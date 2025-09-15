Милан остава без основния си страж за ключовия сблъсък с Удинезе

Милан се изправя пред сериозно предизвикателство преди гостуването си на Удинезе, след като стана ясно, че титулярният вратар Майк Менян почти сигурно няма да бъде на разположение за предстоящия двубой. Новината бе потвърдена от старши треньора на "росонерите" Масимилиано Алегри непосредствено след минималната победа с 1:0 над Болоня в третия кръг на Серия "А".

Френският страж напусна терена принудително в началото на второто полувреме заради мускулна травма в десния крак, което наложи спешната му смяна с Пиетро Терачано.

Алегри не скри тревогата си относно отсъствието на Менян за важния мач в Удине, който ще се проведе на 20 септември.

"Съмнявам се, че Майк ще бъде готов за срещата с Удинезе," сподели Алегри след последния съдийски сигнал.