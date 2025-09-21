Макс Верстапен спечели в Азербайджан

Макс Верстапен с "Ред Бул", четирикратен световен шампион, спечели Гран При на Азербайджан във Формула - 1:33:26,408 часа, предава БТА. Нидерландецът потегли от първа позиция и води до края на уличната писта в Баку. Така Верстапен записа втори пореден успех след този на пистата "Монца“. Втори завърши Джордж Ръсел с "Мерцедес" на 14.609 секунди, а трети е Карлос Сайнс-младши (Испания) с "Уилямс" на 19.199. За "Уилямс" това е първи подиум от 2021 година насам.
Лидерът в шампионата Оскар Пиастри отпадна, след като катастрофира още в първата обиколка. Пилотът на "Макларън" тръгна на старта и веднага спря, а всички останали го подминаха, докато той се опитваше да потегли. Но след като се върна на пистата, Пиастри не успя да вземе завой номер 5 и се удари в бариерите.
В генералното класиране седем кръга преди края на сезона Пиастри остава лидер с 324 точки, Норис е втори с 299, а Верстапен има 255. Следващото състезание от календара е Гран при на Сингапур на 5 октомври.
21 Септември, 2025 16:08 496 1
