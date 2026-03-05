Трима души са загинали при пожари през изминалото денонощие

Трима души са загинали, а един е пострадал при пожари през изминалото денонощие. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.
Жена на 92 години е загинала при пожар в къща в Пазарджик. Друга възрастна жена - на 86 години, е загубила живота си вследствие отново на пожар в къща - в село Малко село, община Котел, област Сливен.
Загинал е и мъж на 75 години при пожар в къща в с. Васил Левски, община Търговище.
Жена на 56 години е пострадала вследствие на взрив на газова бутилка в ж.к. "Чародейка" в Русе.
Ликвидирани са общо 75 пожара. Пожарникарите са реагирали на 107 сигнала за произшествия.
С преки материални щети са възникнали 20 пожара, без нанесени материални щети са 55 от пожарите.
Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции.
Лъжливите повиквания са три.
