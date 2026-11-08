Кандидати за президент с нулеви шансове струват на държавата стотици хиляди левове за реклама

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Медийни пакети за общо 480 578 евро са договорени за кандидатите на президентските избори, издигнати от групи без партийна субсидия. Най-голямата сума – 134 400 евро, е записана в договори с телевизия „Справедлива България“. Следват Българската национална телевизия със 75 000 евро и „Евроком“ с 66 010 евро. Данните са представени в журналистическо разследване на bTV.

Общо 27 кандидат-президентски двойки са участвали във вота. Екипът на bTV е разговарял с 10 кандидати, получили под 1% от гласовете, за мотивите им да се включат в надпреварата.

Панайот Кючуков – Пацо, кандидат за вицепрезидент, заявява, че не е очаквал победа и че участието му е увеличило популярността му в TikTok. „Винаги съм бил реалист. С такава цел го направих, че хората могат да ме видят и в друго поприще“, казва той.

Пламен Пасков посочва, че е искал да представи политическите си идеи пред възможно най-голяма публика. Искра Недева заявява, че търси популярност за кауза, свързана със спортен клуб, безплатни тренировки и събиране на храни за бедни хора. Методи Бъчваров твърди, че изборният резултат е предопределен от външни сили.

Ваня Великова е единствената от интервюираните, която казва, че е очаквала да спечели. „Аз се надявах да бъда на балотаж и въобще не съм имала никаква представа, че няма да бъда избрана“, заявява тя.

Девет двойки са избрали една и съща телевизия

Телевизия „Справедлива България“ е избрана от 9 кандидат-президентски двойки. Според разследването на bTV шест от тях са свързани с партия „Съпротива“, която преди е носила имената БНО и „Булгари“. Сред посочените кандидати са Нако Стефанов, Искра Недева, Светозар Съев, Величка Георгиева и Методи Бъчваров.

Председателят на „Съпротива“ Камен Тасков е едновременно кандидат за президент и водещ в телевизията. За своята кампания той е избрал медията срещу около 20 451 евро. bTV посочва още, че телевизията и партията имат един и същ официален адрес в столичния квартал „Овча купел“.

Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда поставя въпроса дали медийните пакети се използват за реално достигане до избиратели или за друга цел. „Има формации, които само от 2021 до 2024 г. са получили около 300 хиляди лева само под формата на медийни пакети, като техните гласове по време на кампанията на избори са около 3000“, казва тя.

Телевизията отрича свързаност с партията

В писмена позиция телевизия „Справедлива България“ заявява, че всички договори са сключени по установения законов ред. От медията посочват, че изборът на телевизия е право на кандидатите и инициативните им комитети, а медийните пакети не са награда за изборен успех.

Телевизията отрича да има организационна, управленска или финансова обвързаност с „Съпротива“. Оттам заявяват, че Камен Тасков води предаванията си без възнаграждение.

Медията уточнява и че договорените суми не са вече изплатени средства. Според позицията договорените услуги са извършени, но предстои окончателното отчитане и приемане по процедурата на ЦИК. Комисията е заявила, че проверява случая.

Източник: btvnovinite.bg