Жената зад легендата Алекс Фъргюсън: за голямата любов и живота след нея

Легендарният треньор на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън рядко споделя публично моменти от личния си живот, но този път открехна малко завесата.

Именитият наставник разкри, че му е било трудно да излиза от къщата, след като почина дългогодишната му съпруга Лейди Кати. Тя си отиде от този свят през октомври 2023 г. на 84-годишна възраст. Тогава тя беше омъжена за бившия мениджър на Манчестър Юнайтед в продължение на почти 58 години.

Съпругата си Фъргюсън описва като негова „опора“, която му е помогнала да се възстанови след инсулта, който претърпя след пенсионирането си през 2013 г. след 26 години в клуба.

Двамата имат три деца и 12 внуци.

Сър Алекс и Лейди Кати се запознават през 1964 година, преди да се оженят 24 месеца по-късно.

В медийното пространство се знае, че именно тя е изиграла ключова роля за това Фъргюсън да стане най-успешният мениджър в историята на английския футбол.

Шотландецът спечели 13 шампионски титли с Ман Юнайтед, превръщайки клуба в сила през първите две десетилетия на Висшата лига.

Сега сър Алекс проговори за загубата на съпругата си и обясни как се е борил след смъртта ѝ.

„След като жена ми почина, стоях много вкъщи“, каза Фъргюсън пред Би Би Си. „Преместих се в провинцията, до сина ми. Но не е достатъчно просто да седиш и да гледаш телевизия, затова реших да пътувам. Отидох в Саудитска Арабия, Хонконг и Бахрейн. Работата с групата за борба с деменцията, ми се отразява добре. Това е нещо, което ми харесва“, сподели бившият мениджър.

Фъргюсън живееше в имение в Чешър на стойност 3,25 милиона паунда и най-накрая го продаде, през април миналата година. Той купи къща за 1,2 милиона лири в идилично село до сина си Дарън.

Когато обяви оттеглянето си като мениджър на Юнайтед през 2013 г. след безпрецедентен период на успех за „червените дяволи“, сър Алекс каза: „Съпругата ми Кати беше ключовата фигура през цялата ми кариера, осигурявайки опора както за стабилност, така и мотивация за мен. Думите не са достатъчни, за да изразя какво означава това за мен.“

Двойката се запознава, докато и двамата работят във фабрика за пишещи машини в Глазгоу.

В документален филм от 2021 година, режисиран от сина им Джейсън, самата Кати разкри, че първоначално е смятала сър Алекс за „бандит“, преди да смекчи отношението си към него и да отидат на среща на кино.

„Просто го видях да минава и си помислих, че е разбойник. После разбрах, че е футболист и това не го направи по-различен за мен. Той ми купи кутия бонбони, които изяде всичките. Ходихме на кино. Това беше моят романтичен ден“, споделя тя приживе за своя съпруг.

След пенсионирането си Фъргюсън работи в тясно сътрудничество с благотворителни организации за борба с деменцията и това е кауза, близка до сърцето му, на фона на проблемите на брат му.