Арда посреща ЦСКА в отложен мач в Стара Загора

18 Септември, 2025 15:41 454 0

Двубоят е от 17:30 часа

Арда и ЦСКА се изправят един срещу друг в отложен мач от петия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе на стадион "Берое" в Стара Загора поради проблеми с тревното покритие на "Арена Арда" и ще стартира в 17:30 ч. Главен съдия на мача е Георги Гинчев. Двубоят ще бъде предаван на живо по Диема спорт.

Преди срещата Арда заема 12-о място в класирането с 6 точки и се намира в непривична серия от четири мача без успех. Участието в Лигата на конференциите даде своя отпечатък върху резултатите в efbet Лига, проличало си най-вече в последния кръг, където кърджалийци отстъпиха на Спартак Варна с 0:3. Ден преди мача с "червените" от Арда обявиха ново попълнение в лицето на ветерана Ивелин Попов, пристигащ като свободен агент. Трикратният "Футболист №1 на България" е картотекиран и ще бъде на линия за срещата в Стара Загора.

ЦСКА е 10-и в класирането със 7 точки, надигайки глава след първия успех в шампионата, постигнат при 3:1 над Септември в последния си мач. След санкция в селекцията на Душан Керкез ще се завърне Джеймс Ето'о. "Червените" съобщиха, че през седмицата на облекчен режим са се готвили Георги Чорбаджийски и Илиан Антонов, поради което няма да попаднат в състава за мача на стадион "Берое". Ден преди гостуването в Стара Загора "армейците" честваха 45-годишнина от славния успех над Нотингам Форест, а друга любопитна новина от седмицата бе назначаването на Валентин Илиев за треньор на дублиращия тим.

За последно двата тима се изправиха един срещу друг в заключителния мач от миналата кампания, когато Арда надделя над ЦСКА с дузпи в бараж за участие в Лигата на конференциите. Срещата завърши 1:1 в редовното време и продълженията, а при наказателните удари кърджалийци надделяха с 4:1.

Касите на стадион "Берое" са отворени от 10:00 ч. днес и ще работят до края на първото полувреме. Цената на един билет е 20 лева.


