Новини
Спорт »
Световен футбол »
Брюж разгроми Монако у дома

Брюж разгроми Монако у дома

18 Септември, 2025 21:50 439 0

  • брюж-
  • монако-
  • шампионска лига-
  • футбол-
  • разгром-
  • ян брейдел-
  • групова фаза-
  • резултат-
  • спортни новини

Мачът бе от основната фаза на Шампионската лига

Брюж разгроми Монако у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На стадион "Ян Брейдел" в Белгия футболният отбор на Брюж поднесе истински спектакъл за своите фенове, като не остави никакви съмнения в превъзходството си над Монако. В среща от основната фаза на Шампионската лига белгийците се наложиха с категоричното 4:1 над френския вицешампион.

Още в началото на двубоя "монегаските" имаха златен шанс да поведат, но Мане Аклиуш пропусна дузпа в 10-ата минута, с което даде тон на неуспехите за гостите. Домакините се възползваха максимално от тази грешка и постепенно наложиха волята си на терена. В 32-ата минута Николо Трезолди откри резултата, а само седем минути по-късно Рафаел Ониедика удвои преднината на Брюж, хвърляйки в екстаз публиката на стадиона. До края на първата част Ханс Ванакен оформи класическото 3:0, с което на практика предреши изхода на срещата.

След почивката белгийците не намалиха темпото. В 75-ата минута младият Мамаду Диахон, появил се като резерва, реализира четвърти гол за Брюж след отлична асистенция на Хоакин Сейс. Монако успя да върне едно попадение чрез Ансу Фати в добавеното време, но това бе твърде малко и твърде късно.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ