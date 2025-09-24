Женският национален отбор остана без селекционер, търсят нов

Антонина Зетова вече не е национален селекционер на женския национален отбор на България, обявиха от родната федерация. Решението е взето на заседание на Управителния съвет.
Ето и официалното съобщение от Българската федерация по волейбол:
"Българската федерация по волейбол проведе заседание на Управителния съвет, на което беше разгледан докладът на старши треньора на женския национален отбор Антонина Зетова относно представянето на тима на Световното първенство в Тайланд.
След проведени разговори с г-жа Зетова и обсъждане по време на заседанието, Управителният съвет взе решение да се съобрази с нейното желание да прекрати ангажимента си като национален селекционер.
БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 спортист
14:33 24.09.2025