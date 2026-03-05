Барселона и Реал Мадрид доминират световния пазар на футболни фланелки

Испанските грандове Барселона и Реал Мадрид отново доказаха, че не само на терена са лидери, но и извън него. През изминалата година двата колоса оглавиха световната класация по приходи от продажба на екипировка и фен артикули, сочат актуални данни на Transfermarkt.

Барселона, шампионът на Ла Лига, се изстреля на върха с впечатляващите 277 милиона евро, генерирани от продажба на фланелки и мърчандайзинг. Веднага след тях, вечният съперник Реал Мадрид зае второто място с 231 милиона евро. Германският гигант Байерн Мюнхен допълва челната тройка със 189 милиона евро приходи.

Половината от клубовете в топ 10 по маркетингови приходи за 2025 година са представители на английската Висша лига – тенденция, която се отразява и в състава на осминафиналистите в Шампионската лига. Манчестър Юнайтед се нарежда едва на четвърта позиция със 172 милиона евро. Следват Арсенал и Ливърпул, които са пети и шести с приходи от съответно 151 и 148 милиона евро. Тотнъм Хотспър също намира място сред най-добрите, заемайки седмата позиция със 102 милиона евро.

Интересно е присъствието на Галатасарай, който изпреварва дори световния клубен шампион Челси. Турският гранд отчита 99 милиона евро, докато лондончани са с 95 милиона.

Десетката се затваря от френския ПСЖ, който е генерирал 88 милиона евро от продажба на клубни артикули през 2025 година.

За съжаление, италианските клубове от Серия "А" изостават значително в тази надпревара. Най-напред е Милан, който заема 13-то място с 68 милиона евро, следван от Ювентус (15-то място, 56 милиона евро) и Интер (16-то място, 55 милиона евро). Рома остава далеч назад – едва на 24-та позиция с 25 милиона евро приходи.