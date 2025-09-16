Ферари хвърля ръкавица към Ред Бул: Започнаха ли преговори с Макс Верстапен?

Вълнуващи слухове разтърсиха света на Формула 1, след като Джанкарло Минарди – емблематично име в моторните спортове – разкри, че Скудерия Ферари вече е направила първи стъпки към привличането на настоящия доминатор на пистата Макс Верстапен.

Италианският гранд, който миналата година сензационно привлече седемкратния шампион Люис Хамилтън от Мерцедес, изглежда не спира да мечтае за още по-звездно бъдеще. Макар Хамилтън да не оправда високите очаквания през този сезон, в Маранело вече кроят планове за следващата голяма сензация.

Според Минарди, Ферари се прицелва в нидерландския ас за сезон 2027, въпреки че самият Верстапен наскоро потвърди, че ще остане в Ред Бул поне до 2026 година. Това развитие може да означава, че Шарл Льоклер, който така и не успя да донесе титла на "черните кончета", ще трябва да се раздели с отбора след няколко години. Минарди подчертава, че през последните месеци са се водили множество дискретни разговори и дори тайни преговори, които засега не са довели до конкретен резултат, но оставят вратата широко отворена за изненади.

„Убеден съм, че Ферари вече работи по този въпрос. Дали Макс ще дойде? Самият той заяви: ‘Отивам, защото искам да печеля’ – послание, което не може да бъде по-ясно за Скудерията“, коментира Минарди пред motorsport.it.

Макс Верстапен e четирикратен световен шампион. Той се превърна в най-младия пилот в историята на Формула 1 още с дебюта си през 2015 година на Гран при на Австралия. Кулминацията на неговата кариера дойде през 2021 година, когато в драматичен финал в Абу Даби той изпревари Люис Хамилтън и грабна първата си титла. Оттогава нидерландецът не спира да доминира, като добави още три поредни шампионски трофея през 2022, 2023 и 2024 година.