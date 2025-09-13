Новини
Турция разгроми Гърция на полуфинала на Европейското първенство по баскетбол

13 Септември, 2025 08:46 482 4

На финала турците ще спорят с отбора на Германия, който по-рано победи Финландия

Турция разгроми Гърция на полуфинала на Европейското първенство по баскетбол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският национален отбор по баскетбол победи Гърция с 94:68 във втория полуфинал на Европейското първенство, като се класира за финал след 24 години години чакане. Там турците ще спорят с отбора на Германия, който по-рано се справи с отбора на Финландия, предаде БТА.

Скандинавците ще играят с отбора на Гърция за бронзовите медали. За турците победата има емоционално значение, защото е постигната на Европейско първенство за първи път от 1975 година насам.

Неделният финал в Рига противопоставя два отбора, които досега спечелиха всичките си осем мача. За Турция участието на финал на Евробаскет е второ в историята. През 2001-а година в решаващия мач за титлата те отстъпиха на отбора на Югославия с 69:78. От своя страна германците ще играят за златото за трети път, като първо през 1993-а година те станаха шампиони срещ успех над Русия със 71:70, а през 2005-а отстъпиха на Гърция с 62:78.

За играч на мача беше избран топ-реализаторът на турците Ерджан Османи, който завърши мача с 28 точки, като 18 от тях той отбеляза през първото полувреме. Статистиката му включваше още 5 борби и 2 асистенции. Алперен Шенгюн добави 15 точки, 12 рибаунда и 6 завършващи подавания за победителите. Костас Слукас отговори за отбора на Гърция с 15 точки.

Турците започнаха активно и в темпо мача, вдъхновени от тройките на Ерджан Османи през първата четвърт и завършиха първите 10 минути с преднина от 26:16. Османи беше звездата на отбора си с 14 точки през четвъртината. Турция продължи впечатляващото си представяне през втората четвърт и увеличи преднината си, благодарение на натиска на Шеймъс Хазер в предни позиции и защитните умения на високите играчи под кошовете. Шенгюн, който е претендент за титлата най-полезен състезател на цялото първенство, в тези моменти предпочиташе да върши неблагодарна работа – подавания и отнемане на топката от противника. Но всички заедно си помагаха и така Турция водеше с 49:31 в края на втората четвърт и влезе в съблекалнята с 18 точки преднина.

От своя страна защитата срещу звездата на Гърция Янис Адетокумбо беше много добра и играчът на Милуоки Бъкс от НБА завърши само с 4 точки за първите 20 минути, както и с осем борби и две подавания.

След почивката доминацията на Шенгюн и на капитана Джеди Осман позволи на Турция да установи още по-сериозно надмощие и преди последните 10 минути резултатът беше 72:51. До края на частта гърците така и не се върнаха в мача, а в крайна сметка дори не намериха сили и за финален натиск.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
