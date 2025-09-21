Италия и Белгия без проблеми са на четвъртфиналите на СП по волейбол

Белгия и Италия завършиха на първите две места в предварителна група "F" ще се изправят един срещу друг и на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, предава БТА. Двата състава достигнаха до финалната осмица след чисти победи в осминафиналите.



В първия мач от програмата за деня Италия победи Аржентина с 3:0 (25:23, 25:20, 25:22) гейма. Отличната игра на посрещане, както и по-добрият сервис дадоха нужното предимство на тима на Фердинандо дe Джорджи, който срещна истински затруднения само в първия гейм. В него аржентинците водеха в резултата почти до самия край, но с няколко намеси на блокада в края италианците успяха да го измъкнат с 25:23. Най-резултатен за победителите бе Алесандро Микиелето с 15 точки. С 14 завърши диагоналът Юри Романо, а с 13 се отчете Матиа Ботоло. За Аржентина Лучано Висентин отбеляза 15 точки.

Белгия пък се справи с Финландия също с 3:0 (25:21, 25:17, 25:17) гейма. Скандинавците, които в груповата фаза победиха олимпийския шампион Франция, нямаха сили за нов подвиг и отстъпиха пред непобедения до момента състав на "черевните дяволи".

Фере Регерс завърши с 20 точки за победителите, а още 19 прибави капитанът на Белгия Сам Деру. За Финландия най-резултатен в срещата бе Йонас Йокела с 14 точки.



Място на четвъртфиналите вече си осигуриха Полша (на снимката) и Турция. Останалите четвъртфиналисти ще станат ясни в следващите два дни, а в понеделник България ще играе с Португалия за място в топ 8. Мачът е от 10:30 часа българско време.