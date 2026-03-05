Новини
Трима души са загинали при пожари през изминалото денонощие

5 Март, 2026 10:29

  • пожар-
  • загинали-
  • починали

Лъжливите повиквания са три

Трима души са загинали при пожари през изминалото денонощие - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали, а един е пострадал при пожари през изминалото денонощие. Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

Жена на 92 години е загинала при пожар в къща в Пазарджик. Друга възрастна жена - на 86 години, е загубила живота си вследствие отново на пожар в къща - в село Малко село, община Котел, област Сливен.

Загинал е и мъж на 75 години при пожар в къща в с. Васил Левски, община Търговище.

Жена на 56 години е пострадала вследствие на взрив на газова бутилка в ж.к. "Чародейка" в Русе.

Ликвидирани са общо 75 пожара. Пожарникарите са реагирали на 107 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, без нанесени материални щети са 55 от пожарите.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са три.


  • 1 кой му дреме

    1 0 Отговор
    който не се е ваксинирал, ще мре яко 👍

    10:32 05.03.2026

