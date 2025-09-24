Новини
Женският национален отбор остана без селекционер, търсят нов

24 Септември, 2025 14:29 850 1

БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Антонина Зетова вече не е национален селекционер на женския национален отбор на България, обявиха от родната федерация. Решението е взето на заседание на Управителния съвет.

Ето и официалното съобщение от Българската федерация по волейбол:

"Българската федерация по волейбол проведе заседание на Управителния съвет, на което беше разгледан докладът на старши треньора на женския национален отбор Антонина Зетова относно представянето на тима на Световното първенство в Тайланд.

След проведени разговори с г-жа Зетова и обсъждане по време на заседанието, Управителният съвет взе решение да се съобрази с нейното желание да прекрати ангажимента си като национален селекционер.

БФВ изказва своята благодарност към Антонина Зетова за отдадеността, професионализма и усилията ѝ в работата с представителния отбор. Федерацията ѝ пожелава успех в бъдещите професионални начинания".


  • 1 спортист

    4 2 Отговор
    Моите уважения към Зетова .Явно не е играла по свирката на мушингерите .И една федерация нямаме за свяст !

    14:33 24.09.2025

