Поставиха условие на треньора на Реал Мадрид преди Ел Класико

11 Януари, 2026 12:29 680 0

Поставиха условие на треньора на Реал Мадрид преди Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо трябва да изпълни едно условие, за да не загуби работата си след днешното Ел Класико срещу Барселона. Двата гранда на испанския футбол се изправят един срещу друг във финала за Суперкупата на страната. Мачът на стадион „Кинг Абдула“ в Джеда (Саудитска Арабия) започва в 21:00 часа.

Алонсо може да запази поста си дори и при загуба, но стига да не е с голяма разлика, съобщава журналистът Хавиер Алфаро, който е сътрудник на няколко испански издания.

44-годишният специалист може да прибегне до краен вариант с включването на Килиан Мбапе в стартовия състав, въпреки че французинът пропусна полуфинала срещу Атлетико (Мадрид) заради контузия на коляното и пътува за Саудитска Арабия едва след това. Нападателят вече тренира със съотборниците си в Джеда. Първоначално Шаби Алонсо беше категоричен, че няма да рискува с включването на Мбапе, ако не е готов за игра. Последните информации от Испания сочат, че 27-годишната звезда ще е титуляр.


