Северна Корея обяви ядрения си статут за „необратим“

Северна Корея заяви, че статутът ѝ на ядрена държава е "необратим", след като Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) прие резолюция, критикуваща ядрената програма на Пхенян. Изявлението беше разпространено от севернокорейските държавни медии KCNA и цитирано от Reuters.

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, обвини МААЕ в „двойни стандарти“. Според нея агенцията пренебрегва действията на Съединените щати и Южна Корея, докато осъжда ядрената програма на Северна Корея, която Пхенян определя като част от собствената си отбрана.

В отделно съобщение севернокорейското външно министерство отхвърли резолюцията и подчерта, че страната няма намерение да се отказва от ядрения си арсенал. Пхенян твърди, че ядреното възпиране е основен елемент от националната му сигурност.

Напрежението около ядрената програма се засили и след нови данни за разширяване на комплекса в Йонбьон. По-рано този месец МААЕ съобщи за ново съоръжение за обогатяване на уран, което според агенцията може да разполага с до 28 каскади центрофуги. Разширяването на капацитета за производство на материал с потенциална употреба в ядрени оръжия беше определено от агенцията като сериозен повод за тревога.

Паралелно с политическото послание Ким Чен-ун извърши тридневна инспекция на големи заводи за боеприпаси. Според KCNA той е заявил, че модернизацията на всички компоненти на отбранителните способности води до „значителна промяна“ в структурата и средствата на въоръжените сили.

Reuters отбелязва, че според анализатори Северна Корея ускорява модернизацията на армията си с помощ от Русия след подписването на договора за взаимна отбрана между Москва и Пхенян през 2024 г. Военният опит, натрупан от севернокорейски войници, изпратени във войната в Украйна, също се разглежда като фактор за тази трансформация. Това е оценка на анализатори, а не официално потвърждение от Пхенян.

Ким Чен-ун се включи и в обучение на пропагандни кадри в Пхенян, където призова съвременната „идеологическа война“ да бъде по-иновативна, творческа и агресивна, вместо да разчита на стари подходи.

Южна Корея и САЩ междувременно продължават да настояват за пълна денуклеаризация на Корейския полуостров. Темата беше потвърдена и при последните разговори между южнокорейския външен министър Чо Хюн и американския държавен секретар Марко Рубио във Вашингтон. Двете страни запазват позицията си за денуклеаризация, въпреки че Пхенян категорично отхвърля подобна перспектива.

Сегашната позиция на Северна Корея показва, че разминаването между Пхенян и международната общност по ядрения въпрос остава фундаментално. Докато МААЕ и западните държави настояват за прекратяване на ядрените дейности, севернокорейското ръководство все по-категорично представя ядрения арсенал като постоянна част от стратегическата си идентичност.