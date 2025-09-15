Новини
Милан остава без основния си страж за ключовия сблъсък с Удинезе

15 Септември, 2025 16:28 436 0

Загубата на Менян идва в деликатен момент

Милан остава без основния си страж за ключовия сблъсък с Удинезе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Милан се изправя пред сериозно предизвикателство преди гостуването си на Удинезе, след като стана ясно, че титулярният вратар Майк Менян почти сигурно няма да бъде на разположение за предстоящия двубой. Новината бе потвърдена от старши треньора на "росонерите" Масимилиано Алегри непосредствено след минималната победа с 1:0 над Болоня в третия кръг на Серия "А".

Френският страж напусна терена принудително в началото на второто полувреме заради мускулна травма в десния крак, което наложи спешната му смяна с Пиетро Терачано.

Алегри не скри тревогата си относно отсъствието на Менян за важния мач в Удине, който ще се проведе на 20 септември.

"Съмнявам се, че Майк ще бъде готов за срещата с Удинезе," сподели Алегри след последния съдийски сигнал.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
