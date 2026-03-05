Легендарният домакин на ЦСКА - Бай Добри е приет в болница

Истинска тревога обзе феновете на ЦСКА, след като стана ясно, че обичаният от поколения домакин на клуба – Добри Димов, по-известен като Бай Добри, е бил приет в болница. 81-годишният символ на "армейците", който десетилетия наред е неотлъчно до отбора, този път отсъстваше от трибуните по време на срещата от 24-ия кръг на efbet Лига срещу Ботев Враца.
Въпреки че "червените" извоюваха минимална, но ценна победа с 1:0 на Националния стадион "Васил Левски" след гол на Леандро Годой, липсата на Бай Добри не остана незабелязана от верните привърженици на тима. Мнозина се питаха защо емблематичният талисман на ЦСКА не е сред тях, за да подкрепя любимците си.
По информация, разпространена от клуба, Бай Добри е почувствал неразположение в деня преди мача и е бил откаран в лечебно заведение за наблюдение и грижи. За щастие, от ЦСКА увериха, че състоянието му е стабилно и той се възстановява под грижите на медицинския екип.
Добри Димов е истинска икона за "червената" общност – човек, който с безрезервната си отдаденост и неподправена любов към отбора се превърна в жива легенда на българския футбол. През годините Бай Добри се утвърди като неизменна част от атмосферата на стадиона и вдъхновение за играчи и фенове.
Цялата армейска общност стиска палци за бързото оздравяване на Бай Добри и се надява скоро отново да го види на любимото му място край терена.
