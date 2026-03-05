Новини
Легендарният домакин на ЦСКА - Бай Добри е приет в болница

Легендарният домакин на ЦСКА - Бай Добри е приет в болница

5 Март, 2026 08:06 711 4

От клуба увериха, че състоянието му е стабилно

Легендарният домакин на ЦСКА - Бай Добри е приет в болница - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Истинска тревога обзе феновете на ЦСКА, след като стана ясно, че обичаният от поколения домакин на клуба – Добри Димов, по-известен като Бай Добри, е бил приет в болница. 81-годишният символ на "армейците", който десетилетия наред е неотлъчно до отбора, този път отсъстваше от трибуните по време на срещата от 24-ия кръг на efbet Лига срещу Ботев Враца.

Въпреки че "червените" извоюваха минимална, но ценна победа с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски" след гол на Леандро Годой, липсата на Бай Добри не остана незабелязана от верните привърженици на тима. Мнозина се питаха защо емблематичният талисман на ЦСКА не е сред тях, за да подкрепя любимците си.

По информация, разпространена от клуба, Бай Добри е почувствал неразположение в деня преди мача и е бил откаран в лечебно заведение за наблюдение и грижи. За щастие, от ЦСКА увериха, че състоянието му е стабилно и той се възстановява под грижите на медицинския екип.

Добри Димов е истинска икона за "червената" общност – човек, който с безрезервната си отдаденост и неподправена любов към отбора се превърна в жива легенда на българския футбол. През годините Бай Добри се утвърди като неизменна част от атмосферата на стадиона и вдъхновение за играчи и фенове.

Цялата армейска общност стиска палци за бързото оздравяване на Бай Добри и се надява скоро отново да го види на любимото му място край терена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Червен шампион

    2 1 Отговор
    Някакъв мор настъпи за червените, след Нова година...Пенев Димитър повлече крак... След него Джони, Любо е на кантар, сега и бай Добри...И за Джевизов говореха... Трябва някакъв молебен да се направи или да се викат байкалски шамани...

    Коментиран от #3

    08:18 05.03.2026

  • 3 БраТ ПиТ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Червен шампион":

    Откакто се "спомина" истинското ЦСКА и легендите не могат да приемат този Франкенщайн, който създадоха от няколко отбора.....и логично като не могат да приемат този факт се "събират заедно горе"....

    08:24 05.03.2026

  • 4 Сзо

    2 0 Отговор
    Мен ме интересува здравословното състояние на баба Вуна-чистачката на съблекалните на Орловец (с. Гинци)

    08:34 05.03.2026

