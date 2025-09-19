Лисандро Мартинес на прага на завръщане

Манчестър Юнайтед получи глътка свеж въздух в труден момент – Лисандро Мартинес е съвсем близо до дългоочакваното си завръщане на зеления килим. След седеммесечно отсъствие, причинено от тежка травма на коляното, аржентинският централен защитник отново обу бутонките и се появи на тренировъчния терен, вдъхвайки оптимизъм сред феновете и щаба на „червените дяволи“.

Мартинес получи скъсване на предна кръстна връзка по време на двубоя срещу Кристъл Палас през февруари, което наложи хирургическа интервенция и дълга рехабилитация. Сега, след месеци на неуморна работа и търпение, той сподели вълнуващи кадри в социалните мрежи, показвайки първите си стъпки обратно към големия футбол.

Въпреки че сблъсъкът с Челси този уикенд идва твърде рано за завръщането му, надеждите са, че Мартинес ще бъде на разположение веднага след паузата за националните отбори. Това би било истински тласък за мениджъра Рубен Аморим, който се намира под сериозно напрежение след неубедителния старт на сезона – само една победа във Висшата лига и нито една „суха мрежа“ до момента.