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Витанов, ПБ: 550 000 души ще получат по 50 евро заради цените на горивата, дори и да нямат кола

Витанов, ПБ: 550 000 души ще получат по 50 евро заради цените на горивата, дори и да нямат кола

19 Септември, 2026 15:01 994 50

  • петър витанов-
  • 50 евро-
  • помощи-
  • цени на горивата-
  • кола

„Как може да имаш претенцията да си министър в европейска държава и да не познаваш законодателството. Няма нужда от нотификация за пропан-бутан. Акцизът се премахва. Това е мярка, която залага глътка въздух, които изпитват затруднения да си пълнят колите“, каза още политикът

Витанов, ПБ: 550 000 души ще получат по 50 евро заради цените на горивата, дори и да нямат кола - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Предоставената информация за свързаните фирми и полетите на Делян Пеевски са от малтийските служби. Фирми са заделяли част от средствата в дружество на родителя на нашия посланик, с които е закупен самолет и са се финансирали полети“.

Това каза в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

„Фокусът ни е върху нов висш съдебен съвет, нов главен прокурор, промяна в структурата на прокуратурата и връщане на истинското правосъдие“, обясни той.

„Направихме малка промяна в Закона за съдебната власт. Те включваха Висшия съдебен съвет. Изградихме общ профил на кандидатите. Остава да изберем нови членове на ВСС и тук ще си проличи кой иска да останат старите членове“, коментира Витанов.

Според него за следващите четири години са заложени нов Наказателен кодекс, промяна в атестирането, промяна в командироването на съдии, промяна в концепцията за Висш съдебен съвет.

„Отворени сме към всички политически партии, които са декларирали намерение за борба със статуквото в съдебната система. Разговори с ГЕРБ и ДПС не сме водили. На този етап не предвиждаме такива. Има най-много основание да водим разговори с „Възраждане“, защото те никога не са били част от управлението“, коментира Витанов.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ определи ПГ на „Продължаваме промяната“ като най-трудна за разговори.

„Историята с помилването на „Петричкия Ескобар“ беше гнусна кампания срещу Илияна Йотова. Помилването е върховен акт на милосърдие. По едно стечение на обстоятелството исках данните, с които е назначена медицинската комисия, която да извърши експертизата. Тя е назначена с подписа на Надежда Йорданова, с подписа на Асена Сербезова като министър на здравеопазването, съгласувано с подписа на зам.-министъра Емил Дечев. Вътре са седем лекари светила. Този човек или е медицинско чудо, или е заблудил комисията. Последните години преди помилването не е бил в затвора заради тежкото си здравословно състояние. Заключението на комисията е, че пребиваването в затвора е риск за неговия живот“.

„Това е отговорност и преценка на Илияна Йотова, но не очаквайте тя с ЯМР да провери дали документите, които са дадени, са достоверни. Кой е този, когато получи такава медицинска експертиза, ще реши този човек да остане и да умре в затвора“, коментира още Петър Витанов.

Мерките заради високите цени на горивата
„300 млн. евро засягат 550 000 души, които живеят под прага на бедност. Дори и да нямат кола, те ще получат по 50 евро. Няма нужда да подават заявление. Предвидили сме 55 млн. евро за българските превозвачи. Подпомагаме междуградския транспорт“.

„Асен Василев говори, че 20 семейства щели да получат от парите за земеделци. Това са манипулации. По тази мярка един производител на може да получи повече от 50 000 евро“.

„Как може да имаш претенцията да си министър в европейска държава и да не познаваш законодателството. Няма нужда от нотификация за пропан-бутан. Акцизът се премахва. Това е мярка, която залага глътка въздух, които изпитват затруднения да си пълнят колите“, каза още Петър Витанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чисто купуване на гласове

    26 0 Отговор
    Никел гладуване за косясалия орангогутан

    15:06 19.09.2026

  • 2 А тия къде сме на дизел бензин

    16 1 Отговор
    Да зареждаме с фалшиви регистрациони табе ли?

    Коментиран от #12

    15:07 19.09.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    23 2 Отговор
    Мойте 50 евро с удоволствие ти ги давам и прибавям още 50 за да си ги пъхнеш от ....

    15:07 19.09.2026

  • 4 бушприт

    4 3 Отговор
    По тази мярка един производител нЕ може да получи повече от 50 000 евро“. Това е мярка, която залага глътка въздух ЗА ТЕЗИ, които изпитват затруднения да си пълнят колите“,

    15:10 19.09.2026

  • 5 Тичате бавно

    12 0 Отговор
    След инфлацията , за 100 години може и да преполовите разстоянието.

    15:11 19.09.2026

  • 6 Така е

    15 0 Отговор
    Идват избори.

    15:12 19.09.2026

  • 7 Пич

    21 2 Отговор
    Дъртите комунисти малоумни ли са, кви са...!? Това не е инфлационна добавка, това са социални помощи!!!

    Коментиран от #10

    15:13 19.09.2026

  • 8 пффф

    21 1 Отговор
    В помощ за шофьорите без коли. Трябваше да направите минималната 1200 евро предвид инфлацията и цените в магазините . До зимата си заминавате .

    Коментиран от #13

    15:13 19.09.2026

  • 9 Тръмп

    7 2 Отговор
    Да,ама не са 5000 долара!

    15:15 19.09.2026

  • 10 Гост

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    ...Идват избори,все пак.Стягат си офффцете.

    15:16 19.09.2026

  • 11 Питане

    7 0 Отговор
    След като МЕН ме возят от НСО, би трябвало да ми се полагат не 50, не 100, не 150, не 200, а ПОНЕ 1000 !!!

    15:17 19.09.2026

  • 12 Прав си!

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "А тия къде сме на дизел бензин":

    Ако Тиквата Борисов и Пеевски не бъдат задържани и оковани с вериги, това правителство ще има проблем.

    Коментиран от #18, #49

    15:18 19.09.2026

  • 13 Европеец

    21 1 Отговор

    До коментар #8 от "пффф":

    Да си заминават и да идат в дън земя прогресистите... Пет месеца как са на власт и е видно ,че лъжци..... Получихме също от старото..... Ако племето има разум главата трябва да Възроди територията България, за да стане отново държава.....

    15:18 19.09.2026

  • 14 Крадлив некадърен и лъжлив мафиот

    19 2 Отговор
    Къде са парите, нали другите крадяха, а вие нямаше да крадете и щеше да живеем по добре! ПБ е същата мафия като тиквата и шиши, няма разлика в кражбата!

    15:19 19.09.2026

  • 15 ааааа

    20 1 Отговор
    Желязна логика - довака за гориво за автомобил, даже ако нямаш автомобил. Аз нямам вила, но искам добавка за отопление на вила, моляяяяя! Това някакъв майтап ли е? Ефекта от тия 50 евро е нулев, но за бюджета е дебел минус, можеше тези пари да се насочан някъде с полза? А така ще потънат при мангоустите....

    15:20 19.09.2026

  • 16 Да се смееш ли

    10 4 Отговор
    "Историята с помилването на „Петричкия Ескобар“ беше гнусна кампания срещу Илияна Йотова. Помилването е върховен акт на милосърдие.". Направо да ви колонизират за Светци.

    15:20 19.09.2026

  • 17 Анонимен

    12 2 Отговор
    Червени алчни нагли другари докопахте се до властта най сетне и сега грабите бързо и безмилостно че и безнаказано

    15:22 19.09.2026

  • 18 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Прав си!":

    12 ако ти и такива като теб не бъдат прибрани в дълбоката тъмница сега

    15:24 19.09.2026

  • 19 ИНТЕРЕСНО?

    10 1 Отговор
    Факт е, че Йотова е помилвала един абсолютен престъпник, виновен за смъртта на много деца! Дали щеше да го помилва, ако нейното дете беше умряло?

    15:24 19.09.2026

  • 20 Байчо

    6 0 Отговор
    Ама те само за магаренцето няма да стигнат за една седмица сено

    15:26 19.09.2026

  • 21 Шенко

    9 0 Отговор
    За тези 550 000 бедняци ,тези 50 евро ще струват близо 28 милиона евро, вита глава!
    За хората с комбайните и майбасите, по няколко милиона евро на калпак, вита глава

    15:26 19.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цвете

    10 1 Отговор
    ВЪРХОВЕН АКТ НА " МИЛОСЪРДИЕ "? ТИ НА ИДИОТИ ЛИ НИ ПРАВИШ ? КАК МОЖЕ ДА " ПОМАГАШ " НА ЙОТОВА БАШ СЕГА ,КОГАТО СЕ РАЗКРИ ИСТИНАТА ЗА НАРКОПЛАСЬОРА ? ВЪВ ВАША ПОЛЗА БЕШЕ ДА ЗАМЪЛЧИТЕ ,ЗАЩОТО И ЕКС ПРЕЗИДЕНТА Е ВЪТРЕ В ДАЛАВЕРАТА ,ЗАЩОТО ТОЙ Е ЗАПОЗНАТ ДО ДЪНОТО СЪС СЛУЧАЯТ НА О.АТАНАСОВ ????? УМИРАЩИЯТ ДРАГИ Е ПРОДАВАЛ СМЪРТ НА БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН НЕЯ, НАЛИ? ЗАЩО НЕ ГО ОСТАВИХТЕ ДА ОСТАНЕ В ГЪРЦИЯ ДО ЖИВОТ? КОЙ МУ " ПОМОГНА " ДА СЕ ВЪРНЕ? НАЛИ СИ НАЯСНО ,ЧЕ АКО НЕ СЕ БЕШЕ ПРЕДАЛ И ТОЙ Е ОСЪДЕН ОТ ТРИ ( 3 ) ДЪРЖАВИ НА ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР. НАЯСНО СИ ,НАЛИ? И КОЛКО РУСНАКА ПОЛУЧИХА БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ? СПИСЪКЪТ Е ОГРОМЕН ОТ КАКТО ЙОТОВА Е В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.ЧЕРНА КОТКА ВИ МИНА ПЪТЯ.ТОВА НЕ СЕ ПРЕГЛЪЩА АМА ХИЧ, КОГАТО СЕ КАСАЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ЯСНО ЛИ ТИ Е ?!

    15:29 19.09.2026

  • 24 Мафията

    14 0 Отговор
    Купуваме си гласоподавателите. Да му мислят средната класа, която отново ще бъде обрана както винаги. Или вече е станала полусредна.

    15:30 19.09.2026

  • 25 Мюмюн

    3 0 Отговор
    ам аз?

    15:31 19.09.2026

  • 26 Пъпешоглавецът

    13 1 Отговор
    се гаври грозно с българските граждани , които вегетират и изнемогват ! Това е подигравка с тях !

    Коментиран от #38

    15:31 19.09.2026

  • 27 Цвете

    5 1 Отговор
    ВЪРХОВЕН АКТ НА " МИЛОСЪРДИЕ "? ТИ НА ИДИОТИ ЛИ НИ ПРАВИШ ? КАК МОЖЕ ДА " ПОМАГАШ " НА ЙОТОВА БАШ СЕГА ,КОГАТО СЕ РАЗКРИ ИСТИНАТА ЗА НАРКОПЛАСЬОРА ? ВЪВ ВАША ПОЛЗА БЕШЕ ДА ЗАМЪЛЧИТЕ ,ЗАЩОТО И ЕКС ПРЕЗИДЕНТА Е ВЪТРЕ В ДАЛАВЕРАТА ,ЗАЩОТО ТОЙ Е ЗАПОЗНАТ ДО ДЪНОТО СЪС СЛУЧАЯТ НА О.АТАНАСОВ ????? УМИРАЩИЯТ ДРАГИ Е ПРОДАВАЛ СМЪРТ НА БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН НЕЯ, НАЛИ? ЗАЩО НЕ ГО ОСТАВИХТЕ ДА ОСТАНЕ В ГЪРЦИЯ ДО ЖИВОТ? КОЙ МУ " ПОМОГНА " ДА СЕ ВЪРНЕ? НАЛИ СИ НАЯСНО ,ЧЕ АКО НЕ СЕ БЕШЕ ПРЕДАЛ И ТОЙ Е ОСЪДЕН ОТ ТРИ ( 3 ) ДЪРЖАВИ НА ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР. НАЯСНО СИ ,НАЛИ? И КОЛКО РУСНАКА ПОЛУЧИХА БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ? СПИСЪКЪТ Е ОГРОМЕН ОТ КАКТО ЙОТОВА Е В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.ЧЕРНА КОТКА ВИ МИНА ПЪТЯ.ТОВА НЕ СЕ ПРЕГЛЪЩА АМА ХИЧ, КОГАТО СЕ КАСАЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ЯСНО ЛИ ТИ Е ?! ОТНОСНО БРЕНДО И ТОЙ ЛИ Е ЧИСТА МОНЕТА ? ЛИЧНО НЕГО ГО СЪДЯТ ОТ СТРАШНО МНОГО ДЪРЖАВИ И АКО ГО ХВАНАТ ЩЕ ЛЕЖИ ДО ЖИВОТ, ЗАПОМНЕТЕ ГО ВИЕ САМАРЯНИТЕ НА НАРКОДИЛАРАРИТЕ.🙊🤦‍♂️🙉🚔✈️🤔🔎🇧🇬🤫

    15:33 19.09.2026

  • 28 Случихме на управници

    5 1 Отговор
    Тавариш Радеф ще донесе мир след разстрел а другарката Идиотова ще ни запази Азбуката

    15:33 19.09.2026

  • 29 Спете спокойно гълъбчета

    9 0 Отговор
    Така се купуват избори! После се чудите защо с толкова много пари прибрани от народа и заеми живеем в кочина, заплатите на държавната аристокрация винаги индексирани със средната заплата, роднините им с преуспяващи фирми( колко фирми има сина на Радев вече)а за народа една награда да изплаща дълговете. Поне наркотици ще има за децата.

    15:34 19.09.2026

  • 30 !!!?

    11 0 Отговор
    Тези купиха 550 000 гласа за Йотовица...ама не е сигурно !

    15:34 19.09.2026

  • 31 Никой

    10 0 Отговор
    Комунизма се завръща . Бонус за гориво на хора които нямат автомобил , браво бе !

    15:36 19.09.2026

  • 32 Цвете

    5 1 Отговор
    ВЪРХОВЕН АКТ НА " МИЛОСЪРДИЕ "? ТИ НА ИДИОТИ ЛИ НИ ПРАВИШ ? КАК МОЖЕ ДА " ПОМАГАШ " НА ЙОТОВА БАШ СЕГА ,КОГАТО СЕ РАЗКРИ ИСТИНАТА ЗА НАРКОПЛАСЬОРА ? ВЪВ ВАША ПОЛЗА БЕШЕ ДА ЗАМЪЛЧИТЕ ,ЗАЩОТО И ЕКС ПРЕЗИДЕНТА Е ВЪТРЕ В ДАЛАВЕРАТА ,ЗАЩОТО ТОЙ Е ЗАПОЗНАТ ДО ДЪНОТО СЪС СЛУЧАЯТ НА О.АТАНАСОВ ????? УМИРАЩИЯТ ДРАГИ Е ПРОДАВАЛ СМЪРТ НА БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН НЕЯ, НАЛИ? ЗАЩО НЕ ГО ОСТАВИХТЕ ДА ОСТАНЕ В ГЪРЦИЯ ДО ЖИВОТ? КОЙ МУ " ПОМОГНА " ДА СЕ ВЪРНЕ? НАЛИ СИ НАЯСНО ,ЧЕ АКО НЕ СЕ БЕШЕ ПРЕДАЛ И ТОЙ Е ОСЪДЕН ОТ ТРИ ( 3 ) ДЪРЖАВИ НА ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР. НАЯСНО СИ ,НАЛИ? И КОЛКО РУСНАКА ПОЛУЧИХА БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ? СПИСЪКЪТ Е ОГРОМЕН ОТ КАКТО ЙОТОВА Е В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО.ЧЕРНА КОТКА ВИ МИНА ПЪТЯ.ТОВА НЕ СЕ ПРЕГЛЪЩА АМА ХИЧ, КОГАТО СЕ КАСАЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ЯСНО ЛИ ТИ Е ?! ОТНОСНО БРЕНДО И ТОЙ ЛИ Е ЧИСТА МОНЕТА ? ЛИЧНО НЕГО ГО СЪДЯТ ОТ СТРАШНО МНОГО ДЪРЖАВИ И АКО ГО ХВАНАТ ЩЕ ЛЕЖИ ДО ЖИВОТ, ЗАПОМНЕТЕ ГО ВИЕ САМАРЯНИТЕ НА НАРКОДИЛАРАРИТЕ.🙊🤦‍♂️🙉🚔✈️🤔🔎🇧🇬🤫

    15:37 19.09.2026

  • 33 Синя София

    5 0 Отговор
    Тия прогресисти са същите като тиквата,осигуриха си 555 000 гласа с парите на останалите българи

    15:41 19.09.2026

  • 34 Майора

    5 1 Отговор
    Ало Витановвие се събуждате и лягате само сПеевски и Борисов , те ли са най големите престъпници в страната! Кога ще проверите как “Бях точен с парите..”! е придобил 411 имота от които 3 апартамента и “Порше “ за1970 лв? Ами подсъдимите олигарси които ви подкрепят , дговора с “Боташ” , ощетяващсеки ден страната с над 500 000 € , подписанот служебнит кабинет на Радев , ами ССБ и ред други НПО на Сорос? След това говорете!

    15:41 19.09.2026

  • 35 !!!?

    7 0 Отговор
    Партията на олигархията предлага глътка газ за оскотелия Народ...,а Йтова праща наркодилъри да с "кошница с грижа" !!!?

    15:41 19.09.2026

  • 36 Българин

    0 3 Отговор
    Аз ще получа 🥰😍🤩

    15:42 19.09.2026

  • 37 Радев

    0 7 Отговор
    Кокора даваше на богатите, а аз давам на бедните 😏😉

    15:43 19.09.2026

  • 38 Германец

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пъпешоглавецът":

    Ще караш на вода

    15:44 19.09.2026

  • 39 Дайте

    4 0 Отговор
    на мизерстващите поне по един чифт валенки и по една ватенка да не измръзнат , бе ! Само лежкуните на народните плещи , по три - четири генерации вече ! И освен лъжи , грабене и вреди - нищо друго !

    15:46 19.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ПРогресивна Витанова наглост

    4 0 Отговор
    "Помилването било висша форма на милосърдие"! Така ли бе, Витаново прогресивно ниощжество, дето переш гащиет на Йотовица? Така ли?! Тогава защо тази червена и в червата фатмашка слугиня не помилва Иванчева? Тя беше наистина тежка болна, с малко дете, оставено на старата й и болна майка? ЗАЩО Йотовица не помилва Иванчева! Отговори, Витаново нищожество! Отговори! Тя защо помилва свиреп наркобарон, доказан престъпник, осъден до живот в Гърция и избягал? И понеже бил "тежко болен" веднага след помилването хванат с 5 кг. хероин? Стига бе, Витаново нищожество, стига с сте адвокатствали на Йотовата фатмашка слугиня! Тя отече в канала бе, Витаново прогресивно нищожество! "Висша форма на милосърдие" ли и да помилваш убиец на деца бе, наглецо "прогресивен"?! Да, ама народът на България вече е по площадите и ще ви измете бе, Витановия! Ще ви измеет, а Йотовица никога няма да е следващият български президент, никога! Не го ли разбрахет?!

    Коментиран от #44

    15:55 19.09.2026

  • 42 Дарвин

    2 0 Отговор
    Най-хубавото е, че тези които гласуваха за Радев с изключение на лапачите които са малка част от гласувалите ще получат заслуженото.

    15:56 19.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Кожодери

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "ПРогресивна Витанова наглост":

    Представяш ли как са ошушкали наркобоса за да го пуснат, та на смъртното си легло е трябвало пак да се хване на работа. От недоимък е било.

    16:02 19.09.2026

  • 45 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 46 Стадото

    1 0 Отговор
    бавно върви към кланницата

    16:04 19.09.2026

  • 47 Зъл пес

    2 0 Отговор
    Крантата жалила наркоса,но не е помислила за децата загубили живота си.

    16:05 19.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Прав си!":

    Шестак,къде в коминтара вада нещо написано за Борисов?

    16:07 19.09.2026

  • 50 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

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