Ще прави ли Борисов “Бензиностанция за хората”?

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

По информация от източници на "Възраждане" "Газпром" продава бензиностанциите си в България. Компанията "Уни енерджи" е внесла в КЗК заявление за придобиване на активите на руския гигант на 11 август 2025 г., производство № 690 (прилагаме линк от сайта на КЗК - https://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300062442,

Компанията “НИС ПЕТРОЛ” ЕООД управлява веригата бензиностанции под марката “Газпром” територията на България).

Мажоритарен собственик на "Уни" с 55% е политикът от ГЕРБ Ивайло Константинов, настоящ лидер на партията в Дупница, бивш депутат, съдружник на “Юнион бус сървис”.

Интересен е и другият съдружник с 45% - фирмата "ВИП стейшън". Едноличен собственик на капитала там е черногорецът Ранко Клачар, свързан с 18 фирми. "ВИП стейшън" влиза в "Уни" съвсем скоро, на 13 юни, в навечерието на сделката за "Газпром" с 45 % от дела на фирмата. Клачар обаче е съдружник не с кого да е, а с Радослав Венциславов Иванов, по-известен като "Братовчеда Ради", роднината на Бойко Борисов от Банкя.

“Бензиностанция за хората” също като “Магазини за хората” са поредният проект на управляващите за запълване на собствените им джобове и облагодетелстването им, заявяват от Възраждане. И подчертават, че “Братовчеда Ради” е поел целия бизнес на Борисов, след като той е станал кмет на София. Той се свързвал и с няколко заменки с Общината на терени в Люлин, които "изглеждат съмнителни".