе от неговите и ще ги усъвършенства. Иначе... бял ден няма да види.

    15:36 19.09.2026

  • 11 ако

    1 8 Отговор
    утре Китай спре да ги храни тези смешки, ще ядът бомби и ракети.

    Коментиран от #14, #16

    15:37 19.09.2026

  • 12 Xo Ли Фak

    1 0 Отговор
    БaйKuм u cecтра мo ca новuте месuй

    15:38 19.09.2026

  • 13 Браво на фамилията Ким!

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ако":

    Три поколения работиха по атомната програма. Изпращаха младежи в СССР да получат образование и стъпка по стъпка, въпреки икономическата блокада успяха!

    15:38 19.09.2026

  • 14 Чучхе

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "ако":

    "смешки" ама никой не ги закача, що ли??😁

    Коментиран от #21

    15:38 19.09.2026

  • 15 Мишел

    4 1 Отговор
    Наистина е необратим- никой не е посмял даже да помисли, камо ли да пробва, да обърне ядрения статут на Ким .

    15:39 19.09.2026

  • 16 Класически руски трололо

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "ако":

    Ако утре САЩ и Западът спрат парите за зеленото наркоманче , прагът на Русия ще опре в Полша ,но дори и да не спрат ,прагът на Русия ще е на полската граница

    15:40 19.09.2026

  • 17 Иван

    5 1 Отговор
    Синагогата обяви новите лидери на ЕС и САЩ.

    15:40 19.09.2026

  • 18 оня с коня

    4 0 Отговор
    някой разбра ли краварите къв го търсят там?

    15:45 19.09.2026

  • 19 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Русия заменя центрофугите":

    Русия държи световния монопол на обогатен уран с над 65%. Над 50% от реакторите на американските АЕЦ работят с руски обогатен уран

    15:46 19.09.2026

  • 20 Българин

    0 4 Отговор
    Япония има над 4000 свои ядрени заряди. С тях много лесно ще обърнат ядрения статус на който си поискат, да не говорим за кимчо, дето се фука с три бомби от Русия.

    15:47 19.09.2026

  • 21 ти осъзнаваш ли

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Чучхе":

    , че северните корейчета са буфер, и повод краварите да ходят на корейския полуостров?

    15:48 19.09.2026

  • 22 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    България никога не е имала ядрени оръжия. Няма документи, в които да фигурира като ядрена държава.

    15:55 19.09.2026

  • 23 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ако":

    Коментарът ти е верен.. .....Имаш предвид Ким Ир Сен(каквото и да говорят Велик ръководител), защото и сина и внука са пак Ким....

    16:05 19.09.2026

  • 24 Браво

    0 0 Отговор
    А ориза е с купони

    16:06 19.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания