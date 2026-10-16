Испания предаде на съда в Сеута аудиозаписи за побои над мигранти

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Испанското Министерство на отбраната предаде на дежурния съд в Сеута и на прокуратурата аудиозаписи, в които предполагаеми военнослужещи говорят със смях за насилие над мигранти. Ведомството е добавило материалите към документацията, изпратена на съдебните власти на 30 септември заради сигнали за възможно престъпно поведение на военнослужещи, разположени в автономния град.

Записите са публикувани от elDiario.es. В разговор между най-малко трима военнослужещи се описват предполагаеми внезапни удари, подвеждане на мигранти, за да бъдат отведени зад военен автомобил, както и унизителни практики. В един от откъсите се чува: „Без ръкавици е по-яко, защото се чува плясъкът. С ръкавици боли.“ Авторството и конкретните обстоятелства около описаните действия трябва да бъдат установени от разследването.

Според публикуваната информация разговорът е проведен през нощта на 21 срещу 22 септември в близост до Центъра за временно настаняване на мигранти в Сеута, докато военнослужещите са били на дежурство. В записите се разказва и за мигрант, който според говорещите е бил ударен изненадващо, както и за случаи, при които хора са били принуждавани да участват в унизителни действия под заплаха от насилие.

Амнести иска данни за отстранени военнослужещи

Амнести интернешънъл определи съдържанието на аудиозаписите като ново доказателство в подкрепа на вече подадените сигнали. Директорът на организацията в Испания Естебан Белтран заяви, че описаното не прилича на действия при самоотбрана, а на „операции за наказание, които целят да унижат мигрантите“. По думите му в случая може да става дума за изтезание или за жестоко, нечовешко и унизително отношение.

Организацията е изпратила писмо до министър Маргарита Роблес с искане да получи информация за обхвата на проверките и предприетите мерки. Сред поставените въпроси е дали военнослужещите, свързвани с предполагаемите злоупотреби, са били временно отстранени или премахнати от патрулите в града.

Амнести интернешънъл съобщи, че между 10 и 15 септември е събрала 22 преки свидетелства за предполагаеми побои, тормоз, унижения, отнемане на пари и повреждане или конфискуване на телефони на мигранти. Първите сигнали са били публикувани на 15 септември, а на 25 септември са се появили и видеозаписи, за които се твърди, че показват агресия от униформени служители.

Проверката на Министерството на отбраната продължава

На 30 септември Роблес е възложила на Командването на операциите да изясни възможните индивидуални отговорности. Към 15 октомври няма публично обявени резултати от вътрешната проверка, нито данни за конкретни дисциплинарни мерки.

На 11 октомври министърът защити военнослужещите, разположени в Сеута, като заяви, че е „дълбоко горда“ с работата им, която според нея е била подложена на несправедлива критика. Новите аудиозаписи вече са предадени на съдебните власти, които трябва да преценят тяхната доказателствена стойност и да установят дали описаните действия са извършени, от кого и при какви обстоятелства.

Източници: elpais.com, eldiario.es, cadenaser.com