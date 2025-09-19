Новини
Фламенго и Кито с крачка напред към полуфиналите на Копа Либертадорес – бивш играч на ЦСКА сред голмайсторите

19 Септември, 2025 08:15 557 0

Двата тима се поздравиха с победи в първите си четвъртфинални сблъсъци

Фламенго и Кито с крачка напред към полуфиналите на Копа Либертадорес – бивш играч на ЦСКА сред голмайсторите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Фламенго и Кито направиха решителни стъпки към полуфиналите на престижния турнир Копа Либертадорес. Двата тима се поздравиха с победи в първите си четвъртфинални сблъсъци и вече гледат уверено към следващата фаза.

На легендарния стадион „Маракана“ в Рио де Жанейро, Фламенго се наложи с 2:1 над аржентинския Естудиантес в драматичен двубой, изпълнен с обрати и напрежение до последния съдийски сигнал.

Още в първата минута Педро откри резултата, а само осем минути по-късно Гийермо Варела удвои преднината на домакините, хвърляйки феновете в екстаз. Въпреки ранния аванс, Фламенго трябваше да доиграе срещата с човек по-малко, след като Гонсало Плата бе изгонен с втори жълт картон в 82-ата минута. В добавеното време защитникът Лео Перейра си отбеляза автогол, с което оформи крайното 2:1 и остави интригата жива преди реванша в Аржентина, насрочен за 26 септември.

Междувременно в Еквадор - ЛДУ Кито изненада бразилския Сао Пауло с категорична победа 2:0. Брайън Леон откри резултата в 15-ата минута, а в 78-ата минута резервата Майкъл Естрада – познат на българските фенове от престоя си в ЦСКА – удвои преднината на домакините. Така Кито си осигури комфортен аванс преди тежкия реванш в Бразилия, който ще се проведе на 27 септември.


