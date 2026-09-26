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САЩ: Саудитска Арабия не изключва да разработи ядрено оръжие

САЩ: Саудитска Арабия не изключва да разработи ядрено оръжие

26 Септември, 2026 07:09 522 5

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  • ядрено оръжие-
  • американско разузнаване-
  • доналд тръмп-
  • ядрено споразумение

Доклад на американското разузнаване засили тревогите в Конгреса около ядреното споразумение с Рияд и възможността за обогатяване на уран.

САЩ: Саудитска Арабия не изключва да разработи ядрено оръжие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американското разузнаване е предало на Конгреса документ, според който Саудитска Арабия не изключва възможността да разработи собствена програма за ядрени оръжия. Информацията е публикувана от „Вашингтон пост“, който се позовава на американски представители.

Оценките са засилили тревогите на част от американските законодатели около споразумението на президента Доналд Тръмп с Рияд за подпомагане на гражданска ядрена програма. Опасенията са, че договореността може да създаде възможности за разработване на ядрено оръжие и да провокира надпревара във въоръжаването в нестабилния Близък изток.

Спорът е за обогатяването на уран

Споразумението позволява на американски компании да започнат проекти в областта на атомната енергетика в Саудитска Арабия. Администрацията на Тръмп очаква сделката да укрепи американско-саудитските отношения и да ограничи възможността кралството да задълбочи сътрудничеството си с Русия и Китай.

След обявяването на споразумението през юли американската администрация заяви, че то ще гарантира високи стандарти за ядрена безопасност, защита и неразпространение на ядрени оръжия. Демократи в Конгреса обаче предупреждават, че договореността може да отвори път за обогатяване на уран в Саудитска Арабия до почти 20 процента. Това, според тях, увеличава риска част от ядрения материал да бъде използвана за военни цели.

В Конгреса тече 90-дневният срок за разглеждане на споразумението. Законодателите могат да приемат закон за блокирането му, ако успеят да съберат необходимата подкрепа.

Сенатори настояват сделката да бъде отменена

Група сенатори демократи, водена от Ед Марки и Джеф Меркли, е изпратила писмо до държавния секретар Марко Рубио. В него те заявяват, че администрацията на Тръмп се отказва от досегашния подход и приема по-мек режим на ограниченията.

„Този процес почти сигурно ще позволи на Рияд да придобие средства за обогатяване на уран и евентуално за разработване на ядрено оръжие“,

се посочва в писмото на сенаторите. Според американски представители Държавният департамент е участвал в подготовката на секретните документи, изпратени до Конгреса през август, и оценява по-положително мерките за защита и гаранциите от саудитското правителство.

От Рияд няма директен отговор на публикацията. По-рано саудитският министър на енергетиката Абдулазиз бин Салман е заявил, че програмата ще бъде „мирна“ и ще бъде разработена „с най-висока степен на отговорност и прозрачност“.

Държавният департамент на САЩ е заявил пред „Вашингтон пост“, че Вашингтон „не подкрепя и няма да подкрепи саудитска програма за създаване на ядрени оръжия“.

Източници: Украинска правда, Вашингтон пост


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    3 2 Отговор
    Гледай ги гледай ... Не могат да се справят с някакви дъвчещи амфетамини хути, ама щели ядрено оръжие да "разработват".

    Хахаха! Все едно байганьовците с пари. Стой и им гледай сеира просто. Шимпанзета с калашници тоест.

    07:17 26.09.2026

  • 2 666

    3 2 Отговор
    ИЗРАЕЛ ИМАТ ЯДРЕНА АРСЕНАЛ АРАБИТЕ НЯМА ДА ИМАТ. ЩОМ ИСНИ ИМАТ И ДРУГИТЕ ЩЕ ИМАТ. ТОЛКОВА Е ПРОСТО.

    07:20 26.09.2026

  • 3 Айляк

    2 0 Отговор
    Чобанските номерца край нямат.
    Подлъгали са саудитите, които са им снесли много пари, а сега се отмятат.
    Та чак и сделка сключили, тц...

    07:22 26.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.