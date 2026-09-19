Витанов, ПБ: 550 000 души ще получат по 50 евро заради цените на горивата, дори и да нямат кола

„Предоставената информация за свързаните фирми и полетите на Делян Пеевски са от малтийските служби. Фирми са заделяли част от средствата в дружество на родителя на нашия посланик, с които е закупен самолет и са се финансирали полети“.

Това каза в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

„Фокусът ни е върху нов висш съдебен съвет, нов главен прокурор, промяна в структурата на прокуратурата и връщане на истинското правосъдие“, обясни той.

„Направихме малка промяна в Закона за съдебната власт. Те включваха Висшия съдебен съвет. Изградихме общ профил на кандидатите. Остава да изберем нови членове на ВСС и тук ще си проличи кой иска да останат старите членове“, коментира Витанов.

Според него за следващите четири години са заложени нов Наказателен кодекс, промяна в атестирането, промяна в командироването на съдии, промяна в концепцията за Висш съдебен съвет.

„Отворени сме към всички политически партии, които са декларирали намерение за борба със статуквото в съдебната система. Разговори с ГЕРБ и ДПС не сме водили. На този етап не предвиждаме такива. Има най-много основание да водим разговори с „Възраждане“, защото те никога не са били част от управлението“, коментира Витанов.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ определи ПГ на „Продължаваме промяната“ като най-трудна за разговори.

„Историята с помилването на „Петричкия Ескобар“ беше гнусна кампания срещу Илияна Йотова. Помилването е върховен акт на милосърдие. По едно стечение на обстоятелството исках данните, с които е назначена медицинската комисия, която да извърши експертизата. Тя е назначена с подписа на Надежда Йорданова, с подписа на Асена Сербезова като министър на здравеопазването, съгласувано с подписа на зам.-министъра Емил Дечев. Вътре са седем лекари светила. Този човек или е медицинско чудо, или е заблудил комисията. Последните години преди помилването не е бил в затвора заради тежкото си здравословно състояние. Заключението на комисията е, че пребиваването в затвора е риск за неговия живот“.

„Това е отговорност и преценка на Илияна Йотова, но не очаквайте тя с ЯМР да провери дали документите, които са дадени, са достоверни. Кой е този, когато получи такава медицинска експертиза, ще реши този човек да остане и да умре в затвора“, коментира още Петър Витанов.

Мерките заради високите цени на горивата

„300 млн. евро засягат 550 000 души, които живеят под прага на бедност. Дори и да нямат кола, те ще получат по 50 евро. Няма нужда да подават заявление. Предвидили сме 55 млн. евро за българските превозвачи. Подпомагаме междуградския транспорт“.

„Асен Василев говори, че 20 семейства щели да получат от парите за земеделци. Това са манипулации. По тази мярка един производител на може да получи повече от 50 000 евро“.

„Как може да имаш претенцията да си министър в европейска държава и да не познаваш законодателството. Няма нужда от нотификация за пропан-бутан. Акцизът се премахва. Това е мярка, която залага глътка въздух, които изпитват затруднения да си пълнят колите“, каза още Петър Витанов.