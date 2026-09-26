17-годишен потроши автомобил с меч в Камено

17-годишен младеж е установен след повреждане на паркиран автомобил със сувенирен меч в Камено, област Бургас. По данни на полицията той е употребил алкохол преди инцидента, а на охранителен запис се вижда как нанася удари по колата и чупи страничното ѝ огледало. Автомобилът е собственост на 32-годишен мъж.

bTV посочва, че случилото се е станало в ранните часове на 23 септември 2026 г. В публикация на собственика на автомобила обаче се посочват малките часове на 22 септември. След подадения сигнал и предоставените записи полицията е установила самоличността на тримата младежи, били в района.

Освен 17-годишния, в кадрите попадат и две 16-годишни момчета, които са се придвижвали с електрическо превозно средство. По данни на МВР тримата не са криминално проявени.

Предметът е сувенирен меч

От полицията уточняват, че предметът не е остро мачете, а сувенирен меч. Той не е остър, но е тежък и може да причини повреди на автомобил, други предмети или човек.

„Твърдят и тримата, че са употребили алкохол и са решили да излязат и да извършат някакви противоправни действия, като не посочват какви са им били намеренията“, заяви Георги Янев, началник на „Охранителна полиция“ в Районното управление в Камено, пред БНТ.

17-годишният е дал обяснения в присъствието на родител. На родителите е наложена административна санкция, а материалите по случая са докладвани на районната прокуратура. Данни за повдигнато обвинение не са посочени.

Източници: bTV Новините, БНТ