Забраниха филма "Нюрнберг" в Русия

Филмът „Нюрнберг“, режисиран от Джеймс Вандербилт с участието на Ръсел Кроу и Рами Малек, няма да бъде пуснат в руските кина. Премиерата беше насрочена за 19 март, съобщиха от филмовата компания World Pictures пред ТАСС.
„Министерството на културата отказа да издаде лиценз за разпространение на филма „Нюрнберг“, режисиран от Джеймс Вандербилт с участието на Ръсел Кроу и Рами Малек. "Филмът няма да бъде пуснат в руските кина от 19 март“, съобщиха от филмовата компания.
ТАСС изпрати запитване до Министерството на културата за причините за отнемането на лиценза. Филмът изобразява психологическата конфронтация между психиатъра Дъглас Кели и нацисткия райхсмаршал Херман Гьоринг по време на подготовката за Нюрнбергския процес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Диктатура на
10:41 05.03.2026
2 Правилно
Коментиран от #6
10:43 05.03.2026
3 Алелемалеее....
10:44 05.03.2026
4 Гледал съм го
Заслужава си забраната, дори само заради тъпотията.
10:44 05.03.2026
5 Да ви кажа
10:47 05.03.2026
6 Ти как разбра
До коментар #2 от "Правилно":Бе тръбар не до кла тен.
10:48 05.03.2026
7 Някой
Не съм гледал филма за мнение.
10:56 05.03.2026