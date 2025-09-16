Джордж Ръсел към Mercedes: Не искам да съм роб на спонсорите

Mercedes все още не е потвърдил пилотския си състав за сезон 2026, като Джордж Ръсел продължава да води преговори за нов договор.

Макар че се очаква британецът да остане редом до младата надежда Андреа Кими Антонели – след като опитът на Тото Волф да привлече Макс Верстапен се провали – официално потвърждение на сделките все още няма.

Смесените изяви на Антонели в дебютния му сезон не са причина за забавянето. Основният фокус пада върху исканията на Ръсел. Бившият световен шампион Нико Розберг, коментирайки за Sky, заяви, че преговорите се въртят около заплата, срок на договора и търговските ангажименти.

„С Тото е ужасно да се преговаря,“ призна Розберг. „Изчезва, когато поискаш по-добри клаузи. Джордж вероятно не е доволен от условията. Той е юноша на Mercedes, но печели доста по-малко от, да кажем, Ландо Норис, а се смята за негов равен. И с право – в правилната кола може да стане шампион. Затова вероятно намира за несправедливо, че заплатата му не отразява това.“

Самият Ръсел подчерта, че спонсорските задължения са сериозен проблем. „Отборът знае, че за всяко събитие със спонсор влиза определена сума пари, но никой не може да предвиди дали това няма да ме направи хилядна или десета по-бавен,“ обясни 27-годишният пилот.

„Пристигам в четвъртък сутрин за събитие, имам друго в петък вечер, още едно в събота вечер. Интервюта през целия уикенд, активности с партньори в неделя. Говоренето не ме прави по-бърз, отнема ми енергия. Не почивам, не тренирам, не съм в симулатора – а това е време, което може да ме направи по-бърз.“

Розберг потвърди, че Mercedes поставя по-тежки изисквания към пилотите си в сравнение с някои конкуренти. „Тези отбори имат толкова много спонсори, които плащат огромни суми. Единственото разменено средство са логата на колата, които са ограничени, затова използват времето на пилотите. Клиентите искат да се срещнат с Джордж Ръсел. Това може да стигне до 60 дни от годината, понякога половин дни, което прави около 80.“

Той напомни, че именно спонсорските ангажименти са били една от причините Люис Хамилтън да премине във Ferrari. „Там пилотите почти не участват в медийни дни – брандът е толкова силен, че не се налага. За Фетел например е било само 10 дни, и толкова.“

„В края на кариерата тези фактори се вземат много сериозно,“ добави Розберг.