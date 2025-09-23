Гари Невил за Донарума: Той е просто огромен и вече оказва влияние в Манчестър Сити

Гари Невил оцени високо новото попълнение на Манчестър Сити – вратаря Джанлуиджи Донарума, поставяйки го над Давид Рая от Арсенал и сравнявайки го с бившите легенди на Манчестър Юнайтед Питър Шмайхел и Едвин ван дер Сар. Бившият защитник на Юнайтед, а сега коментатор, нарече италианеца „абсолютен звяр“ след доброто му представяне в равенството 1:1 със „артилеристите“ на „Емиратс“ в неделя.

В подкаст за Sky Sports Невил похвали Донарума за доминацията му в наказателното поле и неговия внушителен ръст:

„Той е просто огромен. Когато излиза за топката, нападателите вече се замислят, защото знаят, че могат да получат удар, ако той се втурне към тях. За мен това е фантастичен вратар. Харесвам и Алисон в Ливърпул, харесвам Рая. Но не бих избрал Рая пред Донарума или Алисон, защото обичам вратари с огромна физика. Като Петър Шмайхел и Едвин ван дер Сар. Той има огромно предимство, когато е над всички останали.“

Невил допълни, че италианецът е не само физически доминиращ, но и отличен професионалист:

„Той е много добър в това, което прави. Прави спасявания, доминира в наказателното поле, действа положително. Разбира се, ще прави и грешки, но аз мисля, че винаги прави правилните неща. Вече оказа голямо влияние в Сити.“

Донарума, който премина от Пари Сен Жермен в Ман Сити в последния ден на трансферния прозорец, дебютира с впечатляващо представяне в дербито на Манчестър, спасявайки удар на Брайън Мбемо и помогайки на „гражданите“ да спечелят с 3:0. След това запази вратата си суха и срещу Наполи в Шампионската лига, преди да допусне първи гол в Премиър лийг срещу Арсенал, въпреки поредното стабилно представяне.

Италианецът може да започне от пейката в мача от третия кръг на Карабао Къп срещу Хъдърсфийлд в сряда, след като игра три поредни мача за седмица, като на негово място вероятно ще се включи Джеймс Трафорд. Очаква се Донарума отново да бъде титуляр, когато Сити се върнат в Премиър лийг срещу Бърнли на 27 септември. На вчерашната церемония за "Златната топка" италианецът спечели за втори пореден път приза "Лев Яшин" за най-добър вратар в европа.