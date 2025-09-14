Германия е новият баскетболен властелин на Европа

Германия вече е световен и европейски шампион по баскетбол при мъжете. Селекцията на Алан Ибрахимагич триумфира в спиращ дъха финал на Евробаскет срещу Турция след 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16) в "Арена Рига" в столицата на Латвия. Технически делегат на сблъсъка бе българката Елеонора Рангелова, предаде БНТ.

Бундестимът спечели втора европейска титла в историята си след 1993 г. благодарение на по-здравите си нерви в най-важните моменти. Световните първенци можеха да разчитат на опита си в такива големи мачове, за разлика от съперника, който загуби втория си финал на първенството на Стария континент.

Двубоят започна ударно за турците, които рано-рано си издействаха двуцифрен аванс от 13:2. Подобно на полуфинала с Гърция, възпитаниците на Ергин Атаман бяха безгрешни зад дъгата, като Чеди Осман бързо събра 6 точки. След таймаута на Алан Ибрахимагич обаче Бундестима се стабилизира и дори изравни за 14:14. Франц Вагнер и Айзък Бонга поддържаха на темпото на Осман с 8 и 7 пункта, а след 10 минути игра Германия вече водеше в резултата с 24:22.

Борбата за пълномощие продължи и във втората четвърт, като водачеството често се сменяше. Една част от ключовите играчи и на двата отбора пък се забъркаха и в проблем с личните нарушения, което принуди селекционерите постоянно да търсят правилния баланс между титуляри и резерви. Малко преди полувремето Турция влезе в нова добра серия и се оттегли на почивката с комфортен аванс. Въпреки силното представяне на съотборниците в Орландо Меджик Вагнер и Тристан да Силва, комбинацията между двата центъра Алперен Шенгюн и Адем Бона тероризира немското подкошие в последните 3-4 минути за 46:40.

Германците започнаха ударно третата четвърт и набързо наваксаха изоставането си и поведоха с 2 точки при 53:51 благодарение на силна стрелба зад дъгата. Шоуто на Шенгюн и Осман продължи и двамата собственоръчно върнаха аванса на символичните домакини от началото на периода - 61:55. Бундестима обаче отново наблегна на изстрели от тройката и страхотната си отборна игра, за да реализира още един обрат за 65:63. В крайна сметка двата отбора се оттеглиха преди последните 10 минути при резултат 67:66 в полза на Турция.

Надстрелката продължи и в последната част, като нито един от тимовете не успя да се откъсне на повече от две притежания. При оставащи 3:35 минути Бундестима реализира две последователни тройки, дело на Андреас Обст и Бонга, за да си върне предимството при 77:76. Обратите обаче не свършиха дотук и Кенан Шипахи се отчете с ключов изстрел зад дъгата за 79:77, който обаче бе неутрализиран от Даниел Тайс за 82:81. Последва размяна на кошове от Шейн Ларкин и Денис Шрьодер за 84:83 в полза на световните шампион близо минута преди края, а капитанът на символичните гости показа още веднъж колко е важен за тима си, увеличавайки предимството на 86:83 и оставащи 19 секунди. После той вкара и два наказателни коша, за да подпечата успеха на Бундестима на европейското първенство.

В неочакван герой за Германия се превърна Айзък Бонга, който си тръгна и с приза за Играч на мача със своите 20 точки, 5 борби и 100% успеваемост от тройката от четири опита. Франц Вагнер се отчете с 18 точки и 8 овладени под двата ринга топки, а Денис Шрьодер се отличи с "дабъл-дабъл" - 16 пункта и 12 асистенции. Гардът получи и наградата за Най-ценен играч на Евробаскет 2025.

Алперен Шенгюн бе над всички на паркета с 28 точки, но представянето му ще бъде запомнено с пропусната тройка в последните секунди. Чеди Осман също даде всичко от себе си - 23 точки и 5 борби, а Шейн Ларкин завърши с 13 пункта, 6 овладени под двата ринга топки и 9 завършващи подавания.