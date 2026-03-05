Новини
Спортът по ТВ в четвъртък (5 март)

Спортът по ТВ в четвъртък (5 март)

5 Март, 2026

Ето какво може да гледате днес

Тихомир Шумов

11:00 Футбол: Купа на Азия за жени: Иран - Австралия - Нова спорт

12:00 Ски алпинизъм: Европейско първенство в Шахдаг, смесена щафета - Евроспорт

12:30 Голф: Joburg Open, първи кръг - Max Sport 2

13:15 Футбол: Локомотив София - Добруджа - Диема спорт

14:15 Футбол: ШЛ на Азия 2, Банкок Юнайтед - Тампайнс Роувърс - Нова спорт

15:45 Футбол: Локомотив Пловдив - ЦСКА 1948 - Диема спорт

16:05 Ски скокове: Световна купа в Лахти, голяма шанца, жени - Евроспорт

17:50 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, индивидуално, жени - Евроспорт

18:30 Футбол: Лудогорец - Левски - Диема спорт

19:45 Баскетбол: Фенербахче – Монако - Max Sport 2

21:00 Голф: PGA тур, Арнилд Палмър инвитейшънъл- Евроспорт 2

21:00 Тенис: Индиън Уелс - Max Sport 1

21:00 Волейбол: ШЛ, осминафинал: Лас Палмас – Монпелие - Max Sport 4

21:30 Баскетбол: Олимпия Милано – Барселона - Max Sport 3

22:00 Футбол: Тотнъм - Кристъл Палас - Диема спорт 2

22:10 Футбол: Лион – Ланс - Max Sport 2


