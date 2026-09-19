Витанов, ПБ: 550 000 души ще получат по 50 евро заради цените на горивата, дори и да нямат кола

„Предоставената информация за свързаните фирми и полетите на Делян Пеевски са от малтийските служби. Фирми са заделяли част от средствата в дружество на родителя на нашия посланик, с които е закупен самолет и са се финансирали полети“.
Това каза в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.
„Фокусът ни е върху нов висш съдебен съвет, нов главен прокурор, промяна в структурата на прокуратурата и връщане на истинското правосъдие“, обясни той.
„Направихме малка промяна в Закона за съдебната власт. Те включваха Висшия съдебен съвет. Изградихме общ профил на кандидатите. Остава да изберем нови членове на ВСС и тук ще си проличи кой иска да останат старите членове“, коментира Витанов.
Според него за следващите четири години са заложени нов Наказателен кодекс, промяна в атестирането, промяна в командироването на съдии, промяна в концепцията за Висш съдебен съвет.
„Отворени сме към всички политически партии, които са декларирали намерение за борба със статуквото в съдебната система. Разговори с ГЕРБ и ДПС не сме водили. На този етап не предвиждаме такива. Има най-много основание да водим разговори с „Възраждане“, защото те никога не са били част от управлението“, коментира Витанов.
Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ определи ПГ на „Продължаваме промяната“ като най-трудна за разговори.
„Историята с помилването на „Петричкия Ескобар“ беше гнусна кампания срещу Илияна Йотова. Помилването е върховен акт на милосърдие. По едно стечение на обстоятелството исках данните, с които е назначена медицинската комисия, която да извърши експертизата. Тя е назначена с подписа на Надежда Йорданова, с подписа на Асена Сербезова като министър на здравеопазването, съгласувано с подписа на зам.-министъра Емил Дечев. Вътре са седем лекари светила. Този човек или е медицинско чудо, или е заблудил комисията. Последните години преди помилването не е бил в затвора заради тежкото си здравословно състояние. Заключението на комисията е, че пребиваването в затвора е риск за неговия живот“.
„Това е отговорност и преценка на Илияна Йотова, но не очаквайте тя с ЯМР да провери дали документите, които са дадени, са достоверни. Кой е този, когато получи такава медицинска експертиза, ще реши този човек да остане и да умре в затвора“, коментира още Петър Витанов.
Мерките заради високите цени на горивата
„300 млн. евро засягат 550 000 души, които живеят под прага на бедност. Дори и да нямат кола, те ще получат по 50 евро. Няма нужда да подават заявление. Предвидили сме 55 млн. евро за българските превозвачи. Подпомагаме междуградския транспорт“.
„Асен Василев говори, че 20 семейства щели да получат от парите за земеделци. Това са манипулации. По тази мярка един производител на може да получи повече от 50 000 евро“.
„Как може да имаш претенцията да си министър в европейска държава и да не познаваш законодателството. Няма нужда от нотификация за пропан-бутан. Акцизът се премахва. Това е мярка, която залага глътка въздух, които изпитват затруднения да си пълнят колите“, каза още Петър Витанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чисто купуване на гласове
15:06 19.09.2026
2 А тия къде сме на дизел бензин
Коментиран от #12
15:07 19.09.2026
3 АГАТ а Кристи
15:07 19.09.2026
4 бушприт
15:10 19.09.2026
5 Тичате бавно
15:11 19.09.2026
6 Така е
15:12 19.09.2026
7 Пич
Коментиран от #10
15:13 19.09.2026
8 пффф
Коментиран от #13
15:13 19.09.2026
9 Тръмп
15:15 19.09.2026
10 Гост
До коментар #7 от "Пич":...Идват избори,все пак.Стягат си офффцете.
15:16 19.09.2026
11 Питане
15:17 19.09.2026
12 Прав си!
До коментар #2 от "А тия къде сме на дизел бензин":Ако Тиквата Борисов и Пеевски не бъдат задържани и оковани с вериги, това правителство ще има проблем.
Коментиран от #18, #49
15:18 19.09.2026
13 Европеец
До коментар #8 от "пффф":Да си заминават и да идат в дън земя прогресистите... Пет месеца как са на власт и е видно ,че лъжци..... Получихме също от старото..... Ако племето има разум главата трябва да Възроди територията България, за да стане отново държава.....
15:18 19.09.2026
14 Крадлив некадърен и лъжлив мафиот
15:19 19.09.2026
15 ааааа
15:20 19.09.2026
16 Да се смееш ли
15:20 19.09.2026
17 Анонимен
15:22 19.09.2026
18 Анонимен
До коментар #12 от "Прав си!":12 ако ти и такива като теб не бъдат прибрани в дълбоката тъмница сега
15:24 19.09.2026
19 ИНТЕРЕСНО?
15:24 19.09.2026
20 Байчо
15:26 19.09.2026
21 Шенко
За хората с комбайните и майбасите, по няколко милиона евро на калпак, вита глава
15:26 19.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Цвете
15:29 19.09.2026
24 Мафията
15:30 19.09.2026
25 Мюмюн
15:31 19.09.2026
26 Пъпешоглавецът
Коментиран от #38
15:31 19.09.2026
27 Цвете
15:33 19.09.2026
28 Случихме на управници
15:33 19.09.2026
29 Спете спокойно гълъбчета
15:34 19.09.2026
30 !!!?
15:34 19.09.2026
31 Никой
15:36 19.09.2026
32 Цвете
15:37 19.09.2026
33 Синя София
15:41 19.09.2026
34 Майора
15:41 19.09.2026
35 !!!?
15:41 19.09.2026
36 Българин
15:42 19.09.2026
37 Радев
15:43 19.09.2026
38 Германец
До коментар #26 от "Пъпешоглавецът":Ще караш на вода
15:44 19.09.2026
39 Дайте
15:46 19.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ПРогресивна Витанова наглост
Коментиран от #44
15:55 19.09.2026
42 Дарвин
15:56 19.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Кожодери
До коментар #41 от "ПРогресивна Витанова наглост":Представяш ли как са ошушкали наркобоса за да го пуснат, та на смъртното си легло е трябвало пак да се хване на работа. От недоимък е било.
16:02 19.09.2026
45 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
46 Стадото
16:04 19.09.2026
47 Зъл пес
16:05 19.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Зъл пес
До коментар #12 от "Прав си!":Шестак,къде в коминтара вада нещо написано за Борисов?
16:07 19.09.2026
50 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.