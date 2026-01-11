Килиан Мбапе тренира преди Ел Класико

Френският нападател Килиан Мбапе тренира със съотборниците си от Реал Мадрид преди финала за Суперкупата на Испания срещу Барселона, съобщи журналистът Алберто Перейро в социалните мрежи.

Преди няколко дни вестник "Екип" разкри, че Мбапе е получил контузия на коляното и ще отсъства поне три седмици. Поради това той първоначално не пътува до Саудитска Арабия, където се провеждат мачовете за Суперкупата и пропусна полуфинала срещу Атлетико Мадрид (2:1) на 9 януари. По-късно обаче французинът се завърна в лагера на отбора, а старши треньорът Шаби Алонсо го включи в състава за финала.

27-годишният Мбапе играе за Реал Мадрид от лятото на 2024-а. До момента той е отбелязал 59 гола в официални мачове, изравнявайки рекорда на клуба за всички времена, държан преди това от португалския нападател Кристиано Роналдо.

Мачът между Реал Мадрид и Барселона ще се проведе тази вечер. През миналия сезон каталунците победиха "белите" с 5:2 на финала на турнира.