Килиан Мбапе тренира преди Ел Класико

11 Януари, 2026 09:27 530 0

  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • барселона

Преди няколко дни вестник "Екип" разкри, че Мбапе е получил контузия на коляното и ще отсъства поне три седмици

Килиан Мбапе тренира преди Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският нападател Килиан Мбапе тренира със съотборниците си от Реал Мадрид преди финала за Суперкупата на Испания срещу Барселона, съобщи журналистът Алберто Перейро в социалните мрежи.

Преди няколко дни вестник "Екип" разкри, че Мбапе е получил контузия на коляното и ще отсъства поне три седмици. Поради това той първоначално не пътува до Саудитска Арабия, където се провеждат мачовете за Суперкупата и пропусна полуфинала срещу Атлетико Мадрид (2:1) на 9 януари. По-късно обаче французинът се завърна в лагера на отбора, а старши треньорът Шаби Алонсо го включи в състава за финала.

27-годишният Мбапе играе за Реал Мадрид от лятото на 2024-а. До момента той е отбелязал 59 гола в официални мачове, изравнявайки рекорда на клуба за всички времена, държан преди това от португалския нападател Кристиано Роналдо.

Мачът между Реал Мадрид и Барселона ще се проведе тази вечер. През миналия сезон каталунците победиха "белите" с 5:2 на финала на турнира.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
