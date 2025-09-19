Напрежението за Аморим расте - собственикът на Ман Юнайтед пристигна за кризисни разговори с треньора

Съсобственикът на Манчестър Юнайтед, сър Джим Ратклиф, е провел лична среща с Рубен Аморим в тренировъчната база на тима в Карингтън в четвъртък. Португалският наставник е под сериозно напрежение след слабия старт на сезона, но посещението на Ратклиф е било планирано предварително.

По информация на The Athletic, милиардерът е пристигнал с хеликоптер и е прекарал част от деня в срещи с Аморим и други висши фигури в клуба. Въпреки че разговорите са били уговорени от по-рано, разочароващите резултати на „червените дяволи“ са били във фокуса на дискусиите.

Аморим има само една победа във Висшата лига от четири мача, а отпадането от Купата на лигата след унизително поражение от четвъртодивизионния Гримзби Таун допълнително влоши положението. След солидни инвестиции през лятото Юнайтед заема 14-то място в първенството, а системата 3-4-3, на която държи португалецът, е подложена на остри критики. Самият Аморим бе категоричен, че ако клубът иска промяна в тактиката, ръководството ще трябва да го уволни.

Според информацията, част от играчите не са доволни от схемата, включително и капитанът Бруно Фернандеш, който иначе е в близки отношения с треньора. Почти година след назначението му идеите на Аморим все още не дават резултат.

Предстоящият двубой с Челси на „Олд Трафорд“ в събота е определян като решителен за бъдещето на треньора. Победа може да свали напрежението, но ново поражение може да тласне Ратклиф към крайно решение.