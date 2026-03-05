Венецуела продава до 1000 кг злато на американския пазар

Държавната минна компания на Венецуела сключи сделка за доставка на до 1000 килограма злато, предназначено за американския пазар, съобщават два независими източника, цитирани от Axios, предава News.bg.

Споразумението отразява затоплянето на търговските отношения между Венецуела и САЩ след свалянето на социалистическия лидер на страната и фактическото поемане на контрол върху ключовите ресурси, включително петролния сектор.

Договорът изисква Minerven да достави между 650 и 1000 килограма златни кюлчета Dore на търговеца на стоки Trafigura. Кюлчетата ще съдържат 98% чисто злато, като транспортирането до американските рафинерии ще се извършва по отделна уговорка с американското правителство.

Министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бургум, който пристигна във Венецуела вчера за обсъждане на възможности за добив на петрол и минерали, е съдействал за финализирането на сделката.

Към момента цената на килограм чисто злато е около 166 000 долара, като стойността му расте на фона на глобалната финансова несигурност. Петролните пазари също реагират с поскъпване, след като САЩ и Израел нанесоха удари по Иран, един от водещите световни производители на петрол.

Това е третата минна сделка, сключена под надзора на администрацията на Тръмп, след като САЩ поеха контрол върху основните ресурси на Венецуела, включително петролния сектор. Trafigura е ангажирана и в нефтени сделки на стойност над 1 милиард долара.

"Петролът започва да тече, а професионализмът и сътрудничеството между двете страни е впечатляващо!", написа Тръмп в Truth Social, като похвали и временния президент на Венецуела Делси Родригес.

Родригес обяви вчера план за реформиране на минното законодателство след срещата си с Бургум.

Свалянето на Николас Мадуро на 3 януари и последвалият контрол върху ресурсите предизвикаха критики от страна на демократи и либерали в Конгреса на САЩ, обвиняващи администрацията на Тръмп в империализъм и корупция.

Според един от източниците обаче, запознат със сделките за злато и петрол, те носят по-голяма полза за Венецуела, защото страната получава достъп до американските пазари и стабилна финансова система.

"Преди във Венецуела имаше широко разпространена корупция и контрабанда, при която печалбите отиваха на черния пазар", поясни източникът.

"Сега приходите от ресурсите ще отиват директно при правителството и народа на Венецуела. Вместо златото да се изнася за страни като Турция или Иран, то ще постъпи в САЩ."