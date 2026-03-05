Новини
Локомотив София домакиства на набралия скорост Добруджа

5 Март, 2026 10:43 296 0

Мачът е от 13:15 часа днес

Локомотив София домакиства на набралия скорост Добруджа - 1
Локомотив София посреща Добруджа Добрич в двубой от 24-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът стартира в 13:15 часа на стадион "Локомотив" в столичния квартал "Надежда" и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. Мачът ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Локомотив София влиза в срещата като 11-ти с 27 точки. "Червено-черните" все още нямат победа през новата 2026 г., но пък в последния кръг бяха близо до това да препънат устремилия се към титлата Левски на "Герена" при драматично поражение с 3:4. "Железничарите" са сред най-слабите домакини в елита с постигнати дотук 2 победи, 5 ремита и 4 загуби с обща голова разлика 12:13.

Под ръководството на Ясен Петров Добруджа надигна глава и се намира на 13-ото място с 22 точки. Добричлии са в силна серия през пролетта - 3 победи и 1 реми, като в последния си мач надделяха над един от челниците Черно море с 2:1. Добруджа е най-слабият гост в efbet Лига и единствен е без победа извън дома - две равенства и девет загуби при обща голова разлика 4:17.

Последният мач между двата тима се игра през септември 2025 г. в Добрич, където Добруджа и Локомотив София завършиха при 2:2. Лукас Кардосо вкара двете попадения за "жълто-зелените", докато точни за "железничарите" бяха Спас Делев и Ангел Лясков.

Билети могат да бъдат закупени от касите на стадион "Локомотив" в деня на мача.


