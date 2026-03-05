Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Забраниха филма "Нюрнберг" в Русия

Забраниха филма "Нюрнберг" в Русия

5 Март, 2026 10:39 546 7

  • забраниха-
  • филм-
  • нюрнберг-
  • русия

Филмът изобразява психологическата конфронтация между психиатъра Дъглас Кели и нацисткия райхсмаршал Херман Гьоринг по време на подготовката за Нюрнбергския процес

Забраниха филма "Нюрнберг" в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Филмът „Нюрнберг“, режисиран от Джеймс Вандербилт с участието на Ръсел Кроу и Рами Малек, няма да бъде пуснат в руските кина. Премиерата беше насрочена за 19 март, съобщиха от филмовата компания World Pictures пред ТАСС.

„Министерството на културата отказа да издаде лиценз за разпространение на филма „Нюрнберг“, режисиран от Джеймс Вандербилт с участието на Ръсел Кроу и Рами Малек. "Филмът няма да бъде пуснат в руските кина от 19 март“, съобщиха от филмовата компания.

ТАСС изпрати запитване до Министерството на културата за причините за отнемането на лиценза. Филмът изобразява психологическата конфронтация между психиатъра Дъглас Кели и нацисткия райхсмаршал Херман Гьоринг по време на подготовката за Нюрнбергския процес.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктатура на

    5 4 Отговор
    Пролетариата.

    10:41 05.03.2026

  • 2 Правилно

    10 6 Отговор
    Стига ционистка (холиууд) лъжепропаганда!

    Коментиран от #6

    10:43 05.03.2026

  • 3 Алелемалеее....

    6 5 Отговор
    Кирливите ушанки/чалми се врищат в средновековието...забраняват филми, горят книги...

    10:44 05.03.2026

  • 4 Гледал съм го

    3 5 Отговор
    Пълен боклук.
    Заслужава си забраната, дори само заради тъпотията.

    10:44 05.03.2026

  • 5 Да ви кажа

    4 2 Отговор
    Психологически оправдават фашизма, чиито рода и издънки сега са на власт. Нищо ново, нищо чудно.

    10:47 05.03.2026

  • 6 Ти как разбра

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Правилно":

    Бе тръбар не до кла тен.

    10:48 05.03.2026

  • 7 Някой

    0 0 Отговор
    Все едно не забраняват руски медии в ЕС и САЩ.
    Не съм гледал филма за мнение.

    10:56 05.03.2026