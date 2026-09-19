Северна Корея обяви ядрения си статут за „необратим“

Северна Корея заяви, че статутът ѝ на ядрена държава е "необратим", след като Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) прие резолюция, критикуваща ядрената програма на Пхенян. Изявлението беше разпространено от севернокорейските държавни медии KCNA и цитирано от Reuters.
Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, обвини МААЕ в „двойни стандарти“. Според нея агенцията пренебрегва действията на Съединените щати и Южна Корея, докато осъжда ядрената програма на Северна Корея, която Пхенян определя като част от собствената си отбрана.
В отделно съобщение севернокорейското външно министерство отхвърли резолюцията и подчерта, че страната няма намерение да се отказва от ядрения си арсенал. Пхенян твърди, че ядреното възпиране е основен елемент от националната му сигурност.
Напрежението около ядрената програма се засили и след нови данни за разширяване на комплекса в Йонбьон. По-рано този месец МААЕ съобщи за ново съоръжение за обогатяване на уран, което според агенцията може да разполага с до 28 каскади центрофуги. Разширяването на капацитета за производство на материал с потенциална употреба в ядрени оръжия беше определено от агенцията като сериозен повод за тревога.
Паралелно с политическото послание Ким Чен-ун извърши тридневна инспекция на големи заводи за боеприпаси. Според KCNA той е заявил, че модернизацията на всички компоненти на отбранителните способности води до „значителна промяна“ в структурата и средствата на въоръжените сили.
Reuters отбелязва, че според анализатори Северна Корея ускорява модернизацията на армията си с помощ от Русия след подписването на договора за взаимна отбрана между Москва и Пхенян през 2024 г. Военният опит, натрупан от севернокорейски войници, изпратени във войната в Украйна, също се разглежда като фактор за тази трансформация. Това е оценка на анализатори, а не официално потвърждение от Пхенян.
Ким Чен-ун се включи и в обучение на пропагандни кадри в Пхенян, където призова съвременната „идеологическа война“ да бъде по-иновативна, творческа и агресивна, вместо да разчита на стари подходи.
Южна Корея и САЩ междувременно продължават да настояват за пълна денуклеаризация на Корейския полуостров. Темата беше потвърдена и при последните разговори между южнокорейския външен министър Чо Хюн и американския държавен секретар Марко Рубио във Вашингтон. Двете страни запазват позицията си за денуклеаризация, въпреки че Пхенян категорично отхвърля подобна перспектива.
Сегашната позиция на Северна Корея показва, че разминаването между Пхенян и международната общност по ядрения въпрос остава фундаментално. Докато МААЕ и западните държави настояват за прекратяване на ядрените дейности, севернокорейското ръководство все по-категорично представя ядрения арсенал като постоянна част от стратегическата си идентичност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чучхе
15:23 19.09.2026
2 Европеец
15:27 19.09.2026
3 Разбира се
Иран направи тази фатална грешка заради някакви фатви, обаче сега им дойде втория акъл. Иначе Ким увеличава обогатяването на уран, защото ще го продава на Иран за техните ядрени оръжия
15:32 19.09.2026
4 Русия заменя центрофугите
Коментиран от #19
15:32 19.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ако
Коментиран от #13, #23
15:35 19.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #22
15:36 19.09.2026
10 Дори
15:36 19.09.2026
11 ако
Коментиран от #14, #16
15:37 19.09.2026
12 Xo Ли Фak
15:38 19.09.2026
13 Браво на фамилията Ким!
До коментар #7 от "Ако":Три поколения работиха по атомната програма. Изпращаха младежи в СССР да получат образование и стъпка по стъпка, въпреки икономическата блокада успяха!
15:38 19.09.2026
14 Чучхе
До коментар #11 от "ако":"смешки" ама никой не ги закача, що ли??😁
Коментиран от #21
15:38 19.09.2026
15 Мишел
15:39 19.09.2026
16 Класически руски трололо
До коментар #11 от "ако":Ако утре САЩ и Западът спрат парите за зеленото наркоманче , прагът на Русия ще опре в Полша ,но дори и да не спрат ,прагът на Русия ще е на полската граница
15:40 19.09.2026
17 Иван
15:40 19.09.2026
18 оня с коня
15:45 19.09.2026
19 Мишел
До коментар #4 от "Русия заменя центрофугите":Русия държи световния монопол на обогатен уран с над 65%. Над 50% от реакторите на американските АЕЦ работят с руски обогатен уран
15:46 19.09.2026
20 Българин
15:47 19.09.2026
21 ти осъзнаваш ли
До коментар #14 от "Чучхе":, че северните корейчета са буфер, и повод краварите да ходят на корейския полуостров?
15:48 19.09.2026
22 Мишел
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":България никога не е имала ядрени оръжия. Няма документи, в които да фигурира като ядрена държава.
15:55 19.09.2026
23 Европеец
До коментар #7 от "Ако":Коментарът ти е верен.. .....Имаш предвид Ким Ир Сен(каквото и да говорят Велик ръководител), защото и сина и внука са пак Ким....
16:05 19.09.2026
24 Браво
16:06 19.09.2026