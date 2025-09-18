Новини
Манчестър Сити пречупи Наполи с двоен удар и числено превъзходство на "Етихад"

18 Септември, 2025 23:56 324 0

"Гражданите" отбелязаха два гола през втората част

Манчестър Сити пречупи Наполи с двоен удар и числено превъзходство на "Етихад" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Манчестър Сити надви Наполи с 2:0 в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига, игран на на "Етихад Стейдиъм". Домакините демонстрираха класа и хладнокръвие, възползвайки се от численото си преимущество след ранен червен картон за капитана на гостите Джовани Ди Лоренцо.

Още в 20-ата минута съдбата се обърна срещу неаполитанците – Ди Лоренцо бе изгонен след грубо нарушение срещу Ерлинг Холанд, което остави "партенопеите" с човек по-малко. ВАР потвърди решението на съдията Феликс Цвайер, а треньорът Антонио Конте бе принуден да прекрои тактиката си, заменяйки Кевин Де Бройне с Матиас Оливера, за да укрепи защитата. Въпреки численото неравенство, гостите от Неапол не се предадоха лесно. Вратарят Ваня Милинкович-Савич се превърна в истинска стена под рамката, отразявайки опасни удари на Холанд, Фил Фодън и Родри.

След почивката натискът на "гражданите" даде резултат. В 56-ата минута Фил Фодън изведе с прецизен пас Ерлинг Холанд, който с глава преодоля Милинкович-Савич и откри резултата. Само десет минути по-късно Жереми Доку показа индивидуален блясък, преминавайки между трима защитници на "адзурите" и с премерен удар оформи крайното 2:0.

Така Манчестър Сити стартира европейската си кампания с убедителна победа, докато Наполи ще трябва да търси реванш в следващите си мачове.


