Ауди категорично против завръщането на V8 двигателите във Формула 1

15 Септември, 2025 23:06 500 4

В падока вече се чуват гласове за евентуално връщане към по-опростените и достъпни мотори

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Ауди твърдо се противопоставя на идеята за връщане към емблематичните V8 двигатели във Формула 1. Джонатан Уитли, който оглавява отбора на Заубер – бъдещият заводски тим на германския автомобилен гигант, ясно заяви позицията на компанията: бъдещето на спорта е в иновациите, а не в ретрото.

От 2025 година Формула 1 ще премине към изцяло нови хибридни задвижващи системи, които са в основата на решението на Ауди да се включи в най-престижния автомобилен шампионат. Новите агрегати, базирани на модерните V6 турбо-хибридни технологии, обещават по-голяма ефективност и екологичност – ценности, които са в сърцето на философията на Ауди.

Въпреки че новите двигатели все още не са дебютирали на пистата, в падока вече се чуват гласове за евентуално връщане към по-опростените и достъпни V8 мотори. Тази идея обаче среща сериозен отпор от страна на Ауди, които залагат на технологичния напредък и устойчивото развитие.

„Нашият фокус е насочен към бъдещето и към иновациите, които движат спорта напред. Връщането към V8 двигателите би било стъпка назад“, категоричен е Уитли. По думите му, именно новите хибридни системи са причината Ауди да направи историческата крачка към Формула 1.

С оглед на глобалните тенденции за намаляване на вредните емисии и стремежа към по-екологични решения, позицията на Ауди изглежда напълно логична. Компанията е убедена, че Формула 1 трябва да остане платформа за иновации и технологичен прогрес, а не да се връща към отминали епохи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 българина

    2 1 Отговор
    ф1 вече е отминала епоха, откак ги купи американски фонд, а ауди са глупаци

    Коментиран от #3, #4

    23:24 15.09.2025

  • 2 1111

    0 1 Отговор
    Ако върнат v10 според мен ще върнат голяма част от зрителите, но много трудно. Или да позволят v8 и v6 със самобръсначка - дерби ще има.

    23:30 15.09.2025

  • 3 Нц.....

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "българина":

    Не само глупаци а и некадърници! Ти ще пиеш ли рециклирана бира за хиляди левове? Щото това е да платиш за фикня по същество!

    23:31 15.09.2025

  • 4 Антикомуне

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "българина":

    Ганьо пак специалист по всичко. Благодарение на американците ВСЕКИ ЕДИН отбор струва минимум 1 МИЛИАРД евро. Цената на Мерцедес и Ферари е около 5-7 милиарда за отбор.

    00:01 16.09.2025

