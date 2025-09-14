Новини
Росен Божинов вкара първия си гол в белгийското първенство

14 Септември, 2025 17:32 560 0

  • росен божинов-
  • роял антверп-
  • гент

Българският национал откри резултата в 36-ата минута с глава

Росен Божинов вкара първия си гол в белгийското първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младият български защитник Росен Божинов вкара първото си попадение по терените на Белгия, но неговият тим Роял Антверп отстъпи с 1:2 на свой терен на Гент в среща от седмия кръг, предаде БТА.

Българският национал откри резултата в 36-ата минута с глава, след като засече центриране на Даам Фулон на задна греда. Божинов оползотвори дълго продължил и сериозен натиск на тима си, но в края на първото полувреме Бизоните от Гент взеха инициативата и имаха късмета да изравнят буквално с последния удар за частта. Разписа се бившето крило на ФК Брюж Михал Шкораш.

Две минути след началото на второто полувреме Матис Самоас обърна хода на мача, вкарвайки за 1:2, като заслугата отново беше на поляка Шкораш, изработил гола.

В средата на второто полувреме Антверп можеше да изравни, пропускайки две ситуации. Те дори получиха дузпа, която обаче беше отменена след намеса на системата за видеопомощ на съдиите (ВАР), тъй като в хода на атаката беше установена засада.

След 7 кръга, във всички от които Божинов е бил на терена, Антверп заема 6-о място с 9 точки, докато Гент е с 8 на 8-ото място и мач по-малко. На върха е Юнион (Сеун Жилоаз), който има 17 точки от 7 срещи.

20-годишният централен бранител, който има 2 мача вече и за мъжкия национален отбор на България, пристигна в белгийското първенство през януари 2024-а година от ЦСКА 1948 (Сф). До момента има 15 мача за първия тим на Антверп и 6 за втория в трета лига на страната.


Белгия
