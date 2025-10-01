Новини
Интер изкушава Коне

1 Октомври, 2025 20:28 470 0

Ако клуб като Интер се интересува от мен, това е положително за представянето ми

Снимка: БГНЕС
Халфът на Рома Ману Коне коментира съобщенията за интерес от Интер Милано.

"Ако клуб като Интер се интересува от мен, това е положително за представянето ми. Говорих с Гасперини за това и му казах, че не знам какво ще се случи. Добавих обаче: Докато нося тази фланелка на Рома, ще давам 100 процента“, цитира Corriere della Sera думите на 24-годишния французин.

Коне е участвал в шест мача във всички състезания през сезон 2025/26. Договорът му е до 30 юни 2029 година.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 40 милиона евро.


