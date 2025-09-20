Новини
Тудор спокоен след 7 допуснати гола в два мача

20 Септември, 2025 12:13 313 0

  • ювентус-
  • италия-
  • интер-
  • борусия дортмунд-
  • тудор

Тудор спокоен след 7 допуснати гола в два мача - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ювентус започна сезона в Серия А с пълен актив, след като надви Интер с драматично 4:3 благодарение на гол в добавеното време на Василие Аджич. Няколко дни по-късно „бианконерите“ отново показаха характер – изоставайки с 2:4 от Борусия Дортмунд в 86-ата минута, спасиха точка след попадения на Душан Влахович и Лойд Кели.

В събота момчетата на Игор Тудор гостуват на Верона, където ще опитат да продължат серията си без загуба. Наставникът предупреди: „Трябва да играем на 100%, иначе ще имаме проблеми.“

Тудор не е притеснен от седемте допуснати гола в последните два мача и защити първия си вратар Микеле Ди Грегорио. В атака лидер остава Душан Влахович – с шест попадения в седем мача той е сред най-резултатните играчи в Европа.


Италия
