Брюж разгроми Монако у дома

На стадион "Ян Брейдел" в Белгия футболният отбор на Брюж поднесе истински спектакъл за своите фенове, като не остави никакви съмнения в превъзходството си над Монако. В среща от основната фаза на Шампионската лига белгийците се наложиха с категоричното 4:1 над френския вицешампион.

Още в началото на двубоя "монегаските" имаха златен шанс да поведат, но Мане Аклиуш пропусна дузпа в 10-ата минута, с което даде тон на неуспехите за гостите. Домакините се възползваха максимално от тази грешка и постепенно наложиха волята си на терена. В 32-ата минута Николо Трезолди откри резултата, а само седем минути по-късно Рафаел Ониедика удвои преднината на Брюж, хвърляйки в екстаз публиката на стадиона. До края на първата част Ханс Ванакен оформи класическото 3:0, с което на практика предреши изхода на срещата.

След почивката белгийците не намалиха темпото. В 75-ата минута младият Мамаду Диахон, появил се като резерва, реализира четвърти гол за Брюж след отлична асистенция на Хоакин Сейс. Монако успя да върне едно попадение чрез Ансу Фати в добавеното време, но това бе твърде малко и твърде късно.