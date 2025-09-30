Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Хамилтън със сърцераздирателна вест: сбогува се с любимия си булдог Роско

Луис Хамилтън със сърцераздирателна вест: сбогува се с любимия си булдог Роско

30 Септември, 2025 06:45 544 3

  • луис хамилтън-
  • формула 1-
  • куче-
  • роско-
  • спорт

Седемкратният шампион във Формула 1 обяви смъртта на своя верен приятел след тежка битка с пневмония

Луис Хамилтън със сърцераздирателна вест: сбогува се с любимия си булдог Роско - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Луис Хамилтън преживява един от най-трудните моменти в живота си. Британската легенда във Формула 1 съобщи в емоционално послание в социалните мрежи, че неговият верен булдог Роско е починал след сериозни усложнения от пневмония.

„След четири дни в интензивно лечение, през които се бори с всички сили, трябваше да взема най-трудното решение в живота си – да се сбогувам с Роско. Той никога не спря да се бори, до самия край“, написа Хамилтън.

Луис Хамилтън със сърцераздирателна вест: сбогува се с любимия си булдог Роско

Пилотът сподели още, че е благодарен за възможността да сподели живота си с „толкова красива душа, ангел и истински приятел“. Според него решението да вземе Роско е било най-доброто в живота му, а спомените заедно ще останат завинаги.

Хамилтън не скри болката си: „Това е едно от най-болезнените преживявания. Чувствам дълбока връзка с всички, които са изгубили любим домашен любимец. Да го обичам толкова силно и да получавам същата любов обратно беше една от най-красивите части от живота ми”.

В края на посланието той благодари на феновете за подкрепата и обичта, показана към Роско през годините: „Беше наистина специално да видя колко много хора го обичаха”.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Риба

    0 0 Отговор
    Няма значение дали е куче, човек, котка или друго животно, когато душата ти е свързана с неговата, болката е голяма.

    07:38 30.09.2025

  • 3 Анонимен

    0 0 Отговор
    Съжаляваме! Има нашата подкрепа. Макар веднъж да отнесе бензиноколонката на формулата.

    07:42 30.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ