Жената зад легендата Алекс Фъргюсън: за голямата любов и живота след нея

19 Септември, 2025 15:30 911 0

Съпругата си Фъргюсън описва като негова „опора“, която му е помогнала да се възстанови след инсулта, който претърпя след пенсионирането си през 2013 г. след 26 години в клуба

Жената зад легендата Алекс Фъргюсън: за голямата любов и живота след нея - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарният треньор на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън рядко споделя публично моменти от личния си живот, но този път открехна малко завесата.

Именитият наставник разкри, че му е било трудно да излиза от къщата, след като почина дългогодишната му съпруга Лейди Кати. Тя си отиде от този свят през октомври 2023 г. на 84-годишна възраст. Тогава тя беше омъжена за бившия мениджър на Манчестър Юнайтед в продължение на почти 58 години.

Съпругата си Фъргюсън описва като негова „опора“, която му е помогнала да се възстанови след инсулта, който претърпя след пенсионирането си през 2013 г. след 26 години в клуба.

Двамата имат три деца и 12 внуци.

Сър Алекс и Лейди Кати се запознават през 1964 година, преди да се оженят 24 месеца по-късно.

В медийното пространство се знае, че именно тя е изиграла ключова роля за това Фъргюсън да стане най-успешният мениджър в историята на английския футбол.

Шотландецът спечели 13 шампионски титли с Ман Юнайтед, превръщайки клуба в сила през първите две десетилетия на Висшата лига.

Сега сър Алекс проговори за загубата на съпругата си и обясни как се е борил след смъртта ѝ.

„След като жена ми почина, стоях много вкъщи“, каза Фъргюсън пред Би Би Си. „Преместих се в провинцията, до сина ми. Но не е достатъчно просто да седиш и да гледаш телевизия, затова реших да пътувам. Отидох в Саудитска Арабия, Хонконг и Бахрейн. Работата с групата за борба с деменцията, ми се отразява добре. Това е нещо, което ми харесва“, сподели бившият мениджър.

Фъргюсън живееше в имение в Чешър на стойност 3,25 милиона паунда и най-накрая го продаде, през април миналата година. Той купи къща за 1,2 милиона лири в идилично село до сина си Дарън.

Когато обяви оттеглянето си като мениджър на Юнайтед през 2013 г. след безпрецедентен период на успех за „червените дяволи“, сър Алекс каза: „Съпругата ми Кати беше ключовата фигура през цялата ми кариера, осигурявайки опора както за стабилност, така и мотивация за мен. Думите не са достатъчни, за да изразя какво означава това за мен.“

Двойката се запознава, докато и двамата работят във фабрика за пишещи машини в Глазгоу.

В документален филм от 2021 година, режисиран от сина им Джейсън, самата Кати разкри, че първоначално е смятала сър Алекс за „бандит“, преди да смекчи отношението си към него и да отидат на среща на кино.

„Просто го видях да минава и си помислих, че е разбойник. После разбрах, че е футболист и това не го направи по-различен за мен. Той ми купи кутия бонбони, които изяде всичките. Ходихме на кино. Това беше моят романтичен ден“, споделя тя приживе за своя съпруг.

След пенсионирането си Фъргюсън работи в тясно сътрудничество с благотворителни организации за борба с деменцията и това е кауза, близка до сърцето му, на фона на проблемите на брат му.


