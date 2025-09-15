Ауди категорично против завръщането на V8 двигателите във Формула 1

Ръководството на Ауди твърдо се противопоставя на идеята за връщане към емблематичните V8 двигатели във Формула 1. Джонатан Уитли, който оглавява отбора на Заубер – бъдещият заводски тим на германския автомобилен гигант, ясно заяви позицията на компанията: бъдещето на спорта е в иновациите, а не в ретрото.

От 2025 година Формула 1 ще премине към изцяло нови хибридни задвижващи системи, които са в основата на решението на Ауди да се включи в най-престижния автомобилен шампионат. Новите агрегати, базирани на модерните V6 турбо-хибридни технологии, обещават по-голяма ефективност и екологичност – ценности, които са в сърцето на философията на Ауди.

Въпреки че новите двигатели все още не са дебютирали на пистата, в падока вече се чуват гласове за евентуално връщане към по-опростените и достъпни V8 мотори. Тази идея обаче среща сериозен отпор от страна на Ауди, които залагат на технологичния напредък и устойчивото развитие.

„Нашият фокус е насочен към бъдещето и към иновациите, които движат спорта напред. Връщането към V8 двигателите би било стъпка назад“, категоричен е Уитли. По думите му, именно новите хибридни системи са причината Ауди да направи историческата крачка към Формула 1.

С оглед на глобалните тенденции за намаляване на вредните емисии и стремежа към по-екологични решения, позицията на Ауди изглежда напълно логична. Компанията е убедена, че Формула 1 трябва да остане платформа за иновации и технологичен прогрес, а не да се връща към отминали епохи.