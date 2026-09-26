Мицкоски в ООН: Не искаме по-лесен път към ЕС

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски постави европейската интеграция, равнопоставеността между държавите и сигурността в центъра на изказването си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Той определи членството в НАТО, стратегическото партньорство със Съединените щати и пълноправното членство в Европейския съюз като трите основни стратегически ориентации на страната.

„Македонските граждани знаят къде принадлежат“, заяви Мицкоски, като подчерта, че тези направления не са три отделни политики, а обща геополитическа ориентация, основана на демокрацията, колективната сигурност, върховенството на закона и отворената икономика. Той добави, че ясният избор на съюзници не означава отказ от диалог с държави, които имат различна история, интереси и политически възгледи.

Мицкоски: ЕС трябва да гарантира предвидимост

Значителна част от речта беше посветена на пътя на Северна Македония към Европейския съюз. Мицкоски заяви, че Скопие е готово да изпълни своята част от ангажиментите, включително да укрепи върховенството на закона, да изгради по-ефективни институции и да направи икономиката по-конкурентоспособна.

В същото време той поиска процесът на присъединяване да се основава на заслуги и измерими критерии. „Не искаме по-лесен път. Искаме път, който се ръководи от правила“, каза премиерът. По думите му двустранни въпроси не трябва постоянно да променят правилата и условията по време на преговорите.

Мицкоски свърза позицията си с историята на страната, която според него е белязана от „постоянни компромиси и отстъпки“ в името на мира, сътрудничеството и интеграцията. Той заяви, че доверието не може да бъде едностранно задължение за неопределено време и че изпълнението на критериите за членство трябва да води до реален напредък.

Изкуственият интелект и новите рискове за сигурността

В началото на изказването си премиерът насочи вниманието към децата, които тази есен за първи път сядат на училищните чинове и през 2040 г. ще бъдат близо до пълнолетие. Според него техният свят ще бъде променен от изкуствения интелект, новата енергийна среда, климатичните промени и демографските процеси.

Мицкоски посочи, че сигурността вече не зависи само от армии и граници, а и от електропреносни мрежи, центрове за данни, подводни кабели, спътници, алгоритми и доверието в информацията. Той предупреди, че технологичната мощ сама по себе си не създава политическа мъдрост.

Премиерът отбеляза, че милиони хора продължават да живеят във война или под заплаха от война, повече от 100 милиона са принудително разселени, а над 270 милиона деца и младежи не посещават училище.

В заключение Мицкоски призова международните институции да защитават еднакви правила, достойнство и предвидимост както за малките, така и за големите държави. Той заяви, че светът не се нуждае от ново разделение на постоянни лагери, а от конкуренция, ограничена от правила, които всички спазват.

Източници: bTV Новините, Република, Денесен