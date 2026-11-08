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Кандидати за президент с нулеви шансове струват на държавата стотици хиляди левове за реклама
  Тема: Избори

Кандидати за президент с нулеви шансове струват на държавата стотици хиляди левове за реклама

8 Ноември, 2026 18:13 1 123 11

  • медийни пакети-
  • президентски избори-
  • цик-
  • справедлива българия-
  • съпротива

Медийни пакети за 480 578 евро: кой ги получи

Кандидати за президент с нулеви шансове струват на държавата стотици хиляди левове за реклама - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Медийни пакети за общо 480 578 евро са договорени за кандидатите на президентските избори, издигнати от групи без партийна субсидия. Най-голямата сума – 134 400 евро, е записана в договори с телевизия „Справедлива България“. Следват Българската национална телевизия със 75 000 евро и „Евроком“ с 66 010 евро. Данните са представени в журналистическо разследване на bTV.

Общо 27 кандидат-президентски двойки са участвали във вота. Екипът на bTV е разговарял с 10 кандидати, получили под 1% от гласовете, за мотивите им да се включат в надпреварата.

Панайот Кючуков – Пацо, кандидат за вицепрезидент, заявява, че не е очаквал победа и че участието му е увеличило популярността му в TikTok. „Винаги съм бил реалист. С такава цел го направих, че хората могат да ме видят и в друго поприще“, казва той.

Пламен Пасков посочва, че е искал да представи политическите си идеи пред възможно най-голяма публика. Искра Недева заявява, че търси популярност за кауза, свързана със спортен клуб, безплатни тренировки и събиране на храни за бедни хора. Методи Бъчваров твърди, че изборният резултат е предопределен от външни сили.

Ваня Великова е единствената от интервюираните, която казва, че е очаквала да спечели. „Аз се надявах да бъда на балотаж и въобще не съм имала никаква представа, че няма да бъда избрана“, заявява тя.

Девет двойки са избрали една и съща телевизия

Телевизия „Справедлива България“ е избрана от 9 кандидат-президентски двойки. Според разследването на bTV шест от тях са свързани с партия „Съпротива“, която преди е носила имената БНО и „Булгари“. Сред посочените кандидати са Нако Стефанов, Искра Недева, Светозар Съев, Величка Георгиева и Методи Бъчваров.

Председателят на „Съпротива“ Камен Тасков е едновременно кандидат за президент и водещ в телевизията. За своята кампания той е избрал медията срещу около 20 451 евро. bTV посочва още, че телевизията и партията имат един и същ официален адрес в столичния квартал „Овча купел“.

Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда поставя въпроса дали медийните пакети се използват за реално достигане до избиратели или за друга цел. „Има формации, които само от 2021 до 2024 г. са получили около 300 хиляди лева само под формата на медийни пакети, като техните гласове по време на кампанията на избори са около 3000“, казва тя.

Телевизията отрича свързаност с партията

В писмена позиция телевизия „Справедлива България“ заявява, че всички договори са сключени по установения законов ред. От медията посочват, че изборът на телевизия е право на кандидатите и инициативните им комитети, а медийните пакети не са награда за изборен успех.

Телевизията отрича да има организационна, управленска или финансова обвързаност с „Съпротива“. Оттам заявяват, че Камен Тасков води предаванията си без възнаграждение.

Медията уточнява и че договорените суми не са вече изплатени средства. Според позицията договорените услуги са извършени, но предстои окончателното отчитане и приемане по процедурата на ЦИК. Комисията е заявила, че проверява случая.

Източник: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 срам голям

    13 1 Отговор
    Много сме богати ,и даваме пари на вятъра за шутове - кандидат президенти

    Коментиран от #8

    18:25 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 маа им мръсна

    5 1 Отговор
    държавни пари ще се дават за тия гольовци...

    18:33 08.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хмммм

    3 0 Отговор
    Много интересно кой измежду всички над 30 кандидата сте решили да злепоставите - ТОЧНО ТОЗИ КОЙТО ДЕКЛАРИРА че е плащал всичко от СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА. Иначе заглавието ви е правилно, но СНИМКАТА абсолютно не съответства.

    19:02 08.11.2026

  • 8 мда

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "срам голям":

    Ама Украйна ги дава на президент, не само на кандидат-президенти, а иначе Пацо не е взел и 1 лев от субсидията.
    Има шутове крадливи, но има и не крадливи.

    19:05 08.11.2026

  • 9 Защо не назовахте

    2 1 Отговор
    Сумите за всички
    Али, пили и се пооблекли
    Смрад

    19:08 08.11.2026

  • 10 Мюмюн

    0 0 Отговор
    вече в евроооо

    19:20 08.11.2026

  • 11 Журналя

    0 0 Отговор
    За какви ЛЕВОВЕ говорите бре.....

    19:21 08.11.2026