Ювентус започна сезона в Серия А с пълен актив, след като надви Интер с драматично 4:3 благодарение на гол в добавеното време на Василие Аджич. Няколко дни по-късно „бианконерите“ отново показаха характер – изоставайки с 2:4 от Борусия Дортмунд в 86-ата минута, спасиха точка след попадения на Душан Влахович и Лойд Кели.
В събота момчетата на Игор Тудор гостуват на Верона, където ще опитат да продължат серията си без загуба. Наставникът предупреди: „Трябва да играем на 100%, иначе ще имаме проблеми.“
Тудор не е притеснен от седемте допуснати гола в последните два мача и защити първия си вратар Микеле Ди Грегорио. В атака лидер остава Душан Влахович – с шест попадения в седем мача той е сред най-резултатните играчи в Европа.
Тудор спокоен след 7 допуснати гола в два мача
20 Септември, 2025 12:13 313 0
Ювентус гони нова победа в първенството
Ювентус започна сезона в Серия А с пълен актив, след като надви Интер с драматично 4:3 благодарение на гол в добавеното време на Василие Аджич. Няколко дни по-късно „бианконерите“ отново показаха характер – изоставайки с 2:4 от Борусия Дортмунд в 86-ата минута, спасиха точка след попадения на Душан Влахович и Лойд Кели.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА