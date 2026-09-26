Пожарът в Бяла е овладян, жертвата е от Непал, предстои разследване

Пожарът в цех за производство и съхранение на изолационни материали в Бяла е овладян, но на мястото останаха тлеещи материали. При инцидента загина чуждестранен работник. По информация на БНТ той е бил на 41 години и е бил гражданин на Непал. Самоличността му не се посочва.

Сигналът за огъня е подаден около 14:00 часа на 25 септември. Пламъците са обхванали площ от около два декара в стопанския двор на града. В гасенето са се включили пет пожарни автомобила, екипи на полицията и доброволното формирование. Най-сериозният риск е бил огънят да достигне до съседен дърводелски цех, но това не се е случило.

„Има и голям шанс с времето ситуацията да се подобри, тъй като вятърът не е бил в посока към град Бяла“, е заявил директорът на пожарната във Варна старши комисар Стоян Стоянов пред bTV. По-късно БНТ съобщи, че два екипа са останали на място за доизгасяване на тлеещите останки.

Какво е потвърдено за въздуха

Заради пожара кметът на Бяла Пеньо Ненов обяви бедствено положение за града и село Горица, а системата BG-ALERT беше задействана. Жителите бяха призовани да не се доближават до района и да не възпрепятстват работата на пожарникарите.

РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория са извършили измервания на въздуха в близост до най-близката жилищна сграда. Не са отчетени стойности над алармените прагове за серен диоксид, азотен оксид, бензен и въглероден оксид. По време на измерването вятърът е отвеждал дима към земеделски територии, противоположно на населеното място. Екоинспекцията е заявила, че ще продължи да следи района.

Предстои оглед и изясняване на причината

Причината за пожара все още не е официално установена. БНТ съобщи за предварителна информация, че огънят може да е тръгнал от нова машина, но тази версия предстои да бъде проверена. По случая се очакват оглед на обекта, оценка на нанесените щети и разследване за причините за пожара и смъртта на работника.

Според информацията, разпространена от bTV, бедственото положение е можело да бъде отменено най-рано в събота сутринта. До окончателното решение достъпът до района остава ограничен заради опасността от тлеещи материали и необходимостта от работа на пожарните екипи.

Източници: БНТ, БНР, bTV