Новини
България »
Бяла »
Пожарът в Бяла е овладян, жертвата е от Непал, предстои разследване

Пожарът в Бяла е овладян, жертвата е от Непал, предстои разследване

26 Септември, 2026 06:53, обновена 26 Септември, 2026 07:11 1 003 13

  • пожар в бяла-
  • бедствено положение-
  • изолационни материали-
  • пожарна безопасност-
  • разследване

При инцидента в цех за изолационни материали загина чуждестранен работник. Огнеборци продължиха да гасят тлеещите останки, а причината за пожара все още не е установена.

Пожарът в Бяла е овладян, жертвата е от Непал, предстои разследване - 1
Снимка: Фейсбук/Радио Несебър
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожарът в цех за производство и съхранение на изолационни материали в Бяла е овладян, но на мястото останаха тлеещи материали. При инцидента загина чуждестранен работник. По информация на БНТ той е бил на 41 години и е бил гражданин на Непал. Самоличността му не се посочва.

Сигналът за огъня е подаден около 14:00 часа на 25 септември. Пламъците са обхванали площ от около два декара в стопанския двор на града. В гасенето са се включили пет пожарни автомобила, екипи на полицията и доброволното формирование. Най-сериозният риск е бил огънят да достигне до съседен дърводелски цех, но това не се е случило.

„Има и голям шанс с времето ситуацията да се подобри, тъй като вятърът не е бил в посока към град Бяла“, е заявил директорът на пожарната във Варна старши комисар Стоян Стоянов пред bTV. По-късно БНТ съобщи, че два екипа са останали на място за доизгасяване на тлеещите останки.

Какво е потвърдено за въздуха

Заради пожара кметът на Бяла Пеньо Ненов обяви бедствено положение за града и село Горица, а системата BG-ALERT беше задействана. Жителите бяха призовани да не се доближават до района и да не възпрепятстват работата на пожарникарите.

РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория са извършили измервания на въздуха в близост до най-близката жилищна сграда. Не са отчетени стойности над алармените прагове за серен диоксид, азотен оксид, бензен и въглероден оксид. По време на измерването вятърът е отвеждал дима към земеделски територии, противоположно на населеното място. Екоинспекцията е заявила, че ще продължи да следи района.

Предстои оглед и изясняване на причината

Причината за пожара все още не е официално установена. БНТ съобщи за предварителна информация, че огънят може да е тръгнал от нова машина, но тази версия предстои да бъде проверена. По случая се очакват оглед на обекта, оценка на нанесените щети и разследване за причините за пожара и смъртта на работника.

Според информацията, разпространена от bTV, бедственото положение е можело да бъде отменено най-рано в събота сутринта. До окончателното решение достъпът до района остава ограничен заради опасността от тлеещи материали и необходимостта от работа на пожарните екипи.

Източници: БНТ, БНР, bTV


Бяла / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 она с коня

    3 5 Отговор
    по-лесно ще стане акоГРЪМЕН АЕЦ а

    07:00 26.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Реалист

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Грам срам нямаш. Човек е загинал, а го правиш на пропаганда. Прогресистки Боклук.

    07:07 26.09.2026

  • 6 Добро утро

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Глупаци

    07:09 26.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Горкият

    7 0 Отговор
    човечец , дано е на по - добро място .

    07:24 26.09.2026

  • 10 ИВАН

    3 0 Отговор
    Иии, спокойно, замърсяване на въздуха няма ..

    07:28 26.09.2026

  • 11 Студопор

    2 0 Отговор
    От къде на къде пък чак Непал?

    07:44 26.09.2026

  • 12 идееоти ,саниращи блокове ....

    1 0 Отговор
    това е отрова ,която директно прави рак на белите дробове.Ако искаш саботаж не ти трябва да палиш,планините ,а един саниран блок,няма угасяне...

    07:49 26.09.2026

  • 13 Демократ

    1 0 Отговор
    Изумително е как българите превеъщат и най точноъе науки в бла бла.Още по изумително е и нивото на другите около твх че им ръкопляскат

    07:55 26.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове