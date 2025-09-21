Джуд Белингам се завърна на „Бернабеу“ след контузията и зарадва феновете

Джуд Белингам направи дългоочакваното си завръщане за Реал Мадрид в съботната победа с 2:0 над Еспаньол. Английският национал се появи в игра в самия край на двубоя и бе посрещнат с бурни овации от публиката на „Сантяго Бернабеу“. Макар и само за няколко минути на терена, 22-годишният халф показа енергия и веднага се включи активно в разиграванията. След срещата той изрази емоциите си в социалните мрежи: „Липсваше ми това усещане и вие – феновете. Благодарен съм за подкрепата по време на възстановяването. Сега гледаме напред. Hala Madrid!“

Белингам бе извън игра от края на Световното клубно първенство заради операция на рамото, която първоначално се очакваше да го задържи извън терените поне до октомври. Възстановяването му обаче върви по-бързо от прогнозираното и присъствието му отново е голямо облекчение за треньора Чаби Алонсо.

С връщането на Белингам и Едуардо Камавинга Реал Мадрид получава сериозен импулс преди предстоящото дерби с Атлетико.