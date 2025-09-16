Новини
Ковач: Дортмунд трябва да играе на лимита си срещу Ювентус

„Жълто-черните“ откриват Шампионската лига с тежко гостуване в Торино

Ковач: Дортмунд трябва да играе на лимита си срещу Ювентус - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач призова отбора си да покаже класа и да даде всичко от себе си, за да започне с успех срещу Ювентус в първия си мач от основната фаза на Шампионската лига.

Дортмунд, който миналата година достигна до четвъртфиналите, а през сезон 2023/24 беше финалист в турнира, стартира новата кампания с амбиции и в отлична форма. Под ръководството на Ковач, назначен през януари, тимът все още няма загуба в Бундеслигата.

Историята обаче не е в тяхна полза – германците са загубили пет от последните си шест гостувания на италиански съперници в Шампионската лига (1 победа), включително поражение с 1:2 от Болоня през миналия сезон.

Въпреки това Ковач вярва в добър резултат в Торино:

„Играем навън и това е предимство за Юве. Видяхме качеството им още в контролата преди сезона. Но ако искаме да се справим, трябва да дадем 100%, да играем на лимита си и да покажем, че сме готови за резултат.“

Статистиката дава надежда на Дортмунд – те са спечелили откриващия си мач в три от последните четири участия в турнира, като единствено ПСЖ ги спря в старта на 2023/24 (0:2). Миналата кампания пък „жълто-черните“ се отличиха с късни голове – цели 10 попадения след 75-ата минута, повече от всеки друг отбор.

Добрата новина за Ковач е, че няма нови сериозни кадрови проблеми.

„Имаме много балансиран състав – и по широчина, и по дълбочина. Нужен е правилен баланс между физика, креативност и динамика. Ако намерим тази комбинация, ще бъдем в силна позиция,“ обясни треньорът.

Полузащитникът Марсел Забицер също изрази увереност в големите цели на клуба:

„Винаги влизаш в турнир с мисълта да го спечелиш. Иначе няма смисъл да участваш. Това е най-голямата сцена за клубен футболист и съм щастлив, че мога да бъда част от нея.“


