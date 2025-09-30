Луис Хамилтън със сърцераздирателна вест: сбогува се с любимия си булдог Роско

Луис Хамилтън преживява един от най-трудните моменти в живота си. Британската легенда във Формула 1 съобщи в емоционално послание в социалните мрежи, че неговият верен булдог Роско е починал след сериозни усложнения от пневмония.

„След четири дни в интензивно лечение, през които се бори с всички сили, трябваше да взема най-трудното решение в живота си – да се сбогувам с Роско. Той никога не спря да се бори, до самия край“, написа Хамилтън.

Пилотът сподели още, че е благодарен за възможността да сподели живота си с „толкова красива душа, ангел и истински приятел“. Според него решението да вземе Роско е било най-доброто в живота му, а спомените заедно ще останат завинаги.

Хамилтън не скри болката си: „Това е едно от най-болезнените преживявания. Чувствам дълбока връзка с всички, които са изгубили любим домашен любимец. Да го обичам толкова силно и да получавам същата любов обратно беше една от най-красивите части от живота ми”.

В края на посланието той благодари на феновете за подкрепата и обичта, показана към Роско през годините: „Беше наистина специално да видя колко много хора го обичаха”.