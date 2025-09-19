Новини
Гуардиола след победата над Наполи: Успехът е само началото на дългия ни път в Шампионската лига

19 Септември, 2025 07:29 418 0

Амбициите на отбора са насочени към дългосрочен успех

Гуардиола след победата над Наполи: Успехът е само началото на дългия ни път в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити, Пеп Гуардиола, изрази задоволството си от категоричната победа с 2:0 срещу Наполи в първия двубой от основната фаза на Шампионската лига, но подчерта, че пред „гражданите“ стои още много работа и предизвикателства по пътя към върха на Европа.

„Винаги е приятно да започнеш турнира с успех, но това е само първата крачка от един дълъг и труден маршрут. Не бива да се заблуждаваме – предстоят ни още много битки и изпитания“, коментира Гуардиола след последния съдийски сигнал.

Испанският специалист не пропусна да похвали съперника и да изтъкне тактическата дисциплина на италианците: „Тимът на Антонио Конте е изключително организиран, особено в защита. Те удвояваха зоните, бяха концентрирани през цялото време и показаха завидна култура на игра. Не беше лесно да пробием отбраната им, но след като открихме резултата, нещата се улесниха.“

Голмайсторът Ерлинг Холанд отново блесна на европейската сцена, като реализира първото попадение в срещата и вече има впечатляващите 50 гола в 49 мача в най-престижния клубен турнир.

„Да разполагаме с Ерлинг в предни позиции ни носи огромна увереност и спокойствие. Поздравявам всички момчета за отдадеността и желанието, с което излязоха на терена“, добави Гуардиола.


