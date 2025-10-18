Новини
Прекратиха мач на български национал заради хвърлена чаша

18 Октомври, 2025 12:09 493 0

  • росен божинов-
  • стандард лиеж-
  • антверпен

Българският национал Росен Божинов остана на пейката за гостите от Антверпен

Прекратиха мач на български национал заради хвърлена чаша - 1
Мачът между Стандард Лиеж и Антверпен от 11-ия кръг на белгийското първенство бе прекратен три минути преди края при резултат 1:0 за домакините. Причината – недопустимо поведение от страна на феновете на Стандард, предаде Gong.bg.

Срещата на два пъти бе временно спирана заради хвърляне на предмети към терена. При третия инцидент – след като пластмасова чаша полетя към игрището – главният съдия Лотар Д’Онд взе решение да прекрати двубоя и прибра играчите в съблекалните.

Очаква се оставащите минути да бъдат доиграни на друга дата, най-вероятно при закрити врати. Българският национал Росен Божинов остана на пейката за гостите от Антверпен.

Стандард Лиеж поведе в резултата чрез Рафики Саид. В 12-ата минута попадение на Аднан Абид бе отменено заради засада. Малко преди почивката, домакините останаха с човек по-малко, след като именно Абид получи директен червен картон – решение, което предизвика бурна реакция от страна на публиката.

Временното класиране в белгийския шампионат се оглавява от Юнион Сен-Жилоа с 23 точки. Втори е Брюж с 20. Стандард Лиеж заема 12-ото място с 11 точки – толкова има и Антверпен, който е на 13-а позиция.


Белгия
