Милан и Интер се споразумяха за купуването на "Сан Сиро"

Милан и Интер постигнаха споразумение за закупуване на района на "Сан Сиро", в който попада и емблематичният стадион "Джузепе Меаца" и сега чакат одобрение от Общинския съвет на Милано, съобщиха италианските медии.

Кметът на Милано Джузепе Сала потвърди във вторник, че грандовете от Серия А са готови да закупят района и да построят нов стадион.

Очаква се Милан и Интер да платят около 200 милиона евро за сделката.

Както "Кориере дела сера" вече съобщи по-рано това лято, Милан и Интер планират да построят нов стадион в района, което ще е свързано с частичното или пълното разрушаване на Стадио Меаца.

Очаква се новият стадион да има капацитет от 71 500 души.

Както всички съвременни стадиони, арената ще бъде активна през цялата седмица, не само в дните на мачовете. Проектът включва изграждането на офиси, хотели, медицински център и търговски площи, обслужващи района. Зоната ще разполага и със зелена площ от 148 000 квадратни метра.

"В сряда ще отидем в градския съвет с резолюция за продажба на „Сан Сиро“, защото постигнахме споразумение с клубовете. Новият стадион трябва да е готов до 2031 г., защото УЕФА ни казва, че Милано няма да се разглежда като място за провеждане на Евро 2032, ако сегашният "Сан Сиро“ бъде запазен“, заяви кметът на Милано Джузепе Сала, цитиран от АНСА

Сала добави, че продажбата на стадиона трябва да бъде одобрена до края на месеца.